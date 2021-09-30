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Голикова рассказала о росте числа детей с ожирением
Голикова рассказала о росте числа детей с ожирением - РИА Новости, 30.09.2021
Голикова рассказала о росте числа детей с ожирением
Среднегодовой темп прироста распространения ожирения у детей составляет почти 9% в год, у подростков - 7,6% , заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на... РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T16:31
2021-09-30T16:31
общество
татьяна голикова
ожирение
россия
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Среднегодовой темп прироста распространения ожирения у детей составляет почти 9% в год, у подростков - 7,6% , заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.По итогам 2020 года в России, уточнила она, ожирение среди детей составило почти 1318 случаев на 100 тысяч населения, у подростков - в 2,3 раза выше или 3075 случаев."В течение последних 10 лет среднегодовой темп прироста распространения ожирения составлял у детей почти 9% в год, у подростков - 7,6% в год. По итогам выборочного анкетирования школьников... избыточная масса тела выявлена у 18% опрошенных школьников, ожирение - у 8%, а по отдельным регионам дети с избыточной массой тела в 1-4 классах превышают 30%", - сказала Голикова.
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общество, татьяна голикова, ожирение, россия
16:31 30.09.2021
 
Голикова рассказала о росте числа детей с ожирением

Голикова: среднегодовой темп роста распространения ожирения у детей составляет почти 9%

© Fotolia / KwanchaichaiudomРебенок с лишним весом
Ребенок с лишним весом - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
© Fotolia / Kwanchaichaiudom
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Среднегодовой темп прироста распространения ожирения у детей составляет почти 9% в год, у подростков - 7,6% , заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.
По итогам 2020 года в России, уточнила она, ожирение среди детей составило почти 1318 случаев на 100 тысяч населения, у подростков - в 2,3 раза выше или 3075 случаев.
"В течение последних 10 лет среднегодовой темп прироста распространения ожирения составлял у детей почти 9% в год, у подростков - 7,6% в год. По итогам выборочного анкетирования школьников... избыточная масса тела выявлена у 18% опрошенных школьников, ожирение - у 8%, а по отдельным регионам дети с избыточной массой тела в 1-4 классах превышают 30%", - сказала Голикова.
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ОбществоТатьяна ГоликоваОжирениеРоссия
 
 
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