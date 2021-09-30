В ЛНР обвинили Киев в обострении ситуации в Донбассе
Пресс-секретарь делегации ЛНР Ковшарь обвинила Киев в обострении ситуации в Донбассе
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкРазбитое окно дома, поврежденное разрывом снаряда в результате обстрела в Петровском районе Донецка
ЛУГАНСК, 30 сен - РИА Новости. Киев намеренно создает обострение на линии соприкосновения, чтобы использовать это "как пиар и давление на республики Донбасса", заявила журналистам пресс-секретарь делегации самопровозглашенной Луганской народной республики в контактной группе Мария Ковшарь.
Во вторник прошли переговоры рабочих подгрупп по Донбассу, в среду состоялось заседание контактной группы. По итогам заседания постоянный представитель России в контактной группе Борис Грызлов заявил, что вице-премьер Украины Алексей Резников, представляющий Киев в контактной группе по Донбассу, отказался дезавуировать официальное заявление главнокомандующего ВСУ Залужного, отменившего запрет открывать ответный огонь без согласования с командованием.
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"Украина намеренно создает обострение на линии фронта, чтобы использовать это как пиар и давление на республики Донбасса … Управляемый характер обстрелов Донбасса заметен даже при элементарном сопоставлении фактов: как только в Украину приезжают гости с Запада для экскурсии на линию соприкосновения, так сразу растет и число обстрелов со стороны Украины. А когда украинскому президенту необходимо показать, как хорошо Киев выполняет перемирие, то и на фронте тишина", - сказала в четверг Ковшарь.
Она уточнила, что Киев обостряет ситуацию у линии соприкосновения и использует это как инструмент давления на республики, чтобы вынудить ЛНР и ДНР "переподтвердить перемирие" и помочь украинскому президенту Владимиру Зеленскому "в очередной раз пропиариться на теме войны".
"Наша позиция неизменна: из перемирия мы не выходили, а значит и "переподтверждать" нам нечего … Украина, как сторона, в одностороннем порядке покинувшая меры по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года, может сделать заявление о возвращении в договоренности, которые они же и нарушили", - дополнила пресс-секретарь делегации ЛНР.
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Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.