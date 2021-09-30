https://ria.ru/20210930/moshennichestvo-1752434436.html
Эксперт объяснил, как мошенники крадут деньги через Apple и Google Pay
Эксперт объяснил, как мошенники крадут деньги через Apple и Google Pay - РИА Новости, 30.09.2021
Эксперт объяснил, как мошенники крадут деньги через Apple и Google Pay
Мошенники начали использовать Apple Pay или Google Pay для кражи денег, пишет газета "Известия" со ссылкой на представителя "Тинькофф". РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T09:48
2021-09-30T09:48
2021-09-30T13:22
общество
тинькофф. кредитные системы
apple
google
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МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Мошенники начали использовать Apple Pay или Google Pay для кражи денег, пишет газета "Известия" со ссылкой на представителя "Тинькофф".В частности, злоумышленники просят жертву привязать их банковские карты к таким мобильным приложениям из-за якобы попыток кражи средств со счета. Затем они убеждают перевести деньги на новую "безопасную" карту.Далее от клиента требуется воспользоваться банкоматом с NFC-модулем, не требующим предъявления пластиковой карты. Жертва пополняет карту мошенников с помощью Pay-сервиса в телефоне.После этого преступник может вывести деньги, сняв их в другом АТМ, так как физическая карта находится у него.Ранее в компании по стратегическому управлению цифровыми рисками Bi.Zone рассказали, что злоумышленники могут использовать личные номера россиян несколько дней, пока их владельцы не заподозрят неладное.
https://ria.ru/20210913/scheta-1749790467.html
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общество, тинькофф. кредитные системы, apple, google
09:48 30.09.2021 (обновлено: 13:22 30.09.2021)
Эксперт объяснил, как мошенники крадут деньги через Apple и Google Pay
"Тинькофф": мошенники начали красть деньги при помощи Apple и Google Pay
МОСКВА, 30 сен – РИА Новости.
Мошенники начали использовать Apple
Pay или Google
Pay для кражи денег, пишет газета "Известия"
со ссылкой на представителя "Тинькофф".
В частности, злоумышленники просят жертву привязать их банковские карты к таким мобильным приложениям из-за якобы попыток кражи средств со счета. Затем они убеждают перевести деньги на новую "безопасную" карту.
Далее от клиента требуется воспользоваться банкоматом с NFC-модулем, не требующим предъявления пластиковой карты. Жертва пополняет карту мошенников с помощью Pay-сервиса в телефоне.
После этого преступник может вывести деньги, сняв их в другом АТМ, так как физическая карта находится у него.
Ранее в компании по стратегическому управлению цифровыми рисками Bi.Zone рассказали, что злоумышленники могут использовать личные номера россиян несколько дней, пока их владельцы не заподозрят неладное.