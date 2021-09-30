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Суд оштрафовал воспитателя детсада на Ставрополье за пощечину воспитаннику
Суд оштрафовал воспитателя детсада на Ставрополье за пощечину воспитаннику - РИА Новости, 30.09.2021
Суд оштрафовал воспитателя детсада на Ставрополье за пощечину воспитаннику
Суд оштрафовал на 10 тысяч рублей с компенсацией морального вреда в 30 тысяч рублей воспитателя детского сада в Ставропольском крае за пощечину мальчику,... РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T17:36
2021-09-30T17:36
2021-09-30T17:36
происшествия
ставропольский край
россия
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ПЯТИГОРСК, 30 сен - РИА Новости. Суд оштрафовал на 10 тысяч рублей с компенсацией морального вреда в 30 тысяч рублей воспитателя детского сада в Ставропольском крае за пощечину мальчику, сообщает прокуратура региона."Судебным следствием установлено, что в марте 2021 года подсудимая, воспитатель детского сада, нанесла один удар ладонью по щеке малолетнего мальчика, от нанесенного удара у воспитанника учреждения на щеке остался след", - говорится в сообщении.Отмечается, что женщина признана виновной в совершении преступления по статье УК РФ "ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником образовательной организации"."Суд, согласившись с позицией государственного обвинения, назначил виновной наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей, также в пользу законного представителя малолетнего взыскана компенсация морального вреда в сумме 30 тысяч рублей. Приговор суда в законную силу не вступил", - отметили в прокуратуре.
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происшествия, ставропольский край, россия
Суд оштрафовал воспитателя детсада на Ставрополье за пощечину воспитаннику
Суд взыскал 40 тысяч рублей с воспитательницы детсада, давшей пощечину воспитаннику