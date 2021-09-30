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Туризм
https://ria.ru/20210930/marshruty-1752472217.html
Туроператоры начнут разрабатывать железнодорожные туристические маршруты
Туроператоры начнут разрабатывать железнодорожные туристические маршруты - РИА Новости, 30.09.2021
Туроператоры начнут разрабатывать железнодорожные туристические маршруты
РЖД разработали положение об организации железнодорожных туристических перевозок, туроператоры теперь могут сами создавать и развивать сервисы для холдинга,... РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T19:22
2021-09-30T19:22
туризм
ржд
новости - туризм
дмитрий пегов
маршруты
туристы
туризм
железная дорога
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. РЖД разработали положение об организации железнодорожных туристических перевозок, туроператоры теперь могут сами создавать и развивать сервисы для холдинга, сообщил заместитель гендиректора компании Дмитрий Пегов."Впервые, наверное, в истории появилось определение, кто такой железнодорожный турист, что такое туристический поезд", — заявил он.Также, по словам Пегова, разработанный документ "живой", и пока что холдинг будет наблюдать за его реализацией. Гендиректор не исключает в перспективе внесения каких-либо правок. "Компания "Российские железные дороги" открыта к общению, в том числе по изменению нормативной базы", — отметил он.Пегов добавил, что РЖД уже составили график туристических продуктов на следующий год.
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ржд, новости - туризм, дмитрий пегов, маршруты, туристы, туризм, железная дорога, стиль жизни, куда поехать в выходные, куда поехать
19:22 30.09.2021
 
Туроператоры начнут разрабатывать железнодорожные туристические маршруты

В РЖД дали возможность туроператорам участвовать в разработке туристических продуктов

© Фото : Александр Державин/РГО/Самая красивая странаРабота фотографа Александра Державина "Вид на Рускеальский экспресс с горы Хернямяки", победившая в номинации "Снято на смартфон" в фотоконкурсе РГО "Самая красивая страна"
Работа фотографа Александра Державина Вид на Рускеальский экспресс с горы Хернямяки, победившая в номинации Снято на смартфон в фотоконкурсе РГО Самая красивая страна - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
© Фото : Александр Державин/РГО/Самая красивая страна
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. РЖД разработали положение об организации железнодорожных туристических перевозок, туроператоры теперь могут сами создавать и развивать сервисы для холдинга, сообщил заместитель гендиректора компании Дмитрий Пегов.
"Впервые, наверное, в истории появилось определение, кто такой железнодорожный турист, что такое туристический поезд", — заявил он.
Также, по словам Пегова, разработанный документ "живой", и пока что холдинг будет наблюдать за его реализацией. Гендиректор не исключает в перспективе внесения каких-либо правок. "Компания "Российские железные дороги" открыта к общению, в том числе по изменению нормативной базы", — отметил он.
Пегов добавил, что РЖД уже составили график туристических продуктов на следующий год.
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ТуризмРЖДНовости - ТуризмДмитрий ПеговмаршрутытуристыТуризмЖелезная дорогаСтиль жизникуда поехать в выходныекуда поехать
 
 
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