Акула-людоед и рубиновые туфельки: в США открылся музей Киноакадемии

В коллекции музея пять тысяч различных объектов, а также доступ к собранию его основателя, Академии кинематографических искусств и наук. Оно включает более 13 миллионов предметов, в том числе костюмы и реквизит.

Среди экспонатов, например, рубиновые туфельки Дороти из "Волшебника страны Оз" 1939 года. Лента была номинирована на “Оскар” в шести категориях и получила награды за музыку и оригинальную песню. Главную роль исполнила Джуди Гарленд.