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В Тюмени загорелась крыша жилого дома
В Тюмени загорелась крыша жилого дома - РИА Новости, 30.09.2021
В Тюмени загорелась крыша жилого дома
В Тюмени 51 человека эвакуировали из-за возгорания кровли девятиэтажного жилого дома, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС. РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T15:09
2021-09-30T15:09
2021-09-30T15:49
происшествия
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тюменская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 сен — РИА Новости. В Тюмени 51 человека эвакуировали из-за возгорания кровли девятиэтажного жилого дома, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.ЧП произошло по адресу улица Народная, 10.По предварительным данным, возгорание локализовали на площади 100 квадратных метров.Как сообщают очевидцы в социальных сетях, клубы черного дыма видны из нескольких районов Тюмени.
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Крыша жилого дома загорелась в Тюмени. Видео очевидцев
Кровля девятиэтажного жилого дома загорелась в Тюмени, эвакуирован 51 человек.
2021-09-30T15:09
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PT0M41S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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происшествия, тюмень, россия, тюменская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
15:09 30.09.2021 (обновлено: 15:49 30.09.2021)
В Тюмени загорелась крыша жилого дома
В Тюмени загорелась крыша девятиэтажного дома, эвакуировали 51 человека