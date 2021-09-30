https://ria.ru/20210930/kagarlitskiy-1752541462.html

В Москве арестовали преподавателя "Шанинки" Кагарлицкого

В Москве арестовали преподавателя "Шанинки" Кагарлицкого - РИА Новости, 30.09.2021

В Москве арестовали преподавателя "Шанинки" Кагарлицкого

Савеловский суд Москвы в четверг арестовал на 10 суток политолога Бориса Кагарлицкого за проведение несогласованного мероприятия, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T18:03

2021-09-30T18:03

2021-09-30T18:18

происшествия

москва

институт глобализации и социальных движений

россия

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Савеловский суд Москвы в четверг арестовал на 10 суток политолога Бориса Кагарлицкого за проведение несогласованного мероприятия, рассказала РИА Новости пресс-секретарь суда Мария Михайлова.Ранее Кагарлицкий сообщил на своей странице в Twitter, что его задержала полиция у дверей "Шанинки", где он преподает. В российско-британском вузе заявили РИА Новости, что в курсе задержания Кагарлицкого, но о запросах правоохранителей по его ситуации неизвестно."Борис Кагарлицкий признан виновным по части 2 статьи 20.2 КоАП РФ (Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия) и ему назначено наказание в виде административного ареста на 10 суток", - сказала Михайлова.Борис Кагарлицкий занимает должность директора автономной некоммерческой организации "Институт глобализации и социальных движений"* (ИГСО*), в декабре прошлого года организация была признана иноагентом.* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента

https://ria.ru/20210929/konflikt-1752400041.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, институт глобализации и социальных движений, россия