Правительство предложило продлить заморозку накопительной части пенсий
Правительство предложило продлить заморозку накопительной части пенсий до 2024 года
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Законопроект, внесенный правительством РФ в Госдуму, может продлить заморозку накопительной части пенсий на год, до 2024 года.
В финансово-экономическом обосновании сказано, что реализация законопроекта приведет к уменьшению трансферта из федерального бюджета в бюджет ПФР на 772,9 миллиарда рублей. Проект размещен в базе нижней палаты парламента.
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Накопительная пенсия заморожена с 2014 года. Это означает, что отчисления в размере 6% от зарплаты направляются в страховую часть, то есть идут на выплаты нынешним пенсионерам. Ранее граждане могли самостоятельно решать, направлять деньги на формирование накоплений или передать в страховую часть, тем самым увеличив баллы для расчета размера пенсии.
Действующее законодательство России предусматривает, что накопительная пенсия формируется у работающих граждан, которые родились в 1967 году и позже — за счет того, что работодатели уплачивают страховые взносы на финансирование этой части пенсии.
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Также она положена мужчинам 1953-1966 годов рождения и женщинам 1957-1966 годов рождения, в пользу которых с 2002 по 2004 годы работодатели уплачивали страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии.
Кроме того, накопительная часть формируется у участников программы государственного софинансирования пенсий и тех, кто направил средства материнского капитала на формирование пенсионных накоплений.