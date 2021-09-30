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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210930/kinoakademiya-1752272348.html
Акула-людоед и рубиновые туфельки: в США открылся музей Киноакадемии
Акула-людоед и рубиновые туфельки: в США открылся музей Киноакадемии - РИА Новости, 30.09.2021
Акула-людоед и рубиновые туфельки: в США открылся музей Киноакадемии
Первая церемония вручения премии “Оскар” прошла еще 1929 году. Однако музей Американской академии кинематографических искусств и наук в Лос-Анджелесе распахнул... РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T19:14
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Первая церемония вручения премии “Оскар” прошла еще 1929 году. Однако музей Американской академии кинематографических искусств и наук в Лос-Анджелесе распахнул свои двери для посетителей только сегодня. О том, какие экспонаты собраны под его крышей, и кто из звезд их уже видел, — в фотоленте РИА Новости.
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фото, фото, в мире, новости культуры, кино и сериалы, стивен спилберг, николь кидман, оскар (премия), lady gaga (стефани джерманотта), софи лорен, кэти перри (хадсон), том хэнкс, орландо блум , киноакадемия сша, сша, лос-анджелес, брюс ли, новости - туризм
19:14 30.09.2021 (обновлено: 19:35 30.09.2021)
 
Акула-людоед и рубиновые туфельки: в США открылся музей Киноакадемии

В Голливуде открылся музей Киноакадемии

Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Первая церемония вручения премии “Оскар” прошла еще 1929 году. Однако музей Американской академии кинематографических искусств и наук в Лос-Анджелесе распахнул свои двери для посетителей только сегодня. О том, какие экспонаты собраны под его крышей, и кто из звезд их уже видел, — в фотоленте РИА Новости.
© AP Photo / Invision/Richard Shotwell

Музей расположился в здании бывшего универмага Saban Building. Его реконструкцией занимался Ренцо Пьяно, лауреат притцкеровской премии — аналога нобелевской в области архитектуры.

Здесь разместилось два киноконцертных зала на 1000 и 288 мест. Под выставки было выделено 4650 квадратных метров. Строительство обошлось в почти в полмиллиарда долларов.

 Музей Американской киноакадемии в Лос-Анджелесе
1 из 11

Музей расположился в здании бывшего универмага Saban Building. Его реконструкцией занимался Ренцо Пьяно, лауреат притцкеровской премии — аналога нобелевской в области архитектуры.

Здесь разместилось два киноконцертных зала на 1000 и 288 мест. Под выставки было выделено 4650 квадратных метров. Строительство обошлось в почти в полмиллиарда долларов.

© AP Photo / Invision/Richard Shotwell
© AFP 2021 / Getty Images/Rich Fury

Том Хэнкс, на чьем счету два “Оскара”, — один из попечителей учреждения.

“Фильмы снимаются по всему миру, и это потрясающие ленты. Конечно, в других городах есть музеи, посвященные кинематографу. Но при всем моем уважении, такое место, как Лос-Анджелес, фактически созданное Киноакадемией… Понимаете, этот музей должен стать своеобразным Парфеноном”, — заявил журналистам взволнованный актер.

Пресс-конференция по открытию Музея Американской киноакадемии в Лос-Анджелесе
2 из 11

Том Хэнкс, на чьем счету два “Оскара”, — один из попечителей учреждения.

“Фильмы снимаются по всему миру, и это потрясающие ленты. Конечно, в других городах есть музеи, посвященные кинематографу. Но при всем моем уважении, такое место, как Лос-Анджелес, фактически созданное Киноакадемией… Понимаете, этот музей должен стать своеобразным Парфеноном”, — заявил журналистам взволнованный актер.

© AFP 2021 / Getty Images/Rich Fury
© REUTERS / Mario Anzuoni

В коллекции музея пять тысяч различных объектов, а также доступ к собранию его основателя, Академии кинематографических искусств и наук. Оно включает более 13 миллионов предметов, в том числе костюмы и реквизит.

Среди экспонатов, например, рубиновые туфельки Дороти из "Волшебника страны Оз" 1939 года. Лента была номинирована на “Оскар” в шести категориях и получила награды за музыку и оригинальную песню. Главную роль исполнила Джуди Гарленд.

Рубиновые туфельки Дороти из Волшебника страны Оз в Музее Американской киноакадемии
3 из 11

В коллекции музея пять тысяч различных объектов, а также доступ к собранию его основателя, Академии кинематографических искусств и наук. Оно включает более 13 миллионов предметов, в том числе костюмы и реквизит.

Среди экспонатов, например, рубиновые туфельки Дороти из "Волшебника страны Оз" 1939 года. Лента была номинирована на “Оскар” в шести категориях и получила награды за музыку и оригинальную песню. Главную роль исполнила Джуди Гарленд.

© REUTERS / Mario Anzuoni
© AFP 2021 / Valerie Macon

Поклонникам фильмов ужасов будет интересна модель акулы-людоеда из “Челюстей” Стивена Спилберга (1975) — первого летнего блокбастера. Фигура в 25 футов (7,62 метров) длиной подвешена к потолку.

Акула и фильма Челюсти в Музее Американской киноакадемии
4 из 11

Поклонникам фильмов ужасов будет интересна модель акулы-людоеда из “Челюстей” Стивена Спилберга (1975) — первого летнего блокбастера. Фигура в 25 футов (7,62 метров) длиной подвешена к потолку.

© AFP 2021 / Valerie Macon
© REUTERS / Mario Anzuoni

Впрочем, Спилберг снимал не только ужастики. Кроме кровожадного чудища, гостей ждет и добрый пришелец из культового фильма “Инопланетянин” (1982).

С галереи семьи Спилбергов начинается маршрут по одной из постоянных выставок — "Истории кино".

Фигура пришельца из фильма Спилберга “Инопланетянин” в Музее Американской киноакадемии
5 из 11

Впрочем, Спилберг снимал не только ужастики. Кроме кровожадного чудища, гостей ждет и добрый пришелец из культового фильма “Инопланетянин” (1982).

С галереи семьи Спилбергов начинается маршрут по одной из постоянных выставок — "Истории кино".

© REUTERS / Mario Anzuoni
© AFP 2021 / Getty Images/ Rich Fury

Удары Брюса Ли были очень быстрыми. И поэтому операторам не всегда удавалось снимать сцены боев по технологии 24 кадра в секунду, распространенной в годы жизни легенды. Гости музея могут хоть час простоять рядом с костюмом мастера кунг-фу и афишами фильмов с его участием и попробовать понять, как же он это делал.

Костюм Брюса Ли в Музее Американской киноакадемии
6 из 11

Удары Брюса Ли были очень быстрыми. И поэтому операторам не всегда удавалось снимать сцены боев по технологии 24 кадра в секунду, распространенной в годы жизни легенды. Гости музея могут хоть час простоять рядом с костюмом мастера кунг-фу и афишами фильмов с его участием и попробовать понять, как же он это делал.

© AFP 2021 / Getty Images/ Rich Fury
© REUTERS / Mario Anzuoni

Представлены в коллекции и санки марки “Розовый бутон” из “Гражданина Кейна” (1941) — о них герой думал перед смертью. Это первый полный метр Орсона Уэллса. Он же сыграл главную роль.

Картину регулярно называют лучшим фильмом в истории кинематографа.

О том, как мучился над сценарием соавтор Уэллса, Герман Манкевич, снял ленту Дэвид Финчер. Его “Манк” в 2021 году получил две премии “Оскар” за работы оператора и художника-постановщика.

Санки марки “Розовый бутон” из фильма “Гражданин Кейн” в Музее Американской киноакадемии
7 из 11

Представлены в коллекции и санки марки “Розовый бутон” из “Гражданина Кейна” (1941) — о них герой думал перед смертью. Это первый полный метр Орсона Уэллса. Он же сыграл главную роль.

Картину регулярно называют лучшим фильмом в истории кинематографа.

О том, как мучился над сценарием соавтор Уэллса, Герман Манкевич, снял ленту Дэвид Финчер. Его “Манк” в 2021 году получил две премии “Оскар” за работы оператора и художника-постановщика.

© REUTERS / Mario Anzuoni
© AP Photo / Invision/Richard Shotwell

Торжественное открытие музея прошло в минувшие выходные. Среди гостей мероприятия были нынешние звезды и легенды кино. Эпатажная Lady Gaga на этот раз решила не шокировать публику. Она выбрала наряд Schiaparelli. Лаконичное черное платье-бюстье и объемная, словно зефир, голубая накидка — певица давно поняла, как привлечь к себе внимание и без кусков сырого мяса на теле.

Леди Гага на церемонии открытия Музея Американской киноакадемии
8 из 11

Торжественное открытие музея прошло в минувшие выходные. Среди гостей мероприятия были нынешние звезды и легенды кино. Эпатажная Lady Gaga на этот раз решила не шокировать публику. Она выбрала наряд Schiaparelli. Лаконичное черное платье-бюстье и объемная, словно зефир, голубая накидка — певица давно поняла, как привлечь к себе внимание и без кусков сырого мяса на теле.

© AP Photo / Invision/Richard Shotwell
© AP Photo / Invision/Dan Steinberg

Николь Кидман в Rodarte была похожа на лесную фею. На прозрачном платье знаменитости вышиты оранжевые цветы, напоминающие и плотоядные растения из хорроров, и букеты из пестрых кленовых листьев.

Николь Кидман на церемонии открытия Музея Американской киноакадемии
9 из 11

Николь Кидман в Rodarte была похожа на лесную фею. На прозрачном платье знаменитости вышиты оранжевые цветы, напоминающие и плотоядные растения из хорроров, и букеты из пестрых кленовых листьев.

© AP Photo / Invision/Dan Steinberg
© AP Photo / Dan Steinberg

Вечно молодой эльф Орландо Блум отдал предпочтение классике. Зато его невеста Кэти Перри пошла на риск — она выбрала черное платье из латекса Louis Vuitton. Смоки айс и начес превратили поп-звезду в сестру Эльвиры — повелительницы тьмы и Наташи Королевой.

Кэти Перри и Орландо Блум на церемонии открытия Музея Американской киноакадемии
10 из 11

Вечно молодой эльф Орландо Блум отдал предпочтение классике. Зато его невеста Кэти Перри пошла на риск — она выбрала черное платье из латекса Louis Vuitton. Смоки айс и начес превратили поп-звезду в сестру Эльвиры — повелительницы тьмы и Наташи Королевой.

© AP Photo / Dan Steinberg
© AP Photo / Invision/Richard Shotwell

На ковровой дорожке 87-летняя Софи Лорен посылала воздушные поцелуи фанатам и сияла в расшитом пайетками платье от Armani Privé. Легендарной актрисе киноакадемики в тот вечер вручили награду "за многолетнюю карьеру в индустрии развлечений".

Софи Лорен на церемонии открытия Музея Американской киноакадемии
11 из 11

На ковровой дорожке 87-летняя Софи Лорен посылала воздушные поцелуи фанатам и сияла в расшитом пайетками платье от Armani Privé. Легендарной актрисе киноакадемики в тот вечер вручили награду "за многолетнюю карьеру в индустрии развлечений".

© AP Photo / Invision/Richard Shotwell
 
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