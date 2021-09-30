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Республика Мордовия
Республика Мордовия
https://ria.ru/20210930/mordoviya-1752542228.html
Глава Мордовии обсудил модернизацию с руководителем Фонда ЖКХ
Глава Мордовии обсудил модернизацию с руководителем Фонда ЖКХ - РИА Новости, 30.09.2021
Глава Мордовии обсудил модернизацию с руководителем Фонда ЖКХ
Глава Мордовии Артем Здунов обсудил проекты модернизации жилищно-коммунальной сферы с руководителем Фонда содействия реформированию ЖКХ Константином Цициным,... РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T18:06
2021-09-30T18:06
республика мордовия
общество
саранск
константин цицин
фонд жкх
артем здунов
жкх
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 сен - РИА Новости. Глава Мордовии Артем Здунов обсудил проекты модернизации жилищно-коммунальной сферы с руководителем Фонда содействия реформированию ЖКХ Константином Цициным, сообщает пресс-служба главы региона.Участники рабочей встречи, которая состоялась в четверг в Москве, рассмотрели вопросы, касающиеся выполнения на территории Мордовии программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда."В рамках реализации федерального проекта в регионе запланировано переселить свыше 5 тысяч человек, проживающих в 417 аварийных многоквартирных домах площадью более 87 тысяч квадратных метров. Общая стоимость программных мероприятий составляет 3,73 миллиарда рублей, из них средства Фонда ЖКХ – 3,37 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.Отмечается, что Мордовия вошла в число субъектов РФ, которые планируют завершить реализацию мероприятий по расселению жилья, признанного аварийным до 1 января 2017 года, опережающими темпами. "Регион взял на себя обязательство о досрочном выполнении программы – до конца 2023 года", - подчеркивается в сообщении.После 1 января 2017 года на территории республики уже выявлены аварийные многоквартирные дома, общая площадь помещений в которых составляет более 26 тысяч квадратных метров. В них проживают 1 752 человека.Кроме того, на встрече обсудили выполнение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, в том числе с применением современных энергосберегающих технологий, и замене лифтового оборудования, выработавшего свой эксплуатационный срок.Также были рассмотрены вопросы, касающиеся модернизации систем коммунальной инфраструктуры. В настоящее время на эти цели из средств Фонда национального благосостояния планируется направить 150 миллиардов рублей. Финансовая поддержка будет предоставляться сроком на 25 лет на льготных условиях. Фондом ЖКХ составлен перечень проектов, реализация которых возможна путем привлечения заемного финансирования с использованием таких средств. От Мордовии уже подана заявка на реализацию 17 проектов в сфере тепло- и водоснабжения, водоотведения. В том числе, на модернизацию объектов теплоснабжения в рабочем поселке Явас, где в минувший отопительный сезон произошла серия аварийных ситуаций, затронувших большое количество домовладений.Еще одним важнейшим для жителей столицы региона проектом модернизации системы ЖКХ на встрече была обозначена реконструкция канализационных сетей юго-западной части Саранска. Общий объем финансирования проекта составляет свыше полумиллиарда рублей, на сегодня более 50% работ по реконструкции канализационных сетей выполнены.
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общество, саранск, константин цицин, фонд жкх, артем здунов, жкх, россия
18:06 30.09.2021
 
Глава Мордовии обсудил модернизацию с руководителем Фонда ЖКХ

Глава Мордовии Здунов обсудил модернизацию с руководителем Фонда ЖКХ Цициным

© Фото : портал Республики МордовияВременно исполняющий обязанности Главы Мордовии Артем Здунов
Временно исполняющий обязанности Главы Мордовии Артем Здунов - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
© Фото : портал Республики Мордовия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 сен - РИА Новости. Глава Мордовии Артем Здунов обсудил проекты модернизации жилищно-коммунальной сферы с руководителем Фонда содействия реформированию ЖКХ Константином Цициным, сообщает пресс-служба главы региона.
Участники рабочей встречи, которая состоялась в четверг в Москве, рассмотрели вопросы, касающиеся выполнения на территории Мордовии программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда.
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"В рамках реализации федерального проекта в регионе запланировано переселить свыше 5 тысяч человек, проживающих в 417 аварийных многоквартирных домах площадью более 87 тысяч квадратных метров. Общая стоимость программных мероприятий составляет 3,73 миллиарда рублей, из них средства Фонда ЖКХ – 3,37 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Мордовия вошла в число субъектов РФ, которые планируют завершить реализацию мероприятий по расселению жилья, признанного аварийным до 1 января 2017 года, опережающими темпами. "Регион взял на себя обязательство о досрочном выполнении программы – до конца 2023 года", - подчеркивается в сообщении.
После 1 января 2017 года на территории республики уже выявлены аварийные многоквартирные дома, общая площадь помещений в которых составляет более 26 тысяч квадратных метров. В них проживают 1 752 человека.
Кроме того, на встрече обсудили выполнение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, в том числе с применением современных энергосберегающих технологий, и замене лифтового оборудования, выработавшего свой эксплуатационный срок.
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Также были рассмотрены вопросы, касающиеся модернизации систем коммунальной инфраструктуры. В настоящее время на эти цели из средств Фонда национального благосостояния планируется направить 150 миллиардов рублей. Финансовая поддержка будет предоставляться сроком на 25 лет на льготных условиях. Фондом ЖКХ составлен перечень проектов, реализация которых возможна путем привлечения заемного финансирования с использованием таких средств. От Мордовии уже подана заявка на реализацию 17 проектов в сфере тепло- и водоснабжения, водоотведения. В том числе, на модернизацию объектов теплоснабжения в рабочем поселке Явас, где в минувший отопительный сезон произошла серия аварийных ситуаций, затронувших большое количество домовладений.
Еще одним важнейшим для жителей столицы региона проектом модернизации системы ЖКХ на встрече была обозначена реконструкция канализационных сетей юго-западной части Саранска. Общий объем финансирования проекта составляет свыше полумиллиарда рублей, на сегодня более 50% работ по реконструкции канализационных сетей выполнены.
 
Республика МордовияОбществоСаранскКонстантин ЦицинФонд ЖКХАртем ЗдуновЖКХРоссия
 
 
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