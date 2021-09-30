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Правительство предложило продлить заморозку накопительной части пенсий
Правительство предложило продлить заморозку накопительной части пенсий - РИА Новости, 30.09.2021
Правительство предложило продлить заморозку накопительной части пенсий
Законопроект, внесенный правительством РФ в Госдуму, может продлить заморозку накопительной части пенсий на год, до 2024 года. РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T16:50
2021-09-30T16:50
общество
правительство рф
госдума рф
пенсионный фонд рф
россия
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Законопроект, внесенный правительством РФ в Госдуму, может продлить заморозку накопительной части пенсий на год, до 2024 года.В финансово-экономическом обосновании сказано, что реализация законопроекта приведет к уменьшению трансферта из федерального бюджета в бюджет ПФР на 772,9 миллиарда рублей. Проект размещен в базе нижней палаты парламента.Накопительная пенсия заморожена с 2014 года. Это означает, что отчисления в размере 6% от зарплаты направляются в страховую часть, то есть идут на выплаты нынешним пенсионерам. Ранее граждане могли самостоятельно решать, направлять деньги на формирование накоплений или передать в страховую часть, тем самым увеличив баллы для расчета размера пенсии.Действующее законодательство России предусматривает, что накопительная пенсия формируется у работающих граждан, которые родились в 1967 году и позже — за счет того, что работодатели уплачивают страховые взносы на финансирование этой части пенсии.Также она положена мужчинам 1953-1966 годов рождения и женщинам 1957-1966 годов рождения, в пользу которых с 2002 по 2004 годы работодатели уплачивали страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии.Кроме того, накопительная часть формируется у участников программы государственного софинансирования пенсий и тех, кто направил средства материнского капитала на формирование пенсионных накоплений.
https://ria.ru/20210427/pensiya-1730222531.html
https://ria.ru/20210927/pensiya-1751945496.html
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общество, правительство рф, госдума рф, пенсионный фонд рф, россия
16:50 30.09.2021
 
Правительство предложило продлить заморозку накопительной части пенсий

Правительство предложило продлить заморозку накопительной части пенсий до 2024 года

© РИА Новости / Денис АбрамовПосетители в отделении пенсионного фонда
Посетители в отделении пенсионного фонда - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
© РИА Новости / Денис Абрамов
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Законопроект, внесенный правительством РФ в Госдуму, может продлить заморозку накопительной части пенсий на год, до 2024 года.
В финансово-экономическом обосновании сказано, что реализация законопроекта приведет к уменьшению трансферта из федерального бюджета в бюджет ПФР на 772,9 миллиарда рублей. Проект размещен в базе нижней палаты парламента.
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27 апреля, 21:14
Накопительная часть пенсии: что изменилось в 2021 году
Накопительная пенсия заморожена с 2014 года. Это означает, что отчисления в размере 6% от зарплаты направляются в страховую часть, то есть идут на выплаты нынешним пенсионерам. Ранее граждане могли самостоятельно решать, направлять деньги на формирование накоплений или передать в страховую часть, тем самым увеличив баллы для расчета размера пенсии.
Действующее законодательство России предусматривает, что накопительная пенсия формируется у работающих граждан, которые родились в 1967 году и позже — за счет того, что работодатели уплачивают страховые взносы на финансирование этой части пенсии.
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Также она положена мужчинам 1953-1966 годов рождения и женщинам 1957-1966 годов рождения, в пользу которых с 2002 по 2004 годы работодатели уплачивали страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии.
Кроме того, накопительная часть формируется у участников программы государственного софинансирования пенсий и тех, кто направил средства материнского капитала на формирование пенсионных накоплений.
 
ОбществоПравительство РФГосдума РФПенсионный фонд РФРоссия
 
 
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