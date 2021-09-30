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В Подмосковье усилили контроль за масочным режимом
В Подмосковье усилили контроль за масочным режимом - РИА Новости, 30.09.2021
В Подмосковье усилили контроль за масочным режимом
Контроль за соблюдением масочного режима усилили в транспорте Подмосковья, сообщила пресс-служба министерства транспорта региона в Telegram-канале. РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T17:41
2021-09-30T17:41
распространение коронавируса
общество
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коронавирус covid-19
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Контроль за соблюдением масочного режима усилили в транспорте Подмосковья, сообщила пресс-служба министерства транспорта региона в Telegram-канале."В транспорте Подмосковья усилили контроль за соблюдением масочного режима. Проверки проходят в автобусах, электропоездах, такси, аэропортах. В рейдах участвуют инспекторы Минтранса МО и волонтеры", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, за проезд в общественном транспорте Московской области без маски или респиратора предусмотрен штраф в размере 5 тысяч рублей.
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общество, московская область (подмосковье), коронавирус covid-19, коронавирус в россии
17:41 30.09.2021
 
В Подмосковье усилили контроль за масочным режимом

В транспорте Подмосковья усилили контроль за соблюдением масочного режима

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПассажиры садятся в автобус
Пассажиры садятся в автобус - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Контроль за соблюдением масочного режима усилили в транспорте Подмосковья, сообщила пресс-служба министерства транспорта региона в Telegram-канале.
"В транспорте Подмосковья усилили контроль за соблюдением масочного режима. Проверки проходят в автобусах, электропоездах, такси, аэропортах. В рейдах участвуют инспекторы Минтранса МО и волонтеры", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, за проезд в общественном транспорте Московской области без маски или респиратора предусмотрен штраф в размере 5 тысяч рублей.
 
Распространение коронавирусаОбществоМосковская область (Подмосковье)Коронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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