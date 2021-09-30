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Песков пообещал сообщить, посетит ли Путин заседание нового созыва Госдумы

Песков пообещал сообщить, посетит ли Путин заседание нового созыва Госдумы - РИА Новости, 30.09.2021

Песков пообещал сообщить, посетит ли Путин заседание нового созыва Госдумы

Решения о том, посетит ли президент РФ Владимир Путин первое заседание нового созыва Госдумы, пока нет, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T13:29

2021-09-30T13:29

2021-09-30T13:29

выборы в государственную думу

политика

владимир путин

дмитрий песков

госдума рф

россия

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Решения о том, посетит ли президент РФ Владимир Путин первое заседание нового созыва Госдумы, пока нет, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков и пообещал своевременно рассказать детали, когда они станут известны."Мы сообщим вам о том, какое будет принято решение", - ответил Песков нас соответствующий вопрос.Ожидается, что первое пленарное заседание восьмого созыва Госдумы пройдет 12 октября. Предварительно, 5 октября, соберется временная рабочая группа по подготовке мероприятия.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, владимир путин, дмитрий песков, госдума рф, россия