https://ria.ru/20210930/moshennichestvo-1752434436.html

Эксперт объяснил, как мошенники крадут деньги через Apple и Google Pay

Эксперт объяснил, как мошенники крадут деньги через Apple и Google Pay - РИА Новости, 30.09.2021

Эксперт объяснил, как мошенники крадут деньги через Apple и Google Pay

Мошенники начали использовать Apple Pay или Google Pay для кражи денег, пишет газета "Известия" со ссылкой на представителя "Тинькофф". РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T09:48

2021-09-30T09:48

2021-09-30T13:22

общество

тинькофф. кредитные системы

apple

google

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147849/14/1478491473_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_eb3bfab52a806b24e59df0d6d9424751.jpg

МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Мошенники начали использовать Apple Pay или Google Pay для кражи денег, пишет газета "Известия" со ссылкой на представителя "Тинькофф".В частности, злоумышленники просят жертву привязать их банковские карты к таким мобильным приложениям из-за якобы попыток кражи средств со счета. Затем они убеждают перевести деньги на новую "безопасную" карту.Далее от клиента требуется воспользоваться банкоматом с NFC-модулем, не требующим предъявления пластиковой карты. Жертва пополняет карту мошенников с помощью Pay-сервиса в телефоне.После этого преступник может вывести деньги, сняв их в другом АТМ, так как физическая карта находится у него.Ранее в компании по стратегическому управлению цифровыми рисками Bi.Zone рассказали, что злоумышленники могут использовать личные номера россиян несколько дней, пока их владельцы не заподозрят неладное.

https://ria.ru/20210913/scheta-1749790467.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, тинькофф. кредитные системы, apple, google