Круглый стол по устойчивой логистике
5 октября в 10:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол в онлайн-формате на тему: "Устойчивая логистика: глобальные тренды и развитие российского рынка".
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Участники:
- генеральный директор управляющей компании "Дело" Игорь ЯКОВЕНКО;
- президент ПАО "Трансконтейнер" Александр ИСУРИН;
- генеральный директор компании Rusal Евгений НИКИТИН;
- генеральный директор компании "3M" в России и СНГ Матс ФРИБЕРГ;
- вице-президент по устойчивому развитию компании PepsiCo Восточная Европа Александр ГРИШКОВ;
- операционный директор компании En+ Group Вячеслав СОЛОМИН.
Модератор - профессор бизнес-практики, директор Института исследований развивающихся рынков МШУ "Сколково" Алексей КАЛИНИН.
Современное состояние международной торговли характеризуется беспрецедентным количеством вызовов и неизвестных переменных, в числе которых – ужесточающееся глобальное экологическое регулирование и необходимость принятия мер по предотвращению климатических рисков. Борьба за предсказуемость и неразрывность цепочек поставок выходит на первый план для руководителей международных и российских компаний. Предметом дискуссии являются стратегические решения и конкретные практические шаги, которые предпринимают участники логистических процессов (грузоотправители и операторы) в рамках следования принципам устойчивого развития и поддержания экономической эффективности бизнес-процессов.
Как международные и российские компании адаптируются к безуглеродной повестке? Возможна ли устойчивая логистика без кратного роста затрат? Как она трансформирует подходы к оценке эффективности инвестпроектов?
В ходе мероприятия состоится подписание соглашения о намерениях о стратегическом сотрудничестве между компаниями Rusal и "Трансконтейнер" (входит в группу компаний "Дело") в целях низкоуглеродного развития в сфере логистики, а также договора между компаниями EN+ и "Трансконтейнер" о предоставлении "зеленых" сертификатов.
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- генеральный директор управляющей компании "Дело" Игорь ЯКОВЕНКО;
- президент ПАО "Трансконтейнер" Александр ИСУРИН;
- генеральный директор компании Rusal Евгений НИКИТИН;
- генеральный директор компании "3M" в России и СНГ Матс ФРИБЕРГ;
- вице-президент по устойчивому развитию компании PepsiCo Восточная Европа Александр ГРИШКОВ;
- операционный директор компании En+ Group Вячеслав СОЛОМИН.
Модератор - профессор бизнес-практики, директор Института исследований развивающихся рынков МШУ "Сколково" Алексей КАЛИНИН.
Современное состояние международной торговли характеризуется беспрецедентным количеством вызовов и неизвестных переменных, в числе которых – ужесточающееся глобальное экологическое регулирование и необходимость принятия мер по предотвращению климатических рисков. Борьба за предсказуемость и неразрывность цепочек поставок выходит на первый план для руководителей международных и российских компаний. Предметом дискуссии являются стратегические решения и конкретные практические шаги, которые предпринимают участники логистических процессов (грузоотправители и операторы) в рамках следования принципам устойчивого развития и поддержания экономической эффективности бизнес-процессов.
Как международные и российские компании адаптируются к безуглеродной повестке? Возможна ли устойчивая логистика без кратного роста затрат? Как она трансформирует подходы к оценке эффективности инвестпроектов?
В ходе мероприятия состоится подписание соглашения о намерениях о стратегическом сотрудничестве между компаниями Rusal и "Трансконтейнер" (входит в группу компаний "Дело") в целях низкоуглеродного развития в сфере логистики, а также договора между компаниями EN+ и "Трансконтейнер" о предоставлении "зеленых" сертификатов.
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@ria.ru