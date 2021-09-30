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В Польше рассказали, откуда Россия начнет наступление в случае войны
В Польше рассказали, откуда Россия начнет наступление в случае войны - РИА Новости, 30.09.2021
В Польше рассказали, откуда Россия начнет наступление в случае войны
Базовый сценарий наступления России на Польшу и Литву предполагает предварительный ввод войск в Белоруссию. Таким мнением поделился обозреватель Defence 24... РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T10:48
2021-09-30T14:44
безопасность
литва
белоруссия
калининградская область
польша
россия
"запад-2021" (военные учения)
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Базовый сценарий наступления России на Польшу и Литву предполагает предварительный ввод войск в Белоруссию. Таким мнением поделился обозреватель Defence 24 Марцин Гавенда.По его словам, Белоруссия важна не только с геополитической точки зрения, но и как регион, где развернутся наступательные и оборонительные операции. Таким образом, считает он, российская армия сможет быстро достичь Калининградской области через Сувальский коридор.В случае войны принципиальное значение приобретает внутренняя инфраструктура Белоруссии, отмечает автор. Особое внимание он уделил железным дорогам, по которым можно быстро перемещать силы и ресурсы. А белорусские военные полигоны, добавил Гавенда, позволяют принимать крупные силы и размещать их в полевых лагерях.По мнению обозревателя, отработка подобных действий была одной из целей военных учений "Запад-2021", во время которых проверялись возможности белорусских и российских подразделений по организации тылового обеспечения материально-технической базы наступления.Практическая фаза белорусско-российских стратегических маневров "Запад-2021" проходила с 10 по 16 сентября. Их задачей стала проверка готовности органов военного управления двух стран к совместным действиям для защиты безопасности и территориальной целостности Союзного государства.
https://ria.ru/20210919/voskhischenie-1750735100.html
https://ria.ru/20210914/ucheniya-1749952781.html
литва
белоруссия
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польша
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безопасность, литва, белоруссия, калининградская область, польша, россия, "запад-2021" (военные учения)
10:48 30.09.2021 (обновлено: 14:44 30.09.2021)
 
В Польше рассказали, откуда Россия начнет наступление в случае войны

Defense 24: Россия использует инфраструктуру Белоруссии в случае войны с Польшей и Литвой

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВоеннослужащие на совместных стратегических учениях вооруженных сил России и Белоруссии "Запад -2021" на полигоне "Правдинский" в Калининградской области
Военнослужащие на совместных стратегических учениях вооруженных сил России и Белоруссии Запад -2021 на полигоне Правдинский в Калининградской области - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Базовый сценарий наступления России на Польшу и Литву предполагает предварительный ввод войск в Белоруссию. Таким мнением поделился обозреватель Defence 24 Марцин Гавенда.
По его словам, Белоруссия важна не только с геополитической точки зрения, но и как регион, где развернутся наступательные и оборонительные операции. Таким образом, считает он, российская армия сможет быстро достичь Калининградской области через Сувальский коридор.
В случае войны принципиальное значение приобретает внутренняя инфраструктура Белоруссии, отмечает автор. Особое внимание он уделил железным дорогам, по которым можно быстро перемещать силы и ресурсы. А белорусские военные полигоны, добавил Гавенда, позволяют принимать крупные силы и размещать их в полевых лагерях.
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19 сентября, 02:15
"Да освободит нас Россия": болгар восхитили учения "Запад-2021"
По мнению обозревателя, отработка подобных действий была одной из целей военных учений "Запад-2021", во время которых проверялись возможности белорусских и российских подразделений по организации тылового обеспечения материально-технической базы наступления.
Практическая фаза белорусско-российских стратегических маневров "Запад-2021" проходила с 10 по 16 сентября. Их задачей стала проверка готовности органов военного управления двух стран к совместным действиям для защиты безопасности и территориальной целостности Союзного государства.
Самоходные артиллерийские установки во время основного этапа учений Запад-2021 на полигоне Мулино в Нижегородской области - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
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БезопасностьЛитваБелоруссияКалининградская областьПольшаРоссия"Запад-2021" (военные учения)
 
 
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