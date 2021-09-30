https://ria.ru/20210930/obysk-1752453724.html
Адвокат сообщил об обыске в квартире родителей главреда The Insider*
Адвокат сообщил об обыске в квартире родителей главреда The Insider* - РИА Новости, 30.09.2021
Адвокат сообщил об обыске в квартире родителей главреда The Insider*
Правоохранители проводят обыск в квартире родителей главного редактора издания The Insider* Романа Доброхотова, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Тельнов. РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T11:36
2021-09-30T11:36
2021-09-30T17:32
общество
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журналистика
the insider
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роман доброхотов
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Правоохранители проводят обыск в квартире родителей главного редактора издания The Insider* Романа Доброхотова, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Тельнов."На место обыска поехала моя коллега. Сотрудники ФСБ обыскивают квартиру родителей главреда The Insider* Романа Доброхотова. Сейчас стало известно о втором обыске по этому делу в том же доме", - сказал собеседник агентства.Как сообщил Доброхотов на своей странице в Twitter, обыски проходят по статье о незаконном пересечении границы.В конце июля к Доброхотову уже приходили правоохранители. Источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что дело возбуждено столичной полицией 26 апреля по статье 128.1 УК РФ "Клевета". Жертвой клеветы, по версии следствия, стал нидерландский журналист Макс ван дер Верфф – The Insider* писал, что Минобороны РФ якобы "сливает" через него информацию о сбитом в Донбассе Boeing рейса MH17.Ван дер Верфф, комментируя РИА Новости обыски у Доброхотова по делу о клевете, заявлял, что ждет извинений и опровержения. Он также сказал, что в Нидерландах против него организована кампания, однако прямых угроз он не получал. Доброхотов после допроса остался в статусе свидетеля.* СМИ, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20210729/rabota-1743434157.html
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общество, фсб, журналистика, the insider, россия, роман доброхотов
11:36 30.09.2021 (обновлено: 17:32 30.09.2021)
Адвокат сообщил об обыске в квартире родителей главреда The Insider*
Адвокат сообщил об обыске в квартире родителей главреда The Insider* Доброхотова