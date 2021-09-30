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Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 30.09.2021
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста COVID-19 зафиксирован в Республике Алтай, Сахалинской области, Бурятии (0,16%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T12:02
2021-09-30T12:02
2021-09-30T12:02
распространение коронавируса
общество
магаданская область
камчатский край
здоровье - общество
коронавирусы
республика бурятия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 зафиксирован в Республике Алтай, Сахалинской области, Бурятии (0,16%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Алтай, Сахалинская область, Республика Бурятия 0,16%, 2. Магаданская область 0,19%, 3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Камчатский край, Карачаево-Черкесская Республика 0,2%", - говорится в сообщении.
магаданская область
камчатский край
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общество, магаданская область, камчатский край, здоровье - общество, коронавирусы, республика бурятия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста COVID-19 выявили в Республике Алтай, Сахалинской области, Бурятии