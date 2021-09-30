https://ria.ru/20210930/kofe-1752417653.html
Россиянам нашли замену кофе
Россиянам нашли замену кофе - РИА Новости, 30.09.2021
Россиянам нашли замену кофе
Кофе — один из самых популярных напитков у россиян. Как быть, если вы решили снизить потребление кофеина или совсем от него отказаться, рассказала радио Sputnik РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T02:15
2021-09-30T02:15
2021-09-30T02:15
общество
питание
здоровье
россия
кофе
татьяна залетова
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Кофе — один из самых популярных напитков у россиян. Как быть, если вы решили снизить потребление кофеина или совсем от него отказаться, рассказала радио Sputnik врач-диетолог, специалист по фитотерапии и нутритивной поддержке Татьяна Залетова.По ее словам, самый простой способ сократить потребление кофе — нормализовать режим сна и отдыха, и тогда не потребуется постоянная кофеиновая стимуляция. Также, добавила врач, можно использовать продукты, которые стимулируют нервную систему более мягко, это, например, приправы, эфирные масла, цитрусовые.Для тех, кому трудно сразу отказаться от кофе, его "психологической заменой" может стать цикорий: кофеина в нем нет, но он похож на кофе по вкусу и цвету.Она добавила, что цикорий содержит вещества, способствующие пищеварению, поэтому он полезен людям, у которых есть проблемы с поджелудочной железой.При этом, продолжила диетолог, нужно учитывать, что цикорий повышает аппетит, поэтому тем, кто стремится контролировать свой вес, нужно быть аккуратнее с этим напитком."От одной чашки утром ничего не произойдет, но постоянное его употребление может незаметно привести к увеличению количества потребляемой пищи и, соответственно, к увеличению веса, поэтому здесь нужно быть внимательным", — пояснила Залетова.Некоторым людям цикорий противопоказан, предупредила она."В цикории также содержится оксалаты, поэтому людям, у которых есть проблемы с почками, а именно оксалатные камни, этот напиток противопоказан", — считает диетолог.В такой ситуации она порекомендовала пить кофе, вместо напитков с цикорием.
https://ria.ru/20210919/kofe-1750731065.html
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общество, питание, здоровье, россия, кофе, татьяна залетова
Россиянам нашли замену кофе
Диетолог Залетова: приправы, эфирные масла и цитрусовые способны заменить кофе
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Кофе
— один из самых популярных напитков у россиян. Как быть, если вы решили снизить потребление кофеина или совсем от него отказаться, рассказала радио Sputnik
врач-диетолог, специалист по фитотерапии и нутритивной поддержке Татьяна Залетова.
По ее словам, самый простой способ сократить потребление кофе — нормализовать режим сна и отдыха, и тогда не потребуется постоянная кофеиновая стимуляция. Также, добавила врач, можно использовать продукты, которые стимулируют нервную систему более мягко, это, например, приправы, эфирные масла, цитрусовые.
Для тех, кому трудно сразу отказаться от кофе, его "психологической заменой" может стать цикорий: кофеина в нем нет, но он похож на кофе по вкусу и цвету.
"Заменять полностью кофе на цикорий обычно рекомендуется людям с повышенным артериальным давлением, людям с остеопорозом и проблемами с усвоением кальция. Также людям с синдромом дефицита внимания или синдромом хронической усталости, которые уже имеют зависимость от кофеина", — сказала Залетова.
Она добавила, что цикорий содержит вещества, способствующие пищеварению, поэтому он полезен людям, у которых есть проблемы с поджелудочной железой.
При этом, продолжила диетолог, нужно учитывать, что цикорий повышает аппетит, поэтому тем, кто стремится контролировать свой вес, нужно быть аккуратнее с этим напитком.
"От одной чашки утром ничего не произойдет, но постоянное его употребление может незаметно привести к увеличению количества потребляемой пищи и, соответственно, к увеличению веса, поэтому здесь нужно быть внимательным", — пояснила Залетова.
Некоторым людям цикорий противопоказан, предупредила она.
"В цикории также содержится оксалаты, поэтому людям, у которых есть проблемы с почками, а именно оксалатные камни, этот напиток противопоказан", — считает диетолог.
В такой ситуации она порекомендовала пить кофе, вместо напитков с цикорием.