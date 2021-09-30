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Туроператоры начнут разрабатывать железнодорожные туристические маршруты

Туроператоры начнут разрабатывать железнодорожные туристические маршруты - РИА Новости, 30.09.2021

Туроператоры начнут разрабатывать железнодорожные туристические маршруты

РЖД разработали положение об организации железнодорожных туристических перевозок, туроператоры теперь могут сами создавать и развивать сервисы для холдинга,... РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T19:22

2021-09-30T19:22

2021-09-30T19:22

туризм

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дмитрий пегов

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. РЖД разработали положение об организации железнодорожных туристических перевозок, туроператоры теперь могут сами создавать и развивать сервисы для холдинга, сообщил заместитель гендиректора компании Дмитрий Пегов."Впервые, наверное, в истории появилось определение, кто такой железнодорожный турист, что такое туристический поезд", — заявил он.Также, по словам Пегова, разработанный документ "живой", и пока что холдинг будет наблюдать за его реализацией. Гендиректор не исключает в перспективе внесения каких-либо правок. "Компания "Российские железные дороги" открыта к общению, в том числе по изменению нормативной базы", — отметил он.Пегов добавил, что РЖД уже составили график туристических продуктов на следующий год.

https://ria.ru/20210729/rzhd-1743460738.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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