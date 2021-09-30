Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210930/gosduma-1752479523.html
Песков пообещал сообщить, посетит ли Путин заседание нового созыва Госдумы
Песков пообещал сообщить, посетит ли Путин заседание нового созыва Госдумы - РИА Новости, 30.09.2021
Песков пообещал сообщить, посетит ли Путин заседание нового созыва Госдумы
Решения о том, посетит ли президент РФ Владимир Путин первое заседание нового созыва Госдумы, пока нет, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T13:29
2021-09-30T13:29
выборы в государственную думу
политика
владимир путин
дмитрий песков
госдума рф
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/10/1741600404_695:0:2564:1051_1920x0_80_0_0_2f1f1bdc432df87603b5e9f3c563ed71.jpg
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Решения о том, посетит ли президент РФ Владимир Путин первое заседание нового созыва Госдумы, пока нет, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков и пообещал своевременно рассказать детали, когда они станут известны."Мы сообщим вам о том, какое будет принято решение", - ответил Песков нас соответствующий вопрос.Ожидается, что первое пленарное заседание восьмого созыва Госдумы пройдет 12 октября. Предварительно, 5 октября, соберется временная рабочая группа по подготовке мероприятия.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/10/1741600404_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_adaa87d5f579a4c51f6ccafb16797065.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
политика, владимир путин, дмитрий песков, госдума рф, россия
13:29 30.09.2021
 
Песков пообещал сообщить, посетит ли Путин заседание нового созыва Госдумы

Песков: решения о том, посетит ли Путин первое заседание нового созыва Госдумы, пока нет

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Решения о том, посетит ли президент РФ Владимир Путин первое заседание нового созыва Госдумы, пока нет, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков и пообещал своевременно рассказать детали, когда они станут известны.
"Мы сообщим вам о том, какое будет принято решение", - ответил Песков нас соответствующий вопрос.
Ожидается, что первое пленарное заседание восьмого созыва Госдумы пройдет 12 октября. Предварительно, 5 октября, соберется временная рабочая группа по подготовке мероприятия.
 
Выборы в Государственную думуПолитикаВладимир ПутинДмитрий ПесковГосдума РФРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:18"Это страшно": Мясников назвал две привычки, убивающие поджелудочную железу
05:17Во Владимирской области столкнулись микроавтобус и грузовой автомобиль
05:04В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,2
04:52СМИ: ЕС отложил торговые переговоры с Австралией из-за скандала с AUKUS
04:44Салливан встретился с вернувшимся в Вашингтон послом Франции
04:39В Приморье на поддержку семей с детьми направили 9,7 миллиарда рублей
04:33Экс-прокурора района в Хабаровске осудили на шесть лет
04:23Иск Абрамовича о клевете в книге "Люди Путина" рассмотрят в октябре
04:15Юрист напомнил дачникам о "мусорных" штрафах
04:15Я тебя породил. Иммунолог предупредил о "потомках" штамма "дельта"
03:50Клип Coldplay и BTS за первые часы посмотрели более десяти миллионов раз
03:32Росприродназор намерен проверить утилизацию приборов с опасным веществом
03:27Рубль единственный из мировых валют укрепился к доллару, сообщил эксперт
03:15Названы подходящие моменты для покупки валюты до конца года
03:13Дегтярев рассказал, когда Хабаровск сможет претендовать на проведение ВЭФ
03:02В Минфине допустили катастрофическое падение спроса на нефть в мире
03:00Россияне стали покупать загородные дома меньшей площади
03:00На Алтае открылся международный форум ученых-тюркологов
02:41Байден подписал временный бюджет США
02:23Родители прокомментировали убийство трех студенток оренбургского колледжа
Лента новостейМолния