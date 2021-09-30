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Эксперт объяснил, как мошенники крадут деньги через Apple и Google Pay
Эксперт объяснил, как мошенники крадут деньги через Apple и Google Pay - РИА Новости, 30.09.2021
Эксперт объяснил, как мошенники крадут деньги через Apple и Google Pay
Мошенники начали использовать Apple Pay или Google Pay для кражи денег, пишет газета "Известия" со ссылкой на представителя "Тинькофф". РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T09:48
2021-09-30T13:22
общество
тинькофф. кредитные системы
apple
google
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МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Мошенники начали использовать Apple Pay или Google Pay для кражи денег, пишет газета "Известия" со ссылкой на представителя "Тинькофф".В частности, злоумышленники просят жертву привязать их банковские карты к таким мобильным приложениям из-за якобы попыток кражи средств со счета. Затем они убеждают перевести деньги на новую "безопасную" карту.Далее от клиента требуется воспользоваться банкоматом с NFC-модулем, не требующим предъявления пластиковой карты. Жертва пополняет карту мошенников с помощью Pay-сервиса в телефоне.После этого преступник может вывести деньги, сняв их в другом АТМ, так как физическая карта находится у него.Ранее в компании по стратегическому управлению цифровыми рисками Bi.Zone рассказали, что злоумышленники могут использовать личные номера россиян несколько дней, пока их владельцы не заподозрят неладное.
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общество, тинькофф. кредитные системы, apple, google
09:48 30.09.2021 (обновлено: 13:22 30.09.2021)
 
Эксперт объяснил, как мошенники крадут деньги через Apple и Google Pay

"Тинькофф": мошенники начали красть деньги при помощи Apple и Google Pay

© Fotolia / Kaspars GrinvaldsОплата телефоном
Оплата телефоном - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
© Fotolia / Kaspars Grinvalds
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Мошенники начали использовать Apple Pay или Google Pay для кражи денег, пишет газета "Известия" со ссылкой на представителя "Тинькофф".
В частности, злоумышленники просят жертву привязать их банковские карты к таким мобильным приложениям из-за якобы попыток кражи средств со счета. Затем они убеждают перевести деньги на новую "безопасную" карту.
Далее от клиента требуется воспользоваться банкоматом с NFC-модулем, не требующим предъявления пластиковой карты. Жертва пополняет карту мошенников с помощью Pay-сервиса в телефоне.
После этого преступник может вывести деньги, сняв их в другом АТМ, так как физическая карта находится у него.
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Ранее в компании по стратегическому управлению цифровыми рисками Bi.Zone рассказали, что злоумышленники могут использовать личные номера россиян несколько дней, пока их владельцы не заподозрят неладное.
 
ОбществоТинькофф. Кредитные СистемыAppleGoogle
 
 
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