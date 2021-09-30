https://ria.ru/20210930/pogoda-1752427437.html

Москвичам рассказали о погоде в четверг

Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 30.09.2021

Москвичам рассказали о погоде в четверг

Высокое давление, слоистые облака, без осадков и до плюс 12 градусов ожидается в Москве в последний день сентября, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра... РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T08:27

2021-09-30T08:27

2021-09-30T08:27

общество

москва

центр "фобос"

евгений тишковец

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147836/83/1478368399_0:138:3149:1909_1920x0_80_0_0_933b1474128a066681b35e2b1e29f149.jpg

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Высокое давление, слоистые облака, без осадков и до плюс 12 градусов ожидается в Москве в последний день сентября, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится практически центром скандинавского антициклона, в такой обстановке осадки маловероятны, но из-за инверсии, то есть это когда атмосфера как бы переворачивается с ног на голову, то есть с высотой температура растет, поэтому будет немало слоистых облаков. При этом климатический фон останется в пределах климатической нормы последнего дня сентября. То есть ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков, температура плюс 10-12 в городе, плюс 8-13 в Подмосковье", - рассказал Тишковец.По его словам, ожидается ветер северной четверти, 1-6 метров в секунду."Атмосферное давление будет меняться мало, составит 762 миллиметра ртутного столба, это на 17 единиц выше нормы. Это как будто бы мы погружаемся в шахту на глубину более 170 метров. Для гипертоников это не очень комфортно", - добавил Тишковец.

https://ria.ru/20210927/zima-1752027349.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, центр "фобос", евгений тишковец