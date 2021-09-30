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Тверская область
https://ria.ru/20210930/konkurs-1752480873.html
В Твери стартует второй конкурс на соискание премии имени Андрея Дементьева
В Твери стартует второй конкурс на соискание премии имени Андрея Дементьева - РИА Новости, 30.09.2021
В Твери стартует второй конкурс на соискание премии имени Андрея Дементьева
В Твери объявлен конкурсный отбор на соискание II Всероссийской поэтической премии имени Андрея Дементьева, сообщает пресс-служба правительства Тверской... РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T13:36
2021-09-30T13:36
тверская область
тверская область
андрей дементьев
игорь руденя
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ТВЕРЬ, 30 сен – РИА Новости. В Твери объявлен конкурсный отбор на соискание II Всероссийской поэтической премии имени Андрея Дементьева, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.Премия учреждена в 2019 году областным правительством и вручается ежегодно молодым поэтам, а также авторам, которые внесли существенный вклад в развитие и популяризацию поэзии на русском языке.В этом году подать заявку на участие в конкурсе можно в двух номинациях – "Молодой поэт" и "За вклад в развитие и популяризацию поэтического творчества". Размер премии в номинации "Молодой поэт" составит 300 тысяч рублей, а в номинации "За вклад в развитие и популяризацию поэтического творчества" - 700 тысяч рублей.По словам губернатора области Игоря Рудени, учреждение премии – важная часть работы по увековечению памяти выдающегося земляка.В пресс-службе напомнили, что Андрей Дементьев –лауреат Госпремии СССР, заслуженный деятель искусств, почётный гражданин Твери и Тверской области. По его инициативе в Твери в 2013 году был открыт единственный в России Дом поэзии.
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тверская область, андрей дементьев, игорь руденя
13:36 30.09.2021
 

В Твери стартует второй конкурс на соискание премии имени Андрея Дементьева

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиДом-музей Дементьева
Дом-музей Дементьева - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 30 сен – РИА Новости. В Твери объявлен конкурсный отбор на соискание II Всероссийской поэтической премии имени Андрея Дементьева, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.
Премия учреждена в 2019 году областным правительством и вручается ежегодно молодым поэтам, а также авторам, которые внесли существенный вклад в развитие и популяризацию поэзии на русском языке.
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В этом году подать заявку на участие в конкурсе можно в двух номинациях – "Молодой поэт" и "За вклад в развитие и популяризацию поэтического творчества". Размер премии в номинации "Молодой поэт" составит 300 тысяч рублей, а в номинации "За вклад в развитие и популяризацию поэтического творчества" - 700 тысяч рублей.
По словам губернатора области Игоря Рудени, учреждение премии – важная часть работы по увековечению памяти выдающегося земляка.
В пресс-службе напомнили, что Андрей Дементьев –лауреат Госпремии СССР, заслуженный деятель искусств, почётный гражданин Твери и Тверской области. По его инициативе в Твери в 2013 году был открыт единственный в России Дом поэзии.
 
Тверская областьТверская областьАндрей ДементьевИгорь Руденя
 
 
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