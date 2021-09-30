https://ria.ru/20210930/koronavirus-1752495175.html

Попова призвала вакцинировать всех медиков от COVID-19

Попова призвала вакцинировать всех медиков от COVID-19 - РИА Новости, 30.09.2021

Попова призвала вакцинировать всех медиков от COVID-19

Уровень иммунизации медработников должен достигать 100%, сейчас у этой категории идет рост заболеваемости - за неделю он увеличился на 16%, заявила главный... РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T14:56

2021-09-30T14:56

2021-09-30T15:57

распространение коронавируса

общество

вакцинация

здоровье - общество

анна попова

коронавирусы

россия

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/03/1748482762_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_5aacdb814b477311405fd0956212f81d.jpg

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Уровень иммунизации медработников должен достигать 100%, сейчас у этой категории идет рост заболеваемости - за неделю он увеличился на 16%, заявила главный санитарный врач Анна Попова."Наибольший прирост за неделю - 16% - мы наблюдаем среди профессиональной группы медицинских работников. Все-таки уровень иммунизации там должен достигать 100%. Это нужно сделать, потому что они находятся в максимальной группе риска", - сказала Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

https://ria.ru/20210930/test-1752428117.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, вакцинация, здоровье - общество, анна попова, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19