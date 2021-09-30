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Бирюков: около 600 деревьев высадят на острове Балчуг
Бирюков: около 600 деревьев высадят на острове Балчуг - РИА Новости, 30.09.2021
Бирюков: около 600 деревьев высадят на острове Балчуг
Около 600 деревьев и более 21 тысячи кустарников высадят поздней осенью в рамках благоустройства острова Балчуг, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра... РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T10:33
2021-09-30T10:33
2021-09-30T10:37
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Около 600 деревьев и более 21 тысячи кустарников высадят поздней осенью в рамках благоустройства острова Балчуг, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.Заместитель мэра рассказал, что больше всего деревьев высадят на Космодамианской набережной - там появятся более 280 лип, дубов, кленов, декоративных яблонь, вязов и 5 тысяч кустарников. В Репинском сквере дополнительно высадят 138 деревьев и более 9 тысяч кустарников."Деревья и кустарники подбирались так, чтобы цвели с весны до глубокой осени. Все сорта отличаются морозо- и ветроустойчивостью, хорошо адаптированы к условиям мегаполиса. Деревья высаживают с большим комом, что практически сводит к нулю повреждения корневой системы при высадке и транспортировке. Но если дерево или кустарник все же не приживутся, подрядная организация заменит их в рамках двухлетних гарантийных обязательств", - подчеркнул Бирюков.Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что работы по благоустройству острова Балчуг завершились ко Дню города."В рамках проекта набережным вернули исторический облик, привели в порядок улицу, переулки, фасады зданий, оборудовали архитектурно-художественную подсветку, заменили освещение, сделали современные смотровые площадки. Все воздушные провода убрали в подземные коллекторы, что позволило улучшить визуальный облик пространства. Для пешеходов и пассажиров общественного транспорта установили удобные остановочные павильоны с беспроводной связью и зарядными слотами", - сообщил Бирюков.
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петр бирюков, городское хозяйство москвы
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.
Около 600 деревьев и более 21 тысячи кустарников высадят поздней осенью в рамках благоустройства острова Балчуг, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы Петр Бирюков
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"На четырех благоустроенных набережных острова Балчуг, Садовнической улице и в Репинском сквере запланирована высадка почти 600 деревьев-крупномеров и более 21 тысячи кустарников. Высадка деревьев и кустарников - важнейший этап комплексного благоустройства, ведь зеленые насаждения играют большую роль в экологии города - очищают воздух, защищают от шума и дорожной пыли прогулочные зоны", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра рассказал, что больше всего деревьев высадят на Космодамианской набережной - там появятся более 280 лип, дубов, кленов, декоративных яблонь, вязов и 5 тысяч кустарников. В Репинском сквере дополнительно высадят 138 деревьев и более 9 тысяч кустарников.
"Деревья и кустарники подбирались так, чтобы цвели с весны до глубокой осени. Все сорта отличаются морозо- и ветроустойчивостью, хорошо адаптированы к условиям мегаполиса. Деревья высаживают с большим комом, что практически сводит к нулю повреждения корневой системы при высадке и транспортировке. Но если дерево или кустарник все же не приживутся, подрядная организация заменит их в рамках двухлетних гарантийных обязательств", - подчеркнул Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что работы по благоустройству острова Балчуг завершились ко Дню города.
"В рамках проекта набережным вернули исторический облик, привели в порядок улицу, переулки, фасады зданий, оборудовали архитектурно-художественную подсветку, заменили освещение, сделали современные смотровые площадки. Все воздушные провода убрали в подземные коллекторы, что позволило улучшить визуальный облик пространства. Для пешеходов и пассажиров общественного транспорта установили удобные остановочные павильоны с беспроводной связью и зарядными слотами", - сообщил Бирюков.
"Благоустройство проведено в рамках единой концепции преображения набережных, цель которой - сделать территорию у воды комфортной и функциональной. Всего с 2011 года в городе благоустроены более 30 набережных, в исторической части города создан единый комфортный пешеходный маршрут от "Москва-Сити" до Таганской площади" , - заключил заместитель мэра.