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В Москве арестовали преподавателя "Шанинки" Кагарлицкого
В Москве арестовали преподавателя "Шанинки" Кагарлицкого - РИА Новости, 30.09.2021
В Москве арестовали преподавателя "Шанинки" Кагарлицкого
Савеловский суд Москвы в четверг арестовал на 10 суток политолога Бориса Кагарлицкого за проведение несогласованного мероприятия, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T18:03
2021-09-30T18:18
происшествия
москва
институт глобализации и социальных движений
россия
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Савеловский суд Москвы в четверг арестовал на 10 суток политолога Бориса Кагарлицкого за проведение несогласованного мероприятия, рассказала РИА Новости пресс-секретарь суда Мария Михайлова.Ранее Кагарлицкий сообщил на своей странице в Twitter, что его задержала полиция у дверей "Шанинки", где он преподает. В российско-британском вузе заявили РИА Новости, что в курсе задержания Кагарлицкого, но о запросах правоохранителей по его ситуации неизвестно."Борис Кагарлицкий признан виновным по части 2 статьи 20.2 КоАП РФ (Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия) и ему назначено наказание в виде административного ареста на 10 суток", - сказала Михайлова.Борис Кагарлицкий занимает должность директора автономной некоммерческой организации "Институт глобализации и социальных движений"* (ИГСО*), в декабре прошлого года организация была признана иноагентом.* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента
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происшествия, москва, институт глобализации и социальных движений, россия
18:03 30.09.2021 (обновлено: 18:18 30.09.2021)
 
В Москве арестовали преподавателя "Шанинки" Кагарлицкого

В Москве арестовали преподавателя "Шанинки" Кагарлицкого за несогласованное мероприятие

© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкПолитолог Борис Кагарлицкий
Политолог Борис Кагарлицкий - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
© РИА Новости / Андрей Стенин
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Савеловский суд Москвы в четверг арестовал на 10 суток политолога Бориса Кагарлицкого за проведение несогласованного мероприятия, рассказала РИА Новости пресс-секретарь суда Мария Михайлова.
Ранее Кагарлицкий сообщил на своей странице в Twitter, что его задержала полиция у дверей "Шанинки", где он преподает. В российско-британском вузе заявили РИА Новости, что в курсе задержания Кагарлицкого, но о запросах правоохранителей по его ситуации неизвестно.
"Борис Кагарлицкий признан виновным по части 2 статьи 20.2 КоАП РФ (Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия) и ему назначено наказание в виде административного ареста на 10 суток", - сказала Михайлова.
Борис Кагарлицкий занимает должность директора автономной некоммерческой организации "Институт глобализации и социальных движений"* (ИГСО*), в декабре прошлого года организация была признана иноагентом.
* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента
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