https://ria.ru/20210930/pogoda-1752427437.html
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 30.09.2021
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Высокое давление, слоистые облака, без осадков и до плюс 12 градусов ожидается в Москве в последний день сентября, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра... РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T08:27
2021-09-30T08:27
2021-09-30T08:27
общество
москва
центр "фобос"
евгений тишковец
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Высокое давление, слоистые облака, без осадков и до плюс 12 градусов ожидается в Москве в последний день сентября, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится практически центром скандинавского антициклона, в такой обстановке осадки маловероятны, но из-за инверсии, то есть это когда атмосфера как бы переворачивается с ног на голову, то есть с высотой температура растет, поэтому будет немало слоистых облаков. При этом климатический фон останется в пределах климатической нормы последнего дня сентября. То есть ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков, температура плюс 10-12 в городе, плюс 8-13 в Подмосковье", - рассказал Тишковец.По его словам, ожидается ветер северной четверти, 1-6 метров в секунду."Атмосферное давление будет меняться мало, составит 762 миллиметра ртутного столба, это на 17 единиц выше нормы. Это как будто бы мы погружаемся в шахту на глубину более 170 метров. Для гипертоников это не очень комфортно", - добавил Тишковец.
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общество, москва, центр "фобос", евгений тишковец
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Высокое давление, без осадков и до 12 градусов тепла ожидается в Москве в четверг
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.
Высокое давление, слоистые облака, без осадков и до плюс 12 градусов ожидается в Москве
в последний день сентября, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос
" Евгений Тишковец
.
"Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится практически центром скандинавского антициклона, в такой обстановке осадки маловероятны, но из-за инверсии, то есть это когда атмосфера как бы переворачивается с ног на голову, то есть с высотой температура растет, поэтому будет немало слоистых облаков. При этом климатический фон останется в пределах климатической нормы последнего дня сентября. То есть ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков, температура плюс 10-12 в городе, плюс 8-13 в Подмосковье", - рассказал Тишковец.
По его словам, ожидается ветер северной четверти, 1-6 метров в секунду.
"Атмосферное давление будет меняться мало, составит 762 миллиметра ртутного столба, это на 17 единиц выше нормы. Это как будто бы мы погружаемся в шахту на глубину более 170 метров. Для гипертоников это не очень комфортно", - добавил Тишковец.