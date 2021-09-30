Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210930/migranty-1752523904.html
Лукашенко опроверг сообщения о вытеснении Минском беженцев в страны ЕС
Лукашенко опроверг сообщения о вытеснении Минском беженцев в страны ЕС - РИА Новости, 30.09.2021
Лукашенко опроверг сообщения о вытеснении Минском беженцев в страны ЕС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не может быть доказательств насильного вытеснения беженцев белорусской стороной в государства Евросоюза. РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T16:51
2021-09-30T16:51
в мире
белоруссия
евросоюз
александр лукашенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752515193_102:0:2378:1280_1920x0_80_0_0_f60d37f10a9c0749224fdbdea4b5066f.jpg
МИНСК, 30 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не может быть доказательств насильного вытеснения беженцев белорусской стороной в государства Евросоюза."У вас есть факты, что я толкаю этих людей (беженцев – ред.) на границу с Польшей? Нет и быть не может", - заявил Лукашенко в интервью американской телекомпании CNN. Текст беседы размещен на сайте белорусского президента.Интервьюер Мэтью Чанс на это сказал: "Польское правительство утверждает, что беженцев доставляют туда (на границу – Прим. ред.) насильно, вплоть до того, что их пичкают наркотиками, амфетамином. С тем чтобы они очень долго не спали, чтобы им было легче переносить холодную погоду. И таким образом они оказываются в ловушке в этой ситуации. Вы станете это отрицать?"В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
https://ria.ru/20210802/lukashenko-1743636849.html
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752515193_387:0:2094:1280_1920x0_80_0_0_8cbcb05f1b3332b5d2edfc62aadd4d3f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, белоруссия, евросоюз, александр лукашенко
16:51 30.09.2021
 
Лукашенко опроверг сообщения о вытеснении Минском беженцев в страны ЕС

Лукашенко: нет и не может быть доказательств, что Минск вытесняет беженцев в страны ЕС

© Фото пресс-службы Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью телекомпании CNN
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью телекомпании CNN
© Фото пресс-службы Президента Республики Беларусь
Читать ria.ru в
МИНСК, 30 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не может быть доказательств насильного вытеснения беженцев белорусской стороной в государства Евросоюза.
"У вас есть факты, что я толкаю этих людей (беженцев – ред.) на границу с Польшей? Нет и быть не может", - заявил Лукашенко в интервью американской телекомпании CNN. Текст беседы размещен на сайте белорусского президента.
Интервьюер Мэтью Чанс на это сказал: "Польское правительство утверждает, что беженцев доставляют туда (на границу – Прим. ред.) насильно, вплоть до того, что их пичкают наркотиками, амфетамином. С тем чтобы они очень долго не спали, чтобы им было легче переносить холодную погоду. И таким образом они оказываются в ловушке в этой ситуации. Вы станете это отрицать?"
"Это безумство. Все, что делает ваше польское правительство, это безумство. Вы говорите, что мы кормим людей наркотиками? Факты на стол! Будут такие факты, я буду нести ответственность", - подчеркнул Лукашенко.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко принимает участие в заседании Совета глав правительств СНГ - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
2 августа, 08:00
"Взвыли литовцы". Как Лукашенко диктовал Вильнюсу свои условия
 
В миреБелоруссияЕвросоюзАлександр Лукашенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:18"Это страшно": Мясников назвал две привычки, убивающие поджелудочную железу
05:17Во Владимирской области столкнулись микроавтобус и грузовой автомобиль
05:04В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,2
04:52СМИ: ЕС отложил торговые переговоры с Австралией из-за скандала с AUKUS
04:44Салливан встретился с вернувшимся в Вашингтон послом Франции
04:39В Приморье на поддержку семей с детьми направили 9,7 миллиарда рублей
04:33Экс-прокурора района в Хабаровске осудили на шесть лет
04:23Иск Абрамовича о клевете в книге "Люди Путина" рассмотрят в октябре
04:15Юрист напомнил дачникам о "мусорных" штрафах
04:15Я тебя породил. Иммунолог предупредил о "потомках" штамма "дельта"
03:50Клип Coldplay и BTS за первые часы посмотрели более десяти миллионов раз
03:32Росприродназор намерен проверить утилизацию приборов с опасным веществом
03:27Рубль единственный из мировых валют укрепился к доллару, сообщил эксперт
03:15Названы подходящие моменты для покупки валюты до конца года
03:13Дегтярев рассказал, когда Хабаровск сможет претендовать на проведение ВЭФ
03:02В Минфине допустили катастрофическое падение спроса на нефть в мире
03:00Россияне стали покупать загородные дома меньшей площади
03:00На Алтае открылся международный форум ученых-тюркологов
02:41Байден подписал временный бюджет США
02:23Родители прокомментировали убийство трех студенток оренбургского колледжа
Лента новостейМолния