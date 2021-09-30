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В Красноярском крае загорелось бывшее зернохранилище
В Красноярском крае загорелось бывшее зернохранилище - РИА Новости, 30.09.2021
В Красноярском крае загорелось бывшее зернохранилище
Бывшее зернохранилище загорелось на площади более 1,7 тысячи квадратных метров в Рыбинском районе Красноярского края, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС... РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T12:55
2021-09-30T12:55
2021-09-30T13:41
происшествия
красноярский край
рыбинский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Бывшее зернохранилище загорелось на площади более 1,7 тысячи квадратных метров в Рыбинском районе Красноярского края, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.По его словам, информация о пострадавших пока не поступала."В 12.38 мск объявлена локализации пожара на площади 1728 квадратных метров", - сообщили в пресс-службе МЧС России.
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РИА Новости
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происшествия, красноярский край, рыбинский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
12:55 30.09.2021 (обновлено: 13:41 30.09.2021)
В Красноярском крае загорелось бывшее зернохранилище
Бывшее зернохранилище загорелось в Красноярском крае на площади более 1,7 тысячи квадратов