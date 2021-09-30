https://ria.ru/20210930/nastuplenie-1752442463.html

В Польше рассказали, откуда Россия начнет наступление в случае войны

В Польше рассказали, откуда Россия начнет наступление в случае войны - РИА Новости, 30.09.2021

В Польше рассказали, откуда Россия начнет наступление в случае войны

Базовый сценарий наступления России на Польшу и Литву предполагает предварительный ввод войск в Белоруссию. Таким мнением поделился обозреватель Defence 24... РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T10:48

2021-09-30T10:48

2021-09-30T14:44

безопасность

литва

белоруссия

калининградская область

польша

россия

"запад-2021" (военные учения)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0d/1749913238_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_92399806db05c0eebc12913ac1ef980c.jpg

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Базовый сценарий наступления России на Польшу и Литву предполагает предварительный ввод войск в Белоруссию. Таким мнением поделился обозреватель Defence 24 Марцин Гавенда.По его словам, Белоруссия важна не только с геополитической точки зрения, но и как регион, где развернутся наступательные и оборонительные операции. Таким образом, считает он, российская армия сможет быстро достичь Калининградской области через Сувальский коридор.В случае войны принципиальное значение приобретает внутренняя инфраструктура Белоруссии, отмечает автор. Особое внимание он уделил железным дорогам, по которым можно быстро перемещать силы и ресурсы. А белорусские военные полигоны, добавил Гавенда, позволяют принимать крупные силы и размещать их в полевых лагерях.По мнению обозревателя, отработка подобных действий была одной из целей военных учений "Запад-2021", во время которых проверялись возможности белорусских и российских подразделений по организации тылового обеспечения материально-технической базы наступления.Практическая фаза белорусско-российских стратегических маневров "Запад-2021" проходила с 10 по 16 сентября. Их задачей стала проверка готовности органов военного управления двух стран к совместным действиям для защиты безопасности и территориальной целостности Союзного государства.

https://ria.ru/20210919/voskhischenie-1750735100.html

https://ria.ru/20210914/ucheniya-1749952781.html

литва

белоруссия

калининградская область

польша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, литва, белоруссия, калининградская область, польша, россия, "запад-2021" (военные учения)