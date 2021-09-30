https://ria.ru/20210930/pensionery-1752554916.html

Акция "Декада милосердия" пройдет в Подмосковье

Акция "Декада милосердия" пройдет в Подмосковье - РИА Новости, 30.09.2021

Акция "Декада милосердия" пройдет в Подмосковье

Акция "Декада милосердия" будет проходить с 1 по 10 октября в Московской области. Волонтеры помогут пенсионерам убраться дома и на участках. Об этом сообщил... РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T18:53

2021-09-30T18:53

2021-09-30T18:53

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Акция "Декада милосердия" будет проходить с 1 по 10 октября в Московской области. Волонтеры помогут пенсионерам убраться дома и на участках. Об этом сообщил телеканал "360".Заместитель председателя правительства Подмосковья Ирина Каклюгина рассказала, что акция приурочена к Международному дню пожилых людей. Помощь получат более 100 тысяч человек.Акцент сделают на помощи одиноким и малообеспеченным пенсионерам, инвалидам, ветеранам и жителям сел.Акция "Декада милосердия" проходит в Подмосковье два раза в год: на Пасху и в Международный день пожилых людей.

московская область (подмосковье)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)