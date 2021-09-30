Акула-людоед и рубиновые туфельки: в США открылся музей Киноакадемии

В Голливуде открылся музей Киноакадемии
Музей расположился в здании бывшего универмага Saban Building. Его реконструкцией занимался Ренцо Пьяно, лауреат притцкеровской премии — аналога нобелевской в области архитектуры.
Здесь разместилось два киноконцертных зала на 1000 и 288 мест. Под выставки было выделено 4650 квадратных метров. Строительство обошлось в почти в полмиллиарда долларов.
Музей расположился в здании бывшего универмага Saban Building. Его реконструкцией занимался Ренцо Пьяно, лауреат притцкеровской премии — аналога нобелевской в области архитектуры.
Здесь разместилось два киноконцертных зала на 1000 и 288 мест. Под выставки было выделено 4650 квадратных метров. Строительство обошлось в почти в полмиллиарда долларов.
Том Хэнкс, на чьем счету два “Оскара”, — один из попечителей учреждения.
“Фильмы снимаются по всему миру, и это потрясающие ленты. Конечно, в других городах есть музеи, посвященные кинематографу. Но при всем моем уважении, такое место, как Лос-Анджелес, фактически созданное Киноакадемией… Понимаете, этот музей должен стать своеобразным Парфеноном”, — заявил журналистам взволнованный актер.
Том Хэнкс, на чьем счету два “Оскара”, — один из попечителей учреждения.
“Фильмы снимаются по всему миру, и это потрясающие ленты. Конечно, в других городах есть музеи, посвященные кинематографу. Но при всем моем уважении, такое место, как Лос-Анджелес, фактически созданное Киноакадемией… Понимаете, этот музей должен стать своеобразным Парфеноном”, — заявил журналистам взволнованный актер.
В коллекции музея пять тысяч различных объектов, а также доступ к собранию его основателя, Академии кинематографических искусств и наук. Оно включает более 13 миллионов предметов, в том числе костюмы и реквизит.
Среди экспонатов, например, рубиновые туфельки Дороти из "Волшебника страны Оз" 1939 года. Лента была номинирована на “Оскар” в шести категориях и получила награды за музыку и оригинальную песню. Главную роль исполнила Джуди Гарленд.
В коллекции музея пять тысяч различных объектов, а также доступ к собранию его основателя, Академии кинематографических искусств и наук. Оно включает более 13 миллионов предметов, в том числе костюмы и реквизит.
Среди экспонатов, например, рубиновые туфельки Дороти из "Волшебника страны Оз" 1939 года. Лента была номинирована на “Оскар” в шести категориях и получила награды за музыку и оригинальную песню. Главную роль исполнила Джуди Гарленд.
Поклонникам фильмов ужасов будет интересна модель акулы-людоеда из “Челюстей” Стивена Спилберга (1975) — первого летнего блокбастера. Фигура в 25 футов (7,62 метров) длиной подвешена к потолку.
Поклонникам фильмов ужасов будет интересна модель акулы-людоеда из “Челюстей” Стивена Спилберга (1975) — первого летнего блокбастера. Фигура в 25 футов (7,62 метров) длиной подвешена к потолку.
Впрочем, Спилберг снимал не только ужастики. Кроме кровожадного чудища, гостей ждет и добрый пришелец из культового фильма “Инопланетянин” (1982).
С галереи семьи Спилбергов начинается маршрут по одной из постоянных выставок — "Истории кино".
Впрочем, Спилберг снимал не только ужастики. Кроме кровожадного чудища, гостей ждет и добрый пришелец из культового фильма “Инопланетянин” (1982).
С галереи семьи Спилбергов начинается маршрут по одной из постоянных выставок — "Истории кино".
Удары Брюса Ли были очень быстрыми. И поэтому операторам не всегда удавалось снимать сцены боев по технологии 24 кадра в секунду, распространенной в годы жизни легенды. Гости музея могут хоть час простоять рядом с костюмом мастера кунг-фу и афишами фильмов с его участием и попробовать понять, как же он это делал.
Удары Брюса Ли были очень быстрыми. И поэтому операторам не всегда удавалось снимать сцены боев по технологии 24 кадра в секунду, распространенной в годы жизни легенды. Гости музея могут хоть час простоять рядом с костюмом мастера кунг-фу и афишами фильмов с его участием и попробовать понять, как же он это делал.
Представлены в коллекции и санки марки “Розовый бутон” из “Гражданина Кейна” (1941) — о них герой думал перед смертью. Это первый полный метр Орсона Уэллса. Он же сыграл главную роль.
Картину регулярно называют лучшим фильмом в истории кинематографа.
О том, как мучился над сценарием соавтор Уэллса, Герман Манкевич, снял ленту Дэвид Финчер. Его “Манк” в 2021 году получил две премии “Оскар” за работы оператора и художника-постановщика.
Представлены в коллекции и санки марки “Розовый бутон” из “Гражданина Кейна” (1941) — о них герой думал перед смертью. Это первый полный метр Орсона Уэллса. Он же сыграл главную роль.
Картину регулярно называют лучшим фильмом в истории кинематографа.
О том, как мучился над сценарием соавтор Уэллса, Герман Манкевич, снял ленту Дэвид Финчер. Его “Манк” в 2021 году получил две премии “Оскар” за работы оператора и художника-постановщика.
Торжественное открытие музея прошло в минувшие выходные. Среди гостей мероприятия были нынешние звезды и легенды кино. Эпатажная Lady Gaga на этот раз решила не шокировать публику. Она выбрала наряд Schiaparelli. Лаконичное черное платье-бюстье и объемная, словно зефир, голубая накидка — певица давно поняла, как привлечь к себе внимание и без кусков сырого мяса на теле.
Торжественное открытие музея прошло в минувшие выходные. Среди гостей мероприятия были нынешние звезды и легенды кино. Эпатажная Lady Gaga на этот раз решила не шокировать публику. Она выбрала наряд Schiaparelli. Лаконичное черное платье-бюстье и объемная, словно зефир, голубая накидка — певица давно поняла, как привлечь к себе внимание и без кусков сырого мяса на теле.
Николь Кидман в Rodarte была похожа на лесную фею. На прозрачном платье знаменитости вышиты оранжевые цветы, напоминающие и плотоядные растения из хорроров, и букеты из пестрых кленовых листьев.
Николь Кидман в Rodarte была похожа на лесную фею. На прозрачном платье знаменитости вышиты оранжевые цветы, напоминающие и плотоядные растения из хорроров, и букеты из пестрых кленовых листьев.
Вечно молодой эльф Орландо Блум отдал предпочтение классике. Зато его невеста Кэти Перри пошла на риск — она выбрала черное платье из латекса Louis Vuitton. Смоки айс и начес превратили поп-звезду в сестру Эльвиры — повелительницы тьмы и Наташи Королевой.
Вечно молодой эльф Орландо Блум отдал предпочтение классике. Зато его невеста Кэти Перри пошла на риск — она выбрала черное платье из латекса Louis Vuitton. Смоки айс и начес превратили поп-звезду в сестру Эльвиры — повелительницы тьмы и Наташи Королевой.
На ковровой дорожке 87-летняя Софи Лорен посылала воздушные поцелуи фанатам и сияла в расшитом пайетками платье от Armani Privé. Легендарной актрисе киноакадемики в тот вечер вручили награду "за многолетнюю карьеру в индустрии развлечений".
На ковровой дорожке 87-летняя Софи Лорен посылала воздушные поцелуи фанатам и сияла в расшитом пайетками платье от Armani Privé. Легендарной актрисе киноакадемики в тот вечер вручили награду "за многолетнюю карьеру в индустрии развлечений".