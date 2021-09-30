Украине предрекли проблемы из-за наглого заявления Кулебы

16:59 30.09.2021 (обновлено: 18:13 30.09.2021)
Украине предрекли одиночество из-за "наглого заявления" Кулебы
"Главред": заявления Киева в адрес Будапешта лишают страну сторонников в ЕС
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины / Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Заявления Киева в адрес Будапешта по газовому контракту с Россией могут оставить Украину без союзников в будущем. Об этом заявил эксперт Константин Бондаренко изданию "Главред".
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Он отметил, что обращение Украины к Еврокомиссии может помешать ее планам вступить в ЕС и НАТО, поскольку Венгрия входит в эти объединения.
"Если хотя бы один член ЕС будет против <...>, то очевидно, что мы можем ставить крест на любых европейских перспективах", — объяснил политический обозреватель.
По его мнению, действия Киева следует считать наглыми, поскольку любое государство имеет суверенное право заключать международные договоры, исходя из собственных национальных и экономических интересов.
Венгрия абсолютно не должна думать об Украине, которой нужно перестать надеяться, что кто-то сделает ей подарок, подчеркнул он. Продолжение такой политики в отношении Будапешта может только ухудшить ситуацию.
"Чем больше Украина будет кричать о том, что Венгрия — это марионетка России, тем хуже ей от этого будет", — заключил политолог.
Ранее в Киеве заявили, что разочарованы решением Венгрии подписать контракт с "Газпромом" на прокачку газа в обход Украины и считают, что он наносит ущерб двусторонним отношениям.
Глава МИД Дмитрий Кулеба назвал исключение страны из схемы транзита требованием России. Решение Будапешта не отвечает интересам Киева, которые тот собирается защищать. Он также сообщил, что государство обратится в Европейскую комиссию, чтобы понимать, каким образом это соглашение влияет на энергетическую безопасность Европейского союза.
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