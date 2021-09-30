https://ria.ru/20210930/mironov-1752571118.html

В Ярославской области вложат 200 миллионов рублей в ремонт больницы

В Ярославской области вложат 200 миллионов рублей в ремонт больницы - РИА Новости, 30.09.2021

В Ярославской области вложат 200 миллионов рублей в ремонт больницы

Проект ремонта лечебного корпуса областной инфекционной больницы в Ярославле, представленный губернатором Дмитрием Мироновым минздраву, получил федеральную... РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T20:50

2021-09-30T20:50

2021-09-30T20:50

ярославская область

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здоровье - общество

россия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 30 сен – РИА Новости. Проект ремонта лечебного корпуса областной инфекционной больницы в Ярославле, представленный губернатором Дмитрием Мироновым минздраву, получил федеральную поддержку, в общей сложности в ремонт вложат более 200 миллионов рублей, сообщает правительство региона.Отмечается, что губернатор представил проект в марте министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко. По данным правительства региона, проект получил одобрение, и на ремонт корпуса, построенного в 1938 году, из федерального бюджета в течение месяца выделят более 130 миллионов рублей, распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин."Реализация проекта позволит создать 75 дополнительных мест и закрыть потребность в инфекционных койках в нашей области. Это особенно значимо сейчас, в период непростой эпидемической обстановки. Боксы будут модернизированы по современным требованиям, также появятся палаты для маломобильных групп населения. Всего на ремонт корпуса планируется направить более 200 миллионов рублей, в том числе 50 миллионов рублей – из областного бюджета и свыше 20 миллионов рублей – из внебюджетных источников", - приводит пресс-служба слова Миронова.По информации правительства, материальную базу инфекционной больницы в период пандемии существенно обновили, закуплена техника на 18 миллионов рублей, благодаря чему учреждение может ежесуточно проводить более тысячи исследований на коронавирусную инфекцию.

https://ria.ru/20210929/mironov-1752378300.html

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ярославль, здоровье - общество, россия