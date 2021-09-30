https://ria.ru/20210930/kitay-1752467980.html

Эксперт прокомментировал попытки США вбить клин между Китаем и Россией

Эксперт прокомментировал попытки США вбить клин между Китаем и Россией - РИА Новости, 30.09.2021

Эксперт прокомментировал попытки США вбить клин между Китаем и Россией

Попытки США вбить клин между Китаем и Россией являются глупостью, тесное сотрудничество Пекина и Москвы стало гарантом стабильности в мире, считает председатель РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T12:37

2021-09-30T12:37

2021-09-30T12:37

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Попытки США вбить клин между Китаем и Россией являются глупостью, тесное сотрудничество Пекина и Москвы стало гарантом стабильности в мире, считает председатель Китайской ассоциации по исследованию России, Восточной Европы и Центральной Азии Ли Юнцюань.По его словам, США критикуют Китай и Россию за их пути развития, при этом пропагандируют так называемую западную демократию, создавая демократический альянс в мире. Но, как добавил Ли Юнцюань, демократия - по сути форма управления, политический строй, который относится к компетенции государственного суверенитета каждой страны.Эксперт отметил, что Россия, например, пошла по пути, соответствующему реалиям своей страны, и сегодня в РФ наблюдается стабильность."А Запад, США рассматривают свою демократию как универсальную истину, отрицая другие формы, насильно внедряют западную демократию во всем мире. В рамках геополитической борьбы мы видим такое явление, как введение санкций против России и Китая. Они пытаются вбить клин между Китаем и Россией. Это грубо и глупо. Должен отметить, что тесное сотрудничество Китая и России отвечает ключевым интересам двух стран, гарантирует региональную стабильность и мир на планете", - сказал он в ходе российско-китайского экспертного диалога на площадке международного дискуссионного клуба "Валдай".Эксперт также сказал, что, практика и время показали, что созданные Пекином и Москвой принципы развития отношений стали образцом межгосударственных отношений, которые основываются на взаимной выгоде и уважении суверенитета друг друга.Палата представителей Конгресса США 23 сентября приняла оборонный бюджет, который предусматривает ужесточение санкций против России. В бюджет включены, в частности, поправки о расширении санкций против суверенного долга РФ, о возможности введения персональных санкций против ряда официальных лиц России, а также о новых санкциях против трубопровода "Северный поток — 2", которые президенту США предлагается ввести не позднее чем через 15 дней после окончательного принятия законопроекта.После этого официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, комментируя возможное введение новых санкций Соединенными Штатами в отношении ряда официальных лиц РФ, заявила, что Китай выступает против того, чтобы США под предлогом соблюдения прав человека вводили односторонние санкции в отношении других стран.

https://ria.ru/20210926/protivostoyanie-1751863118.html

https://ria.ru/20210925/udar-1751767901.html

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в мире, сша, китай, россия