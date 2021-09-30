https://ria.ru/20210930/krazha-1752532524.html
Ранее судимый житель Приангарья украл плюшевую панду из цветочного магазина
Ранее судимый житель Приангарья украл плюшевую панду из цветочного магазина - РИА Новости, 30.09.2021
Ранее судимый житель Приангарья украл плюшевую панду из цветочного магазина
Житель Братска может получить до четырех лет лишения свободы за кражу из цветочного магазина огромной плюшевой панды, сообщает пресс-служба ГУМВД по Иркутской... РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T17:23
2021-09-30T17:23
2021-09-30T19:09
происшествия
иркутская область
братск
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Житель Братска может получить до четырех лет лишения свободы за кражу из цветочного магазина огромной плюшевой панды, сообщает пресс-служба ГУМВД по Иркутской области.По информации ведомства, на днях в полицию Братска обратилась продавец и сообщила, что неизвестный похитил внушительных размеров мягкую игрушку - панду. Сумму ущерба заявительница оценила в 9 тысяч рублей. Однако, действия злоумышленника зафиксировала камера наружного наблюдения: на видеозаписи показано, как мужчина хватает игрушку с человеческий рост, выбегает на улицу и бежит с ней по улице."Сотрудники Межмуниципального управления МВД России "Братское" задержали подозреваемого в ограблении цветочного магазина. Предполагаемым грабителем оказался ранее судимый 33-летний житель Братска. При обыске его квартиры полицейские обнаружили и изъяли игрушечного медведя. Вскоре панду вернут в магазин", - говорится в сообщении пресс-службы.Возбуждено уголовное дело по статье о грабеже, санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.
https://ria.ru/20210909/krazha-1749280058.html
иркутская область
братск
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РИА Новости
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Момент похищения плюшевой панды из цветочного магазина
Житель Братска может получить до четырех лет лишения свободы за кражу из цветочного магазина огромной плюшевой панды. В полицию обратилась продавец и сообщила, что неизвестный похитил внушительных размеров мягкую игрушку – панду. Сумму ущерба заявительница оценила в 9 тысяч рублей.
2021-09-30T17:23
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PT0M16S
РИА Новости
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РИА Новости
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происшествия, иркутская область, братск, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
17:23 30.09.2021 (обновлено: 19:09 30.09.2021)
Ранее судимый житель Приангарья украл плюшевую панду из цветочного магазина
Житель Приангарья украл из магазина плюшевую панду, ему грозит до четырех лет колонии