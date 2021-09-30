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Эрдоган обсудил с Путиным сотрудничество в космической сфере
Эрдоган обсудил с Путиным сотрудничество в космической сфере - РИА Новости, 30.09.2021
Эрдоган обсудил с Путиным сотрудничество в космической сфере
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что обсудил с российским коллегой Владимиром Путиным на переговорах в Сочи сотрудничество в космической сфере, в... РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T13:59
2021-09-30T13:59
2021-09-30T14:17
космос - риа наука
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АНКАРА, 30 сен - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что обсудил с российским коллегой Владимиром Путиным на переговорах в Сочи сотрудничество в космической сфере, в частности, по запуску ракет с наземных и морских платформ."Господин Путин выступает за то, чтобы вместе с Турцией работать в космической сфере. Над этим будут работать наши делегации, мы определим дорожную карту. Есть идеи о сотрудничестве в космической сфере в намного более продвинутом масштабе. Российская сторона сделала предложение о том, чтобы мы вместе работали над созданием платформ по запуску ракет, при этом одна будет на земле, другая - в море", - сказал Эрдоган турецким журналистам в самолете, возвращаясь из Сочи, где он был с визитом в среду. Его цитирует телеканал NTV.
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космос - риа наука, в мире, реджеп тайип эрдоган, турция, сочи, владимир путин, россия
13:59 30.09.2021 (обновлено: 14:17 30.09.2021)
Эрдоган обсудил с Путиным сотрудничество в космической сфере
Эрдоган обсудил с Путиным сотрудничество в космической сфере, в частности по запуску ракет