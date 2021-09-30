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В Красноярском крае загорелось бывшее зернохранилище

В Красноярском крае загорелось бывшее зернохранилище - РИА Новости, 30.09.2021

В Красноярском крае загорелось бывшее зернохранилище

Бывшее зернохранилище загорелось на площади более 1,7 тысячи квадратных метров в Рыбинском районе Красноярского края, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС... РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T12:55

2021-09-30T12:55

2021-09-30T13:41

происшествия

красноярский край

рыбинский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Бывшее зернохранилище загорелось на площади более 1,7 тысячи квадратных метров в Рыбинском районе Красноярского края, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.По его словам, информация о пострадавших пока не поступала."В 12.38 мск объявлена локализации пожара на площади 1728 квадратных метров", - сообщили в пресс-службе МЧС России.

красноярский край

рыбинский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, красноярский край, рыбинский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)