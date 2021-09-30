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Песков допустил возможность изменений в законе об иноагентах
Песков допустил возможность изменений в законе об иноагентах - РИА Новости, 30.09.2021
Песков допустил возможность изменений в законе об иноагентах
Приступать к обсуждению возможных изменений в закон об иноагентах можно только после начала работы Госдумы, в деловом ключе и без эмоций, заявил журналистам... РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T13:20
2021-09-30T13:20
политика
общество
дмитрий песков
россия
иноагенты
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Приступать к обсуждению возможных изменений в закон об иноагентах можно только после начала работы Госдумы, в деловом ключе и без эмоций, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Накануне Минюст РФ сообщил о расширении реестра СМИ-иноагентов, в него в том числе включили издателя "Медиазоны" Петра Верзилова* и главного редактора этого издания Сергея Смирнова*."Дума же еще не заработала, очень важно, чтобы парламент заработал. Как раз после того, как закончится формирование комитетов и так далее, тогда уже можно приступать к контактам, к обсуждению, к предложениям, которые были сформулированы, что очень позитивно. Позитивно с точки зрения конкретных предложений, не каких-то эмоциональных требований, а именно конкретных деловых предложений, поэтому здесь нужно чуть-чуть набраться терпения и затем уже приступить к обсуждению", - сказал Песков в ответ на вопрос, нет ли необходимости ускорить процесс корректировки закона на фоне расширения списка иноагентов.На вопрос, не угрожает ли расширение списка свободе слова, Песков ответил отрицательно. "Нет, выполняется закон. Если вы получаете иностранные деньги, то вы вноситесь в этот список", - сказал он.* СМИ, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20210908/inoagenty-1749157420.html
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политика, общество, дмитрий песков, россия, иноагенты
13:20 30.09.2021
 
Песков допустил возможность изменений в законе об иноагентах

Песков: обсуждать изменения закона об иноагентах можно после начала работы Госдумы

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Приступать к обсуждению возможных изменений в закон об иноагентах можно только после начала работы Госдумы, в деловом ключе и без эмоций, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Накануне Минюст РФ сообщил о расширении реестра СМИ-иноагентов, в него в том числе включили издателя "Медиазоны" Петра Верзилова* и главного редактора этого издания Сергея Смирнова*.
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
8 сентября, 12:33
В Кремле назвали условие для обсуждения поправок в закон об иноагентах
"Дума же еще не заработала, очень важно, чтобы парламент заработал. Как раз после того, как закончится формирование комитетов и так далее, тогда уже можно приступать к контактам, к обсуждению, к предложениям, которые были сформулированы, что очень позитивно. Позитивно с точки зрения конкретных предложений, не каких-то эмоциональных требований, а именно конкретных деловых предложений, поэтому здесь нужно чуть-чуть набраться терпения и затем уже приступить к обсуждению", - сказал Песков в ответ на вопрос, нет ли необходимости ускорить процесс корректировки закона на фоне расширения списка иноагентов.
На вопрос, не угрожает ли расширение списка свободе слова, Песков ответил отрицательно. "Нет, выполняется закон. Если вы получаете иностранные деньги, то вы вноситесь в этот список", - сказал он.
* СМИ, выполняющее функции иноагента
Роман Доброхотов - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
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