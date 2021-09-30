https://ria.ru/20210930/lnr-1752579585.html

В ЛНР обвинили Киев в обострении ситуации в Донбассе

В ЛНР обвинили Киев в обострении ситуации в Донбассе - РИА Новости, 30.09.2021

В ЛНР обвинили Киев в обострении ситуации в Донбассе

Киев намеренно создает обострение на линии соприкосновения, чтобы использовать это "как пиар и давление на республики Донбасса", заявила журналистам... РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T22:02

2021-09-30T22:02

2021-09-30T22:02

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вооруженные силы украины

донецкая народная республика

луганская народная республика

ситуация в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 30 сен - РИА Новости. Киев намеренно создает обострение на линии соприкосновения, чтобы использовать это "как пиар и давление на республики Донбасса", заявила журналистам пресс-секретарь делегации самопровозглашенной Луганской народной республики в контактной группе Мария Ковшарь.Во вторник прошли переговоры рабочих подгрупп по Донбассу, в среду состоялось заседание контактной группы. По итогам заседания постоянный представитель России в контактной группе Борис Грызлов заявил, что вице-премьер Украины Алексей Резников, представляющий Киев в контактной группе по Донбассу, отказался дезавуировать официальное заявление главнокомандующего ВСУ Залужного, отменившего запрет открывать ответный огонь без согласования с командованием."Украина намеренно создает обострение на линии фронта, чтобы использовать это как пиар и давление на республики Донбасса … Управляемый характер обстрелов Донбасса заметен даже при элементарном сопоставлении фактов: как только в Украину приезжают гости с Запада для экскурсии на линию соприкосновения, так сразу растет и число обстрелов со стороны Украины. А когда украинскому президенту необходимо показать, как хорошо Киев выполняет перемирие, то и на фронте тишина", - сказала в четверг Ковшарь.Она уточнила, что Киев обостряет ситуацию у линии соприкосновения и использует это как инструмент давления на республики, чтобы вынудить ЛНР и ДНР "переподтвердить перемирие" и помочь украинскому президенту Владимиру Зеленскому "в очередной раз пропиариться на теме войны"."Наша позиция неизменна: из перемирия мы не выходили, а значит и "переподтверждать" нам нечего … Украина, как сторона, в одностороннем порядке покинувшая меры по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года, может сделать заявление о возвращении в договоренности, которые они же и нарушили", - дополнила пресс-секретарь делегации ЛНР.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210928/lnr-1752237959.html

https://ria.ru/20210929/dnr-1752413911.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр