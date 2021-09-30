https://ria.ru/20210930/migranty-1752523904.html

Лукашенко опроверг сообщения о вытеснении Минском беженцев в страны ЕС

Лукашенко опроверг сообщения о вытеснении Минском беженцев в страны ЕС - РИА Новости, 30.09.2021

Лукашенко опроверг сообщения о вытеснении Минском беженцев в страны ЕС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не может быть доказательств насильного вытеснения беженцев белорусской стороной в государства Евросоюза. РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T16:51

2021-09-30T16:51

2021-09-30T16:51

в мире

белоруссия

евросоюз

александр лукашенко

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МИНСК, 30 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не может быть доказательств насильного вытеснения беженцев белорусской стороной в государства Евросоюза."У вас есть факты, что я толкаю этих людей (беженцев – ред.) на границу с Польшей? Нет и быть не может", - заявил Лукашенко в интервью американской телекомпании CNN. Текст беседы размещен на сайте белорусского президента.Интервьюер Мэтью Чанс на это сказал: "Польское правительство утверждает, что беженцев доставляют туда (на границу – Прим. ред.) насильно, вплоть до того, что их пичкают наркотиками, амфетамином. С тем чтобы они очень долго не спали, чтобы им было легче переносить холодную погоду. И таким образом они оказываются в ловушке в этой ситуации. Вы станете это отрицать?"В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20210802/lukashenko-1743636849.html

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в мире, белоруссия, евросоюз, александр лукашенко