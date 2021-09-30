https://ria.ru/20210930/konkurs-1752480873.html

В Твери стартует второй конкурс на соискание премии имени Андрея Дементьева

В Твери стартует второй конкурс на соискание премии имени Андрея Дементьева - РИА Новости, 30.09.2021

В Твери стартует второй конкурс на соискание премии имени Андрея Дементьева

В Твери объявлен конкурсный отбор на соискание II Всероссийской поэтической премии имени Андрея Дементьева, сообщает пресс-служба правительства Тверской... РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T13:36

2021-09-30T13:36

2021-09-30T13:36

тверская область

тверская область

андрей дементьев

игорь руденя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752480850_0:104:1300:835_1920x0_80_0_0_08638cbe9fd833c225a7f215e2fc875f.jpg

ТВЕРЬ, 30 сен – РИА Новости. В Твери объявлен конкурсный отбор на соискание II Всероссийской поэтической премии имени Андрея Дементьева, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.Премия учреждена в 2019 году областным правительством и вручается ежегодно молодым поэтам, а также авторам, которые внесли существенный вклад в развитие и популяризацию поэзии на русском языке.В этом году подать заявку на участие в конкурсе можно в двух номинациях – "Молодой поэт" и "За вклад в развитие и популяризацию поэтического творчества". Размер премии в номинации "Молодой поэт" составит 300 тысяч рублей, а в номинации "За вклад в развитие и популяризацию поэтического творчества" - 700 тысяч рублей.По словам губернатора области Игоря Рудени, учреждение премии – важная часть работы по увековечению памяти выдающегося земляка.В пресс-службе напомнили, что Андрей Дементьев –лауреат Госпремии СССР, заслуженный деятель искусств, почётный гражданин Твери и Тверской области. По его инициативе в Твери в 2013 году был открыт единственный в России Дом поэзии.

https://ria.ru/20210927/turisty-1752077726.html

тверская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тверская область, андрей дементьев, игорь руденя