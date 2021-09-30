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Попова призвала вакцинировать всех медиков от COVID-19
Попова призвала вакцинировать всех медиков от COVID-19 - РИА Новости, 30.09.2021
Попова призвала вакцинировать всех медиков от COVID-19
Уровень иммунизации медработников должен достигать 100%, сейчас у этой категории идет рост заболеваемости - за неделю он увеличился на 16%, заявила главный... РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T14:56
2021-09-30T14:56
2021-09-30T15:57
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Уровень иммунизации медработников должен достигать 100%, сейчас у этой категории идет рост заболеваемости - за неделю он увеличился на 16%, заявила главный санитарный врач Анна Попова."Наибольший прирост за неделю - 16% - мы наблюдаем среди профессиональной группы медицинских работников. Все-таки уровень иммунизации там должен достигать 100%. Это нужно сделать, потому что они находятся в максимальной группе риска", - сказала Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.
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14:56 30.09.2021 (обновлено: 15:57 30.09.2021)
Попова призвала вакцинировать всех медиков от COVID-19
Попова призвала довести долю вакцинированных от COVID-19 медработников до 100%