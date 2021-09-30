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Религия
https://ria.ru/20210930/partiya-1752543257.html
В РПЦ рассказали о "постоянных консультациях" с Компартией Китая
В РПЦ рассказали о "постоянных консультациях" с Компартией Китая - РИА Новости, 30.09.2021
В РПЦ рассказали о "постоянных консультациях" с Компартией Китая
Русская православная церковь (РПЦ) постоянно консультируется с Коммунистической партией Китая для того, чтобы обустроить жизнь православных христиан на... РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T18:09
2021-09-30T18:09
религия
ссср
китай
русская православная церковь
отдел внешних церковных связей московского патриархата
московский патриархат
россия
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Русская православная церковь (РПЦ) постоянно консультируется с Коммунистической партией Китая для того, чтобы обустроить жизнь православных христиан на территории страны, хотя возможности для миссионерства там ограничены, заявил председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев)."Мы имеем постоянный механизм консультаций с Китайской народной республикой, с тем органом, который до недавнего времени назывался Управлением по делам религий Китая – сейчас это один из отделов Коммунистической партии Китая. Мы как раз занимались тем, что вели переговоры по обустройству православных верующих в Китае, по открытию храмов, по подготовке священников. Эта работа двигается, но двигается достаточно медленно, а в России китайцев очень много, и ничто не мешает нам просвещать их светом христовой веры", - сказал митрополит журналистам после презентации китайского перевода книги патриарха Московского и всея Руси Кирилла "Мысли на каждый день года".По его оценке, особенность православного миссионерства в Китае в настоящее время заключаются в том, что миссия осуществляется в очень ограниченных рамках. Архиерей сравнил положение дел с ситуацией в СССР около сорока лет назад, "когда церковь существовала и имела легальное право на существование, но ее право вести просветительскую и миссионерскую деятельность было сильно ограничено".По словам митрополита, Русская церковь надеется, что изданные при участии подворья книги будут доходить до православных верующих и в самом Китае, не только в бумажном виде, но и через готовящийся к открытию сайт. "Поскольку духовное окормление китайских верующих затруднено, часть инициатив, которые появляются у верующих, осуществляются здесь, в частности и этот издательский проект, который получил новый импульс благодаря Фонду поддержки христианской культуры и наследия", - добавил глава ОВЦС.В сборник "Мысли на каждый день года" включены фрагменты из проповедей, статей, докладов, выступлений, книг и интервью патриарха Кирилла. С каждым днем календарного года соотнесен определенный отрывок.На подворье в четверг были представлены другие издания православной литературы на китайском языке, осуществленные Китайским патриаршим подворьем за последнее время: "Катехизис: краткий путеводитель по православной вере" митрополита Илариона, краткий иллюстрированный русско-китайский словарь православной лексики, "Аскетика для мирян" священника Павла Гумерова.
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ссср, китай, русская православная церковь, отдел внешних церковных связей московского патриархата, московский патриархат, россия
18:09 30.09.2021
 

В РПЦ рассказали о "постоянных консультациях" с Компартией Китая

© РИА Новости / Анна РаткоглоРождество в православном храме в Китайском Харбине
Рождество в православном храме в Китайском Харбине - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
© РИА Новости / Анна Раткогло
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Русская православная церковь (РПЦ) постоянно консультируется с Коммунистической партией Китая для того, чтобы обустроить жизнь православных христиан на территории страны, хотя возможности для миссионерства там ограничены, заявил председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).
"Мы имеем постоянный механизм консультаций с Китайской народной республикой, с тем органом, который до недавнего времени назывался Управлением по делам религий Китая – сейчас это один из отделов Коммунистической партии Китая. Мы как раз занимались тем, что вели переговоры по обустройству православных верующих в Китае, по открытию храмов, по подготовке священников. Эта работа двигается, но двигается достаточно медленно, а в России китайцев очень много, и ничто не мешает нам просвещать их светом христовой веры", - сказал митрополит журналистам после презентации китайского перевода книги патриарха Московского и всея Руси Кирилла "Мысли на каждый день года".
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По его оценке, особенность православного миссионерства в Китае в настоящее время заключаются в том, что миссия осуществляется в очень ограниченных рамках. Архиерей сравнил положение дел с ситуацией в СССР около сорока лет назад, "когда церковь существовала и имела легальное право на существование, но ее право вести просветительскую и миссионерскую деятельность было сильно ограничено".
По словам митрополита, Русская церковь надеется, что изданные при участии подворья книги будут доходить до православных верующих и в самом Китае, не только в бумажном виде, но и через готовящийся к открытию сайт. "Поскольку духовное окормление китайских верующих затруднено, часть инициатив, которые появляются у верующих, осуществляются здесь, в частности и этот издательский проект, который получил новый импульс благодаря Фонду поддержки христианской культуры и наследия", - добавил глава ОВЦС.
В сборник "Мысли на каждый день года" включены фрагменты из проповедей, статей, докладов, выступлений, книг и интервью патриарха Кирилла. С каждым днем календарного года соотнесен определенный отрывок.
На подворье в четверг были представлены другие издания православной литературы на китайском языке, осуществленные Китайским патриаршим подворьем за последнее время: "Катехизис: краткий путеводитель по православной вере" митрополита Илариона, краткий иллюстрированный русско-китайский словарь православной лексики, "Аскетика для мирян" священника Павла Гумерова.
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