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"Почта России" потребовала миллиард рублей у Судебного департамента
"Почта России" потребовала миллиард рублей у Судебного департамента - РИА Новости, 30.09.2021
"Почта России" потребовала миллиард рублей у Судебного департамента
Девятый арбитражный апелляционный суд по иску АО "Почта России" взыскал более одного миллиарда рублей с Судебного департамента при Верховном суде России,... РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T18:38
2021-09-30T18:49
общество
москва
почта россии
девятый арбитражный апелляционный суд
россия
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Девятый арбитражный апелляционный суд по иску АО "Почта России" взыскал более одного миллиарда рублей с Судебного департамента при Верховном суде России, следует из опубликованной в четверг резолютивной части постановления суда.Апелляционная инстанция, рассмотрев жалобу "Почты России", отменила принятое в июле решение арбитражного суда Москвы, отклонившего иск, и полностью удовлетворила требования истца.В материалах суда говорится, что стороны 27 декабря 2019 года заключили госконтракт стоимостью около 5,6 миллиарда рублей (с учетом последующего увеличения) на оказание в 2020 году услуг почтовой связи федеральным судам общей юрисдикции, федеральным арбитражным судам, органам судейского сообщества. При этом по факту истец оказал услуги ответчику на сумму около 6,6 миллиарда рублей.Как указала первая инстанция, отклоняя иск, контракт заключался с единственным поставщиком, поэтому стороны имели право изменить его цену, что они и сделали, увеличив ее за шесть дней до окончания контракта более чем на 34 процента — до 5,6 миллиарда рублей. Требование же истца об оплате дополнительных услуг является односторонним изменением условий обязательства, не предусмотренным ни соглашением сторон, ни действующим законодательством, отметил суд.Точно такую же позицию московский арбитражный суд высказал в деле по иску "Почты России" о взыскании с Судебного департамента более 564 миллионов рублей по аналогичному госконтракту от 28 мая 2018 года на 2018-2019 годы. В том деле две инстанции сначала отклонили иск, но при новом рассмотрении в первой инстанции суд 24 сентября требования полностью удовлетворил в связи с признанием иска ответчиком.Мотивы апелляционного суда в деле на один миллиард рублей станут известны после опубликования полного текста постановления.Судебный департамент при Верховном суде России отвечает за материально-техническое обеспечение всех федеральных судов общей юрисдикции и арбитражных судов, за исключением самого Верховного суда. Департамент — крупнейший потребитель услуг "Почты России": федеральные суды осуществляют пересылку более 70 миллионов заказных писем и бандеролей в год, и это примерно 15 процентов всего объема (460 миллионов почтовых отправлений) внутренней заказной письменной корреспонденции, принимаемой "Почтой" ежегодно.
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общество, москва, почта россии, девятый арбитражный апелляционный суд, россия
18:38 30.09.2021 (обновлено: 18:49 30.09.2021)
 
"Почта России" потребовала миллиард рублей у Судебного департамента

Апелляционный суд взыскал с Судебного департамента миллиард рублей в пользу "Почты России"

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Девятый арбитражный апелляционный суд по иску АО "Почта России" взыскал более одного миллиарда рублей с Судебного департамента при Верховном суде России, следует из опубликованной в четверг резолютивной части постановления суда.
Апелляционная инстанция, рассмотрев жалобу "Почты России", отменила принятое в июле решение арбитражного суда Москвы, отклонившего иск, и полностью удовлетворила требования истца.
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В материалах суда говорится, что стороны 27 декабря 2019 года заключили госконтракт стоимостью около 5,6 миллиарда рублей (с учетом последующего увеличения) на оказание в 2020 году услуг почтовой связи федеральным судам общей юрисдикции, федеральным арбитражным судам, органам судейского сообщества. При этом по факту истец оказал услуги ответчику на сумму около 6,6 миллиарда рублей.
Как указала первая инстанция, отклоняя иск, контракт заключался с единственным поставщиком, поэтому стороны имели право изменить его цену, что они и сделали, увеличив ее за шесть дней до окончания контракта более чем на 34 процента — до 5,6 миллиарда рублей. Требование же истца об оплате дополнительных услуг является односторонним изменением условий обязательства, не предусмотренным ни соглашением сторон, ни действующим законодательством, отметил суд.
Точно такую же позицию московский арбитражный суд высказал в деле по иску "Почты России" о взыскании с Судебного департамента более 564 миллионов рублей по аналогичному госконтракту от 28 мая 2018 года на 2018-2019 годы. В том деле две инстанции сначала отклонили иск, но при новом рассмотрении в первой инстанции суд 24 сентября требования полностью удовлетворил в связи с признанием иска ответчиком.
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Судебный департамент при Верховном суде России отвечает за материально-техническое обеспечение всех федеральных судов общей юрисдикции и арбитражных судов, за исключением самого Верховного суда. Департамент — крупнейший потребитель услуг "Почты России": федеральные суды осуществляют пересылку более 70 миллионов заказных писем и бандеролей в год, и это примерно 15 процентов всего объема (460 миллионов почтовых отправлений) внутренней заказной письменной корреспонденции, принимаемой "Почтой" ежегодно.
 
ОбществоМоскваПочта РоссииДевятый арбитражный апелляционный судРоссия
 
 
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