https://ria.ru/20210930/migranty-1752523904.html
Лукашенко опроверг сообщения о вытеснении Минском беженцев в страны ЕС
Лукашенко опроверг сообщения о вытеснении Минском беженцев в страны ЕС - РИА Новости, 30.09.2021
Лукашенко опроверг сообщения о вытеснении Минском беженцев в страны ЕС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не может быть доказательств насильного вытеснения беженцев белорусской стороной в государства Евросоюза. РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T16:51
2021-09-30T16:51
2021-09-30T16:51
в мире
белоруссия
евросоюз
александр лукашенко
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МИНСК, 30 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не может быть доказательств насильного вытеснения беженцев белорусской стороной в государства Евросоюза."У вас есть факты, что я толкаю этих людей (беженцев – ред.) на границу с Польшей? Нет и быть не может", - заявил Лукашенко в интервью американской телекомпании CNN. Текст беседы размещен на сайте белорусского президента.Интервьюер Мэтью Чанс на это сказал: "Польское правительство утверждает, что беженцев доставляют туда (на границу – Прим. ред.) насильно, вплоть до того, что их пичкают наркотиками, амфетамином. С тем чтобы они очень долго не спали, чтобы им было легче переносить холодную погоду. И таким образом они оказываются в ловушке в этой ситуации. Вы станете это отрицать?"В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
https://ria.ru/20210802/lukashenko-1743636849.html
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в мире, белоруссия, евросоюз, александр лукашенко
Лукашенко опроверг сообщения о вытеснении Минском беженцев в страны ЕС
Лукашенко: нет и не может быть доказательств, что Минск вытесняет беженцев в страны ЕС
МИНСК, 30 сен - РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
заявил, что не может быть доказательств насильного вытеснения беженцев белорусской
стороной в государства Евросоюза
.
"У вас есть факты, что я толкаю этих людей (беженцев – ред.) на границу с Польшей
? Нет и быть не может", - заявил Лукашенко в интервью американской телекомпании CNN. Текст беседы размещен на сайте
белорусского президента.
Интервьюер Мэтью Чанс на это сказал: "Польское правительство утверждает, что беженцев доставляют туда (на границу – Прим. ред.) насильно, вплоть до того, что их пичкают наркотиками, амфетамином. С тем чтобы они очень долго не спали, чтобы им было легче переносить холодную погоду. И таким образом они оказываются в ловушке в этой ситуации. Вы станете это отрицать?"
"Это безумство. Все, что делает ваше польское правительство, это безумство. Вы говорите, что мы кормим людей наркотиками? Факты на стол! Будут такие факты, я буду нести ответственность", - подчеркнул Лукашенко.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.