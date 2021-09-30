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Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
https://ria.ru/20210930/mironov-1752571118.html
В Ярославской области вложат 200 миллионов рублей в ремонт больницы
В Ярославской области вложат 200 миллионов рублей в ремонт больницы - РИА Новости, 30.09.2021
В Ярославской области вложат 200 миллионов рублей в ремонт больницы
Проект ремонта лечебного корпуса областной инфекционной больницы в Ярославле, представленный губернатором Дмитрием Мироновым минздраву, получил федеральную... РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T20:50
2021-09-30T20:50
ярославская область
ярославль
здоровье - общество
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ЯРОСЛАВЛЬ, 30 сен – РИА Новости. Проект ремонта лечебного корпуса областной инфекционной больницы в Ярославле, представленный губернатором Дмитрием Мироновым минздраву, получил федеральную поддержку, в общей сложности в ремонт вложат более 200 миллионов рублей, сообщает правительство региона.Отмечается, что губернатор представил проект в марте министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко. По данным правительства региона, проект получил одобрение, и на ремонт корпуса, построенного в 1938 году, из федерального бюджета в течение месяца выделят более 130 миллионов рублей, распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин."Реализация проекта позволит создать 75 дополнительных мест и закрыть потребность в инфекционных койках в нашей области. Это особенно значимо сейчас, в период непростой эпидемической обстановки. Боксы будут модернизированы по современным требованиям, также появятся палаты для маломобильных групп населения. Всего на ремонт корпуса планируется направить более 200 миллионов рублей, в том числе 50 миллионов рублей – из областного бюджета и свыше 20 миллионов рублей – из внебюджетных источников", - приводит пресс-служба слова Миронова.По информации правительства, материальную базу инфекционной больницы в период пандемии существенно обновили, закуплена техника на 18 миллионов рублей, благодаря чему учреждение может ежесуточно проводить более тысячи исследований на коронавирусную инфекцию.
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ярославль, здоровье - общество, россия
20:50 30.09.2021
 
В Ярославской области вложат 200 миллионов рублей в ремонт больницы

Губернатор Миронов: в ремонт инфекционной больницы в Ярославле вложат 200 млн рублей

CC BY 4.0 / Правительство Ярославской области / Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
CC BY 4.0 / Правительство Ярославской области /
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ЯРОСЛАВЛЬ, 30 сен – РИА Новости. Проект ремонта лечебного корпуса областной инфекционной больницы в Ярославле, представленный губернатором Дмитрием Мироновым минздраву, получил федеральную поддержку, в общей сложности в ремонт вложат более 200 миллионов рублей, сообщает правительство региона.
Отмечается, что губернатор представил проект в марте министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко. По данным правительства региона, проект получил одобрение, и на ремонт корпуса, построенного в 1938 году, из федерального бюджета в течение месяца выделят более 130 миллионов рублей, распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
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"Реализация проекта позволит создать 75 дополнительных мест и закрыть потребность в инфекционных койках в нашей области. Это особенно значимо сейчас, в период непростой эпидемической обстановки. Боксы будут модернизированы по современным требованиям, также появятся палаты для маломобильных групп населения. Всего на ремонт корпуса планируется направить более 200 миллионов рублей, в том числе 50 миллионов рублей – из областного бюджета и свыше 20 миллионов рублей – из внебюджетных источников", - приводит пресс-служба слова Миронова.
По информации правительства, материальную базу инфекционной больницы в период пандемии существенно обновили, закуплена техника на 18 миллионов рублей, благодаря чему учреждение может ежесуточно проводить более тысячи исследований на коронавирусную инфекцию.
 
Ярославская областьЯрославльЗдоровье - ОбществоРоссия
 
 
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