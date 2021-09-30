https://ria.ru/20210930/orenburzhe-1752462945.html

На реконструкцию водовода в Ясном Оренбуржье получит 200 миллионов рублей

На реконструкцию водовода в Ясном Оренбуржье получит 200 миллионов рублей - РИА Новости, 30.09.2021

На реконструкцию водовода в Ясном Оренбуржье получит 200 миллионов рублей

Оренбургская область получит 200 миллионов рублей из федерального бюджета на реконструкцию водовода "Кумакское водохранилище – город Ясный", сообщает... РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T12:17

2021-09-30T12:17

2021-09-30T12:17

оренбургская область

александровский район

денис паслер

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ОРЕНБУРГ, 30 сен - РИА Новости. Оренбургская область получит 200 миллионов рублей из федерального бюджета на реконструкцию водовода "Кумакское водохранилище – город Ясный", сообщает пресс-служба областного правительства."Система водоснабжения на востоке региона давно нуждается в модернизации. Участие в федеральных проектах, таких как "Чистая вода", позволяет проводить масштабное обновление коммунальной инфраструктуры и повышать качество предоставляемых коммунальных услуг. Как пример – строительство централизованной системы водоснабжения в селе Ждановка Александровского района, которое мы завершили в этом году. Теперь мы получим более 200 миллионов рублей из федерального бюджета на реконструкцию водовода в Ясном. Это позволит обеспечить качественной питьевой водой более 15 тысяч жителей города", – отметил губернатор области Денис Паслер.По сообщению пресс-службы, в Ясном уже ведутся работы по реконструкции водовода протяженностью почти 9 километров. Общая стоимость работ составит чуть более 214 миллионов рублей.Для комплексного решения проблемы водоснабжения в восточной части региона по поручению Паслера будут выделены дополнительные средства из областного бюджета на модернизацию головной насосной станции Кумакского водозабора. Это позволит решить застарелые проблемы с водоснабжением не только в Ясном, но и поселке Светлый и ЗАТО Комаровский, где в общей сложности проживают около 35 тысяч жителей.

https://ria.ru/20210916/investproekty-1750274782.html

александровский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александровский район, денис паслер