https://ria.ru/20210930/gaz-1752489658.html

Мать и трое детей пострадали при хлопке газа в Саратовской области

Мать и трое детей пострадали при хлопке газа в Саратовской области - РИА Новости, 30.09.2021

Мать и трое детей пострадали при хлопке газа в Саратовской области

Следователи проводят проверку по факту хлопка газа в доме в Саратовской области, в результате чего пострадали женщина и трое ее детей, сообщило региональное... РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T14:23

2021-09-30T14:23

2021-09-30T14:43

происшествия

советский район

саратовская область

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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САРАТОВ, 30 сен - РИА Новости. Следователи проводят проверку по факту хлопка газа в доме в Саратовской области, в результате чего пострадали женщина и трое ее детей, сообщило региональное управление СК РФ."По данным следствия, 29 сентября 2021 года около 21.30 (20.30 мск) в частном домовладении по улице Новая в селе Пушкино Советского района произошел хлопок газовоздушной смеси. В жилище на тот момент находился 34-летний хозяин дома, его 23-летняя супруга и трое их детей:девочки в возрасте одного и трех лет и двухлетний мальчик. Женщина и дети госпитализированы в лечебное учреждение. Мужчина не пострадал", - говорится в сообщении.Следователи выяснили, что в доме установлен газовый баллон, подключенный к котлу."По предварительным данным, из-за неплотного присоединения шланга баллона к котлу могла произойти утечка газа и скопление газовоздушной смести… Женщина попыталась зажечь котел. В этот момент произошел хлопок. Возгорание в жилище не произошло", - уточняется в сообщении.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального Минздрава, женщина и двое детей доставлены с ожогами в областной центр комбустиологии."У женщины и одного ребенка около 10% ожогов тела, их состояние оценивается как средней степени тяжести. У другого ребенка ожоги около 20%, он в реанимации в тяжелом состоянии. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20210927/khlopok-1751956102.html

https://ria.ru/20210927/vzryv-1752051552.html

советский район

саратовская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, советский район, саратовская область, следственный комитет россии (ск рф), россия