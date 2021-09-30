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Турки продали оружие врагам России и объяснились
В Турции объяснили, зачем продают оружие "противнику России" - РИА Новости, 30.09.2021
Турки продали оружие врагам России и объяснились
Турция продает Украине беспилотные летательные аппараты, чтобы получить инструменты давления на Россию. Об этом заявил аналитик и младший профессор Измирского... РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T20:25
2021-09-30T20:25
2021-09-30T20:47
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Турция продает Украине беспилотные летательные аппараты, чтобы получить инструменты давления на Россию. Об этом заявил аналитик и младший профессор Измирского университета экономики Ситки Эгели изданию DefenseNews.По словам эксперта, эти отношения можно охарактеризовать как "ассиметричная взаимозависимость с серьезным перекосом в сторону России". Москва в отношениях с Анкарой ведет себя все более напористо, поэтому турецкие власти вынуждены пользоваться любой возможностью.Он также отметил, что российские вооруженные силы значительно превосходят украинскую армию, но если турецкие поставки смогут изменить этот баланс, то это стало бы переломным моментом в отношениях с Москвой.Минобороны Украины и турецкая Bayraktar накануне подписали меморандум о строительстве совместного центра по обслуживанию и модернизации беспилотников. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предостерег, что Киев может использовать их в дальнейшем против своего народа.Замглавы российского МИД Сергей Рябков также отмечал, что эти сообщения не вызывают радости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сказал, что сделка не направлена против России.
https://ria.ru/20210621/bespilotniki-1737832166.html
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в мире, украина, турция, россия
20:25 30.09.2021 (обновлено: 20:47 30.09.2021)
В Турции объяснили, зачем продают оружие "противнику России"
DefenseNews: продажа Киеву военной техники обеспечивает Анкаре рычаг давления на Москву