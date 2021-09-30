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Одноклассники добавили в маркетплейс товары благотворительных фондов
Одноклассники добавили в маркетплейс товары благотворительных фондов - РИА Новости, 30.09.2021
Одноклассники добавили в маркетплейс товары благотворительных фондов
В маркетплейсе Одноклассников появились коллекции товаров от благотворительных фондов. Теперь пользователи могут поддержать их, покупая через раздел "Товары"... РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T18:54
2021-09-30T18:54
одноклассники
добро mail.ru
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. В маркетплейсе Одноклассников появились коллекции товаров от благотворительных фондов. Теперь пользователи могут поддержать их, покупая через раздел "Товары" футболки и свитшоты, сертификаты на различные услуги, книги и посуду. К проекту могут присоединиться любые благотворительные организации, которые прошли верификацию "Добро Mail.ru", подтвердили свою эффективность и прозрачную репутацию. Чтобы попасть на витрину маркетплейса, фонды должны иметь активную официальную группу в Одноклассниках, разместить в ней товары с помощью внутреннего сервиса соцсети и сообщить о своем желании попасть на главную страницу "Товаров" представителям "Добро Mail.ru". Подборка товаров из группы фонда появится на витрине маркетплейса.Продукцию благотворительных организаций можно приобрести, перейдя из карточки товара на сайт фонда. Перед переходом на сайт внутри соцсети можно посмотреть подробную информацию – описание, цену и производителя. Сделать это можно с любого устройства: в десктопной версии ОК, в мобильном браузере и приложениях ОК на iOS и Android.Пользователи Одноклассников уже могут поддержать людей, пострадавших от домашнего насилия, людей с расстройствами аутистического спектра и боковым амиотрофическим склерозом, а также детей, перенесших или ожидающих трансплантацию.
https://ria.ru/20210915/odnoklassniki-1750139504.html
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одноклассники, добро mail.ru
18:54 30.09.2021
 

Одноклассники добавили в маркетплейс товары благотворительных фондов

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСтраница социальной сети "Одноклассники" на экране смартфона. Архивное фото
Страница социальной сети Одноклассники на экране смартфона. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. В маркетплейсе Одноклассников появились коллекции товаров от благотворительных фондов. Теперь пользователи могут поддержать их, покупая через раздел "Товары" футболки и свитшоты, сертификаты на различные услуги, книги и посуду.
К проекту могут присоединиться любые благотворительные организации, которые прошли верификацию "Добро Mail.ru", подтвердили свою эффективность и прозрачную репутацию. Чтобы попасть на витрину маркетплейса, фонды должны иметь активную официальную группу в Одноклассниках, разместить в ней товары с помощью внутреннего сервиса соцсети и сообщить о своем желании попасть на главную страницу "Товаров" представителям "Добро Mail.ru". Подборка товаров из группы фонда появится на витрине маркетплейса.
Страница социальной сети Одноклассники - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
15 сентября, 12:20
Одноклассники запустили интерактивную карту с заповедниками России
Продукцию благотворительных организаций можно приобрести, перейдя из карточки товара на сайт фонда. Перед переходом на сайт внутри соцсети можно посмотреть подробную информацию – описание, цену и производителя. Сделать это можно с любого устройства: в десктопной версии ОК, в мобильном браузере и приложениях ОК на iOS и Android.
Пользователи Одноклассников уже могут поддержать людей, пострадавших от домашнего насилия, людей с расстройствами аутистического спектра и боковым амиотрофическим склерозом, а также детей, перенесших или ожидающих трансплантацию.
 
ОдноклассникиДобро Mail.Ru
 
 
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