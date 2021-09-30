10:48 30.09.2021 (обновлено: 14:44 30.09.2021)
В Польше рассказали, откуда Россия начнет наступление в случае войны
Defense 24: Россия использует инфраструктуру Белоруссии в случае войны с Польшей и Литвой
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВоеннослужащие на совместных стратегических учениях вооруженных сил России и Белоруссии "Запад -2021" на полигоне "Правдинский" в Калининградской области
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Базовый сценарий наступления России на Польшу и Литву предполагает предварительный ввод войск в Белоруссию. Таким мнением поделился обозреватель Defence 24 Марцин Гавенда.
По его словам, Белоруссия важна не только с геополитической точки зрения, но и как регион, где развернутся наступательные и оборонительные операции. Таким образом, считает он, российская армия сможет быстро достичь Калининградской области через Сувальский коридор.
В случае войны принципиальное значение приобретает внутренняя инфраструктура Белоруссии, отмечает автор. Особое внимание он уделил железным дорогам, по которым можно быстро перемещать силы и ресурсы. А белорусские военные полигоны, добавил Гавенда, позволяют принимать крупные силы и размещать их в полевых лагерях.
19 сентября, 02:15"Да освободит нас Россия": болгар восхитили учения "Запад-2021"
По мнению обозревателя, отработка подобных действий была одной из целей военных учений "Запад-2021", во время которых проверялись возможности белорусских и российских подразделений по организации тылового обеспечения материально-технической базы наступления.
Практическая фаза белорусско-российских стратегических маневров "Запад-2021" проходила с 10 по 16 сентября. Их задачей стала проверка готовности органов военного управления двух стран к совместным действиям для защиты безопасности и территориальной целостности Союзного государства.
14 сентября, 13:15Боевой робот и огненный вал: учения "Запад-2021"