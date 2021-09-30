Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210930/investitsii-1752416927.html
Инвестор назвал акции, которые принесут хорошую прибыль
Инвестор назвал акции, которые принесут хорошую прибыль - РИА Новости, 30.09.2021
Инвестор назвал акции, которые принесут хорошую прибыль
Инвестировать лучше всего в недооцененные акции, которые через три-пять лет могут существенно вырасти. Речь идет, в том числе, о бумагах ряда российских и... РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T03:15
2021-09-30T03:15
экономика
сша
инвестиции
россия
виталий исаков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584417708_0:340:3035:2047_1920x0_80_0_0_d9bf879f677d7c74774549bb9cf199c0.jpg
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Инвестировать лучше всего в недооцененные акции, которые через три-пять лет могут существенно вырасти. Речь идет, в том числе, о бумагах ряда российских и американских игроков, рассказал агентству "Прайм" директор по инвестициям УК "Открытие" Виталий Исаков.Что касается рынка акций США, то специалист советует присмотреться к бумагам Facebook, Alphabet, Charter Communications, Berkshire Hathaway, Altria Group.Все эти компании имеют потенциал роста стоимости, хорошие перспективы развития и шанс на повышенную доходность в сравнении с другими игроками.
https://ria.ru/20210929/birzha-1752243761.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584417708_216:0:2945:2047_1920x0_80_0_0_9b3c8ee4670001944982056712904ccf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, сша, инвестиции, россия, виталий исаков
03:15 30.09.2021
 
Инвестор назвал акции, которые принесут хорошую прибыль

Инвестор Исаков: хорошую прибыль приносят недооцененные акции

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкКотировки фондового рынка
Котировки фондового рынка - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Инвестировать лучше всего в недооцененные акции, которые через три-пять лет могут существенно вырасти. Речь идет, в том числе, о бумагах ряда российских и американских игроков, рассказал агентству "Прайм" директор по инвестициям УК "Открытие" Виталий Исаков.
"В указанный отрезок времени хороший результат могут принести такие российские компании, как "Глобалтранс", "Норникель", "Яндекс", EMC, МТС", — считает он.
Что касается рынка акций США, то специалист советует присмотреться к бумагам Facebook, Alphabet, Charter Communications, Berkshire Hathaway, Altria Group.
Все эти компании имеют потенциал роста стоимости, хорошие перспективы развития и шанс на повышенную доходность в сравнении с другими игроками.
Стопки десятирублевых монет на экране с биржевыми графиками - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
Вчера, 02:15
Эксперт рассказал, как действовать новичку на фондовом рынке
 
ЭкономикаСШАИнвестицииРоссияВиталий Исаков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:29"Ведомости": Facebook в России грозит миллиардный штраф
05:06Источник сообщил подробности обысков у вице-президента Сбербанка
04:15Россиянам пообещали погодные "рекорды" грядущей зимой
04:07Кулеба пообещал создать России "серьезные проблемы"
03:49СМИ: США обсуждают использование баз, включая российские, около Афганистана
03:15Инвестор назвал акции, которые принесут хорошую прибыль
03:00Эксперты предупредили о рисках при онлайн-заказе стройматериалов
02:45На Украине заявили об "очень странной" реакции Венгрии на скандал с газом
02:45Диетолог рассказала, кому нельзя есть груши
02:29МВД анонсировало изменения в порядке выезда несовершеннолетних за рубеж
02:15Юрист объяснил, почему банковские вкладчики могут лишиться льгот
02:15Россиянам нашли замену кофе
01:51Британцы предрекли драку в Европе за российский газ
01:38СМИ: суд отстранил отца Бритни Спирс от опеки над певицей
01:29В Конгрессе США проголосовали за отмену потолка госдолга до конца 2022 года
01:15Эксперт рассказал, когда власти могут отобрать земельный участок
01:14В ВОЗ высоко оценили борьбу с курением и алкоголем в России
00:50СМИ: Ким Чен Ын заявил о готовности восстановить каналы связи с Сеулом
00:49СМИ: Ким Чен Ын отверг предложение США о диалоге
00:45Отозванный для консультаций посол Франции вернулся в США
Лента новостейМолния