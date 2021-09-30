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У московского пенсионера украли картину Саврасова
В Москве у пенсионера украли картину Саврасова, сообщил источник - РИА Новости, 30.09.2021
У московского пенсионера украли картину Саврасова
Пенсионер из новой Москвы заявил в полицию о краже из его дома картины Алексея Саврасова и старинной иконы Николая Чудотворца, рассказал РИА Новости источник в... РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T14:45
2021-09-30T14:45
2021-09-30T15:01
происшествия
новая москва
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Пенсионер из новой Москвы заявил в полицию о краже из его дома картины Алексея Саврасова и старинной иконы Николая Чудотворца, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах."Накануне в полицию обратился коллекционер, 63-летний пенсионер, сообщивший, что у него из дома в поселении Ватутинки (новая Москва) украли картину художника Алексея Саврасова и икону Николая Чудотворца XVII века", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что сумма ущерба пока устанавливается, предполагаемых злоумышленников ищут, проводится проверка.Саврасов – живописец-пейзажист XIX века, один из основоположников лирического пейзажа в русской реалистической живописи. Одно из самых известных его произведений - хранящаяся в Третьяковке картина "Грачи прилетели".
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происшествия, новая москва, россия
14:45 30.09.2021 (обновлено: 15:01 30.09.2021)
В Москве у пенсионера украли картину Саврасова, сообщил источник
Источник: в Москве у пенсионера украли картину Саврасова и икону XVII века
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.
Пенсионер из новой Москвы
заявил в полицию о краже из его дома картины Алексея Саврасова и старинной иконы Николая Чудотворца, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Накануне в полицию обратился коллекционер, 63-летний пенсионер, сообщивший, что у него из дома в поселении Ватутинки (новая Москва) украли картину художника Алексея Саврасова и икону Николая Чудотворца XVII века", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что сумма ущерба пока устанавливается, предполагаемых злоумышленников ищут, проводится проверка.
Саврасов – живописец-пейзажист XIX века, один из основоположников лирического пейзажа в русской реалистической живописи. Одно из самых известных его произведений - хранящаяся в Третьяковке картина "Грачи прилетели".