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Украине предрекли проблемы из-за наглого заявления Кулебы

Украине предрекли одиночество из-за "наглого заявления" Кулебы - РИА Новости, 30.09.2021

Украине предрекли проблемы из-за наглого заявления Кулебы

Заявления Киева в адрес Будапешта по газовому контракту с Россией могут оставить Украину без союзников в будущем. Об этом заявил эксперт Константин Бондаренко... РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T16:59

2021-09-30T16:59

2021-09-30T18:13

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Заявления Киева в адрес Будапешта по газовому контракту с Россией могут оставить Украину без союзников в будущем. Об этом заявил эксперт Константин Бондаренко изданию "Главред".Венгрия и "Газпром" в понедельник заключили соглашение о поставках на 4,5 миллиарда кубометров топлива в год в течение последующих 15 лет. В том числе 3,5 миллиарда кубометров будут поступать через Сербию и миллиард — через Австрию.Он отметил, что обращение Украины к Еврокомиссии может помешать ее планам вступить в ЕС и НАТО, поскольку Венгрия входит в эти объединения.По его мнению, действия Киева следует считать наглыми, поскольку любое государство имеет суверенное право заключать международные договоры, исходя из собственных национальных и экономических интересов.Венгрия абсолютно не должна думать об Украине, которой нужно перестать надеяться, что кто-то сделает ей подарок, подчеркнул он. Продолжение такой политики в отношении Будапешта может только ухудшить ситуацию."Чем больше Украина будет кричать о том, что Венгрия — это марионетка России, тем хуже ей от этого будет", — заключил политолог.Ранее в Киеве заявили, что разочарованы решением Венгрии подписать контракт с "Газпромом" на прокачку газа в обход Украины и считают, что он наносит ущерб двусторонним отношениям.Глава МИД Дмитрий Кулеба назвал исключение страны из схемы транзита требованием России. Решение Будапешта не отвечает интересам Киева, которые тот собирается защищать. Он также сообщил, что государство обратится в Европейскую комиссию, чтобы понимать, каким образом это соглашение влияет на энергетическую безопасность Европейского союза.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210929/tranzit-1752254901.html

https://ria.ru/20210928/pushkov-1752091703.html

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в мире, украина, венгрия, еврокомиссия, мид украины, газпром, россия