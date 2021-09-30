14:23 30.09.2021 (обновлено: 14:43 30.09.2021)
Мать и трое детей пострадали при хлопке газа в Саратовской области
Мать и трое детей пострадали при хлопке газа в доме в Саратовской области
САРАТОВ, 30 сен - РИА Новости. Следователи проводят проверку по факту хлопка газа в доме в Саратовской области, в результате чего пострадали женщина и трое ее детей, сообщило региональное управление СК РФ.
"По данным следствия, 29 сентября 2021 года около 21.30 (20.30 мск) в частном домовладении по улице Новая в селе Пушкино Советского района произошел хлопок газовоздушной смеси. В жилище на тот момент находился 34-летний хозяин дома, его 23-летняя супруга и трое их детей:девочки в возрасте одного и трех лет и двухлетний мальчик. Женщина и дети госпитализированы в лечебное учреждение. Мужчина не пострадал", - говорится в сообщении.
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Следователи выяснили, что в доме установлен газовый баллон, подключенный к котлу.
"По предварительным данным, из-за неплотного присоединения шланга баллона к котлу могла произойти утечка газа и скопление газовоздушной смести… Женщина попыталась зажечь котел. В этот момент произошел хлопок. Возгорание в жилище не произошло", - уточняется в сообщении.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального Минздрава, женщина и двое детей доставлены с ожогами в областной центр комбустиологии.
"У женщины и одного ребенка около 10% ожогов тела, их состояние оценивается как средней степени тяжести. У другого ребенка ожоги около 20%, он в реанимации в тяжелом состоянии. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь", - сказал собеседник агентства.
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