https://ria.ru/20210930/investitsii-1752416927.html

Инвестор назвал акции, которые принесут хорошую прибыль

Инвестор назвал акции, которые принесут хорошую прибыль - РИА Новости, 30.09.2021

Инвестор назвал акции, которые принесут хорошую прибыль

Инвестировать лучше всего в недооцененные акции, которые через три-пять лет могут существенно вырасти. Речь идет, в том числе, о бумагах ряда российских и... РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T03:15

2021-09-30T03:15

2021-09-30T03:15

экономика

сша

инвестиции

россия

виталий исаков

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Инвестировать лучше всего в недооцененные акции, которые через три-пять лет могут существенно вырасти. Речь идет, в том числе, о бумагах ряда российских и американских игроков, рассказал агентству "Прайм" директор по инвестициям УК "Открытие" Виталий Исаков.Что касается рынка акций США, то специалист советует присмотреться к бумагам Facebook, Alphabet, Charter Communications, Berkshire Hathaway, Altria Group.Все эти компании имеют потенциал роста стоимости, хорошие перспективы развития и шанс на повышенную доходность в сравнении с другими игроками.

https://ria.ru/20210929/birzha-1752243761.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, сша, инвестиции, россия, виталий исаков