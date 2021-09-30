https://ria.ru/20210930/investitsii-1752416927.html
Инвестор назвал акции, которые принесут хорошую прибыль
Инвестор назвал акции, которые принесут хорошую прибыль - РИА Новости, 30.09.2021
Инвестор назвал акции, которые принесут хорошую прибыль
Инвестировать лучше всего в недооцененные акции, которые через три-пять лет могут существенно вырасти. Речь идет, в том числе, о бумагах ряда российских и... РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T03:15
2021-09-30T03:15
2021-09-30T03:15
экономика
сша
инвестиции
россия
виталий исаков
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Инвестировать лучше всего в недооцененные акции, которые через три-пять лет могут существенно вырасти. Речь идет, в том числе, о бумагах ряда российских и американских игроков, рассказал агентству "Прайм" директор по инвестициям УК "Открытие" Виталий Исаков.Что касается рынка акций США, то специалист советует присмотреться к бумагам Facebook, Alphabet, Charter Communications, Berkshire Hathaway, Altria Group.Все эти компании имеют потенциал роста стоимости, хорошие перспективы развития и шанс на повышенную доходность в сравнении с другими игроками.
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экономика, сша, инвестиции, россия, виталий исаков
Инвестор назвал акции, которые принесут хорошую прибыль
Инвестор Исаков: хорошую прибыль приносят недооцененные акции