https://ria.ru/20210930/logistika-1752525452.html

Круглый стол по устойчивой логистике

Круглый стол по устойчивой логистике - РИА Новости, 30.09.2021

Круглый стол по устойчивой логистике

5 октября в 10:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол в онлайн-формате на тему: "Устойчивая логистика: глобальные тренды и развитие российского рынка".

2021-09-30T16:57

2021-09-30T16:57

2021-09-30T16:57

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Задать вопросУчастники:- генеральный директор управляющей компании "Дело" Игорь ЯКОВЕНКО;- президент ПАО "Трансконтейнер" Александр ИСУРИН;- генеральный директор компании Rusal Евгений НИКИТИН;- генеральный директор компании "3M" в России и СНГ Матс ФРИБЕРГ;- вице-президент по устойчивому развитию компании PepsiCo Восточная Европа Александр ГРИШКОВ;- операционный директор компании En+ Group Вячеслав СОЛОМИН.Модератор - профессор бизнес-практики, директор Института исследований развивающихся рынков МШУ "Сколково" Алексей КАЛИНИН.Современное состояние международной торговли характеризуется беспрецедентным количеством вызовов и неизвестных переменных, в числе которых – ужесточающееся глобальное экологическое регулирование и необходимость принятия мер по предотвращению климатических рисков. Борьба за предсказуемость и неразрывность цепочек поставок выходит на первый план для руководителей международных и российских компаний. Предметом дискуссии являются стратегические решения и конкретные практические шаги, которые предпринимают участники логистических процессов (грузоотправители и операторы) в рамках следования принципам устойчивого развития и поддержания экономической эффективности бизнес-процессов.Как международные и российские компании адаптируются к безуглеродной повестке? Возможна ли устойчивая логистика без кратного роста затрат? Как она трансформирует подходы к оценке эффективности инвестпроектов?В ходе мероприятия состоится подписание соглашения о намерениях о стратегическом сотрудничестве между компаниями Rusal и "Трансконтейнер" (входит в группу компаний "Дело") в целях низкоуглеродного развития в сфере логистики, а также договора между компаниями EN+ и "Трансконтейнер" о предоставлении "зеленых" сертификатов.Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@ria.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы