https://ria.ru/20210930/moskva-1752440016.html

Бирюков: около 600 деревьев высадят на острове Балчуг

Бирюков: около 600 деревьев высадят на острове Балчуг - РИА Новости, 30.09.2021

Бирюков: около 600 деревьев высадят на острове Балчуг

Около 600 деревьев и более 21 тысячи кустарников высадят поздней осенью в рамках благоустройства острова Балчуг, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра... РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T10:33

2021-09-30T10:33

2021-09-30T10:37

москва сегодня: мегаполис для жизни

петр бирюков

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Около 600 деревьев и более 21 тысячи кустарников высадят поздней осенью в рамках благоустройства острова Балчуг, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.Заместитель мэра рассказал, что больше всего деревьев высадят на Космодамианской набережной - там появятся более 280 лип, дубов, кленов, декоративных яблонь, вязов и 5 тысяч кустарников. В Репинском сквере дополнительно высадят 138 деревьев и более 9 тысяч кустарников."Деревья и кустарники подбирались так, чтобы цвели с весны до глубокой осени. Все сорта отличаются морозо- и ветроустойчивостью, хорошо адаптированы к условиям мегаполиса. Деревья высаживают с большим комом, что практически сводит к нулю повреждения корневой системы при высадке и транспортировке. Но если дерево или кустарник все же не приживутся, подрядная организация заменит их в рамках двухлетних гарантийных обязательств", - подчеркнул Бирюков.Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что работы по благоустройству острова Балчуг завершились ко Дню города."В рамках проекта набережным вернули исторический облик, привели в порядок улицу, переулки, фасады зданий, оборудовали архитектурно-художественную подсветку, заменили освещение, сделали современные смотровые площадки. Все воздушные провода убрали в подземные коллекторы, что позволило улучшить визуальный облик пространства. Для пешеходов и пассажиров общественного транспорта установили удобные остановочные павильоны с беспроводной связью и зарядными слотами", - сообщил Бирюков.

https://ria.ru/20210929/blagoustroystvo-1752371215.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

петр бирюков, городское хозяйство москвы