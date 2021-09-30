01:14 30.09.2021 (обновлено: 01:25 30.09.2021)
В ВОЗ высоко оценили борьбу с курением и алкоголем в России
В ВОЗ назвали Россию примером для подражания в борьбе с курением и алкоголем
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Руководитель европейского офиса ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний (НИЗ) и борьбе с ними доктор Кремлин Викрамасингхе в беседе с газетой "Известия" заявил, что его офис приводит Россию как пример для подражания в комплексном подходе по борьбе с курением и алкоголем.
Викрамасингхе отметил, что эта проблема все еще лидирующая, но наблюдаются положительные изменения.
"Табак остается острой проблемой. Его потребление — лидирующий фактор риска в Европейском регионе ВОЗ. Однако и в России, и в других странах Восточной Европы наблюдаются положительные подвижки в этой сфере. Когда мы говорим о комплексном подходе в борьбе с табакокурением и алкоголем, мы приводим Российскую Федерацию в качестве примера для подражания", — сказал глава европейского офиса ВОЗ.
Он добавил, что, согласно анализу, опубликованному офисом, комплексный подход российских органов власти в антиалкогольной политике позволил значительно уменьшить потребление алкоголя. Сделать это удалось благодаря пресечению кустарного производства спиртных напитков, повышению цен и ограничению доступности алкогольной продукции, в том числе благодаря запрету на ночную торговлю.
Собеседник издания выразил надежду, что российский пример распространится на страны Евразийского экономического союза.
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