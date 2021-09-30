https://ria.ru/20210930/pozhar-1752498163.html

В Тюмени загорелась крыша жилого дома

В Тюмени загорелась крыша жилого дома - РИА Новости, 30.09.2021

В Тюмени загорелась крыша жилого дома

В Тюмени 51 человека эвакуировали из-за возгорания кровли девятиэтажного жилого дома, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС. РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T15:09

2021-09-30T15:09

2021-09-30T15:49

происшествия

тюмень

россия

тюменская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 сен — РИА Новости. В Тюмени 51 человека эвакуировали из-за возгорания кровли девятиэтажного жилого дома, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.ЧП произошло по адресу улица Народная, 10.По предварительным данным, возгорание локализовали на площади 100 квадратных метров.Как сообщают очевидцы в социальных сетях, клубы черного дыма видны из нескольких районов Тюмени.

https://ria.ru/20210930/pozhar-1752471250.html

тюмень

россия

тюменская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Крыша жилого дома загорелась в Тюмени. Видео очевидцев Кровля девятиэтажного жилого дома загорелась в Тюмени, эвакуирован 51 человек. 2021-09-30T15:09 true PT0M41S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, тюмень, россия, тюменская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)