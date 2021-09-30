https://ria.ru/20210930/koronavirus-1752458197.html

В России зафиксировали новый максимум смертей от COVID-19 за сутки

В России зафиксировали новый максимум смертей от COVID-19 за сутки - РИА Новости, 30.09.2021

В России зафиксировали новый максимум смертей от COVID-19 за сутки

За минувшие сутки в России зарегистрировали 867 смертей от COVID-19 — это уже третий рекорд подряд, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T11:59

2021-09-30T11:59

2021-09-30T13:15

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. За минувшие сутки в России зарегистрировали 867 смертей от COVID-19 — это уже третий рекорд подряд, следует из данных оперативного штаба.В частности, в Москве умерли 62 человека, в Санкт-Петербурге — 56, в Свердловской области — 43.Днем ранее сообщалось о 857 летальных исходах, а всего за время пандемии скончались 207 255 человек.Число новых случаев COVID-19 составило 23 888 — это максимум с 25 июля (тогда выявили 24 072 заболевших). Накануне их было 22 430, темп прироста увеличился с 0,30 до 0,32 процента. Выписались после лечения 18 826 человек.Больше всего заразившихся в Москве — 3998 (накануне сообщалось о 3004), Санкт-Петербурге — 2077, Подмосковье — 1216, Самарской области — 607, Воронежской — 566, Нижегородской — 563, Свердловской — 526, Ростовской — 495, Пермском крае — 488, Башкирии — 420.Минимальный показатель отмечен в Ненецком автономном округе — 14 инфицированных, на Чукотке их 15, а в Магаданской области — 21.В целом в России заразились коронавирусом 7 511 026 человек, 6 672 767 из них вылечились.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 232,6 миллиона зараженных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 233,2 миллиона; более 4,7 миллиона пациентов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.

https://radiosputnik.ria.ru/20210930/orvi-1752449815.html

https://ria.ru/20200320/1568864012.html

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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии