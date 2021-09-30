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В селе на севере Камчатки загорелись жилые дома
В селе на севере Камчатки загорелись жилые дома - РИА Новости, 30.09.2021
В селе на севере Камчатки загорелись жилые дома
Несколько жилых домов горят в селе Пахачи на севере Камчатского края, по предварительной информации, людей удалось эвакуировать, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС... РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T09:34
2021-09-30T09:34
происшествия
камчатский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 сен - РИА Новости. Несколько жилых домов горят в селе Пахачи на севере Камчатского края, по предварительной информации, людей удалось эвакуировать, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по краю."В селе Пахачи Олюторского муниципального района пожарные борются с огнём сразу в нескольких строениях… На борьбу с пожаром была направлена дежурная смена местной пожарно-спасательной части КГКУ "ЦОД". Однако через некоторое время из-за сильных порывов ветра пламя перекинулось на соседние строения, в числе которых, по оперативным данным, пять домов. Сохраняется угроза соседним жилым домам", - сказали в МЧС.В ведомстве добавили, что, по предварительной информации, погибших и пострадавших нет, жители эвакуированы.В ведомстве добавили, что тушение усложняют плохие метеоусловия. Для усиления группировки из села Тиличики на место прибыл вертолёт Ми-8 Камчатского авиапредприятия со спасателям. Всего на месте работают 25 человек и 5 единиц техники.
https://ria.ru/20210922/pozhar-1751345181.html
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происшествия, камчатский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8
09:34 30.09.2021
 
В селе на севере Камчатки загорелись жилые дома

Более 20 человек эвакуировали из нескольких домов из-за пожара на севере Камчатки

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 сен - РИА Новости. Несколько жилых домов горят в селе Пахачи на севере Камчатского края, по предварительной информации, людей удалось эвакуировать, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по краю.
"В селе Пахачи Олюторского муниципального района пожарные борются с огнём сразу в нескольких строениях… На борьбу с пожаром была направлена дежурная смена местной пожарно-спасательной части КГКУ "ЦОД". Однако через некоторое время из-за сильных порывов ветра пламя перекинулось на соседние строения, в числе которых, по оперативным данным, пять домов. Сохраняется угроза соседним жилым домам", - сказали в МЧС.
В ведомстве добавили, что, по предварительной информации, погибших и пострадавших нет, жители эвакуированы.
"Эвакуировано около 20 человек из ближайших жилых домов. Пожар начался с нежилых домов, потом перешел на жилые. С жилых эвакуировали", — сказали в МЧС.
В ведомстве добавили, что тушение усложняют плохие метеоусловия. Для усиления группировки из села Тиличики на место прибыл вертолёт Ми-8 Камчатского авиапредприятия со спасателям. Всего на месте работают 25 человек и 5 единиц техники.
Пожарный работает на месте происшествия - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
22 сентября, 17:46
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ПроисшествияКамчатский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ми-8
 
 
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