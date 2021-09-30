https://ria.ru/20210930/kurenie-1752420472.html

В ВОЗ высоко оценили борьбу с курением и алкоголем в России

В ВОЗ высоко оценили борьбу с курением и алкоголем в России - РИА Новости, 30.09.2021

В ВОЗ высоко оценили борьбу с курением и алкоголем в России

Руководитель европейского офиса ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний (НИЗ) и борьбе с ними доктор Кремлин Викрамасингхе в беседе с газетой "Известия"... РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T01:14

2021-09-30T01:14

2021-09-30T01:25

общество

воз

евразийский экономический союз

россия

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Руководитель европейского офиса ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний (НИЗ) и борьбе с ними доктор Кремлин Викрамасингхе в беседе с газетой "Известия" заявил, что его офис приводит Россию как пример для подражания в комплексном подходе по борьбе с курением и алкоголем.Викрамасингхе отметил, что эта проблема все еще лидирующая, но наблюдаются положительные изменения.Он добавил, что, согласно анализу, опубликованному офисом, комплексный подход российских органов власти в антиалкогольной политике позволил значительно уменьшить потребление алкоголя. Сделать это удалось благодаря пресечению кустарного производства спиртных напитков, повышению цен и ограничению доступности алкогольной продукции, в том числе благодаря запрету на ночную торговлю.Собеседник издания выразил надежду, что российский пример распространится на страны Евразийского экономического союза.

https://ria.ru/20210727/kurenie-1743177128.html

россия

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2021

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общество, воз, евразийский экономический союз, россия