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Диаспору в Испании не устроили извинения за "меню с русскими проститутками"
Диаспору в Испании не устроили извинения за "меню с русскими проститутками" - РИА Новости, 30.09.2021
Диаспору в Испании не устроили извинения за "меню с русскими проститутками"
Русскую диаспору в Испании не удовлетворили извинения ассоциации "Новая жизнь" за плакаты с упоминанием русских девушек, сообщил РИА Новости адвокат Олег... РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T14:59
2021-09-30T16:46
в мире
испания
россия
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МАДРИД, 30 сен — РИА Новости, Елена Шестернина. Русскую диаспору в Испании не удовлетворили извинения ассоциации "Новая жизнь" за плакаты с упоминанием русских девушек, сообщил РИА Новости адвокат Олег Губарев."Новая жизнь" занимается защитой женщин от жестокого обращения, в том числе сексуального. Несколько дней назад ассоциация разместила на автобусных остановках в Кантабрии баннеры с социальной рекламой, которая должна была привлечь внимание к проблеме проституции. На плакатах изображалось некое меню с подписью: "Особое блюдо: русская девственница + кокаин — 50 евро". Ниже перечислялись женские имена c указанием возраста — от 17 до 35 лет. Эта реклама вызвала возмущение диаспоры, посольства в Мадриде и Русского дома. После многочисленных звонков ассоциация начала убирать плакаты и принесла извинения, но подчеркнула, что сама идея правильная, поскольку "у проституции есть национальность" (большинство проституток в Испании — нелегальные мигрантки из разных стран)."Никто не удовлетворен этим заявлением, поскольку оно не содержит прямых извинений именно в адрес российской диаспоры, которая на самом деле пострадала", — сказал Губарев. Он добавил, что еще раз поговорил с представителями ассоциации и те пообещали подготовить новое заявление.Кроме того, Губарев попросил в фейсбуке, чтобы россиянки, живущие в Кантабрии, сообщали, если увидят эти баннеры."В ассоциации сказали, что дали указание фирме, которая занимается расклейкой, эти плакаты снять. Говорят, что все зависит от фирмы, уверяют, что сделали все возможное, чтобы плакаты были удалены как можно быстрее", — рассказал собеседник агентства.В "Новой жизни" РИА Новости подтвердили, что рекламу снимают. По словам ее представительницы Лурдес Хименес, в заявлении объяснялось, какой была цель плакатов и чего организация пыталась добиться.Что касается обращения в суд, то Губарев предложил подождать, пока "Новая жизнь" не опубликует новые извинения.
https://ria.ru/20210226/izmena-1599178376.html
https://ria.ru/20210831/kazakhstan-1748051401.html
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в мире, испания, россия
14:59 30.09.2021 (обновлено: 16:46 30.09.2021)
 
Диаспору в Испании не устроили извинения за "меню с русскими проститутками"

Диаспору не устроили извинения ассоциации "Новая жизнь" за "меню с русскими проститутками"

© РИА Новости / Мария Сибирякова / Перейти в фотобанкИспания
Испания - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
© РИА Новости / Мария Сибирякова
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МАДРИД, 30 сен — РИА Новости, Елена Шестернина. Русскую диаспору в Испании не удовлетворили извинения ассоциации "Новая жизнь" за плакаты с упоминанием русских девушек, сообщил РИА Новости адвокат Олег Губарев.
"Новая жизнь" занимается защитой женщин от жестокого обращения, в том числе сексуального. Несколько дней назад ассоциация разместила на автобусных остановках в Кантабрии баннеры с социальной рекламой, которая должна была привлечь внимание к проблеме проституции. На плакатах изображалось некое меню с подписью: "Особое блюдо: русская девственница + кокаин — 50 евро". Ниже перечислялись женские имена c указанием возраста — от 17 до 35 лет.
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Эта реклама вызвала возмущение диаспоры, посольства в Мадриде и Русского дома. После многочисленных звонков ассоциация начала убирать плакаты и принесла извинения, но подчеркнула, что сама идея правильная, поскольку "у проституции есть национальность" (большинство проституток в Испании — нелегальные мигрантки из разных стран).
"Никто не удовлетворен этим заявлением, поскольку оно не содержит прямых извинений именно в адрес российской диаспоры, которая на самом деле пострадала", — сказал Губарев.
Он добавил, что еще раз поговорил с представителями ассоциации и те пообещали подготовить новое заявление.
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Кроме того, Губарев попросил в фейсбуке, чтобы россиянки, живущие в Кантабрии, сообщали, если увидят эти баннеры.
"В ассоциации сказали, что дали указание фирме, которая занимается расклейкой, эти плакаты снять. Говорят, что все зависит от фирмы, уверяют, что сделали все возможное, чтобы плакаты были удалены как можно быстрее", — рассказал собеседник агентства.
В "Новой жизни" РИА Новости подтвердили, что рекламу снимают. По словам ее представительницы Лурдес Хименес, в заявлении объяснялось, какой была цель плакатов и чего организация пыталась добиться.
Что касается обращения в суд, то Губарев предложил подождать, пока "Новая жизнь" не опубликует новые извинения.
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