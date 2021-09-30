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Акция "Декада милосердия" пройдет в Подмосковье
Акция "Декада милосердия" пройдет в Подмосковье - РИА Новости, 30.09.2021
Акция "Декада милосердия" пройдет в Подмосковье
Акция "Декада милосердия" будет проходить с 1 по 10 октября в Московской области. Волонтеры помогут пенсионерам убраться дома и на участках. Об этом сообщил... РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T18:53
2021-09-30T18:53
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Акция "Декада милосердия" будет проходить с 1 по 10 октября в Московской области. Волонтеры помогут пенсионерам убраться дома и на участках. Об этом сообщил телеканал "360".Заместитель председателя правительства Подмосковья Ирина Каклюгина рассказала, что акция приурочена к Международному дню пожилых людей. Помощь получат более 100 тысяч человек.Акцент сделают на помощи одиноким и малообеспеченным пенсионерам, инвалидам, ветеранам и жителям сел.Акция "Декада милосердия" проходит в Подмосковье два раза в год: на Пасху и в Международный день пожилых людей.
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московская область (подмосковье)
18:53 30.09.2021
 

Акция "Декада милосердия" пройдет в Подмосковье

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЖенщина убирается на своем дачном участке
Женщина убирается на своем дачном участке - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Акция "Декада милосердия" будет проходить с 1 по 10 октября в Московской области. Волонтеры помогут пенсионерам убраться дома и на участках. Об этом сообщил телеканал "360".
Заместитель председателя правительства Подмосковья Ирина Каклюгина рассказала, что акция приурочена к Международному дню пожилых людей. Помощь получат более 100 тысяч человек.
"Социальные работники и волонтеры помогут тем, кто в этом особенно нуждается, в уборке участков и квартир", — рассказала Каклюгина.
Акцент сделают на помощи одиноким и малообеспеченным пенсионерам, инвалидам, ветеранам и жителям сел.
Акция "Декада милосердия" проходит в Подмосковье два раза в год: на Пасху и в Международный день пожилых людей.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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