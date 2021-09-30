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Мать и трое детей пострадали при хлопке газа в Саратовской области
Мать и трое детей пострадали при хлопке газа в Саратовской области - РИА Новости, 30.09.2021
Мать и трое детей пострадали при хлопке газа в Саратовской области
Следователи проводят проверку по факту хлопка газа в доме в Саратовской области, в результате чего пострадали женщина и трое ее детей, сообщило региональное... РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T14:23
2021-09-30T14:43
происшествия
советский район
саратовская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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САРАТОВ, 30 сен - РИА Новости. Следователи проводят проверку по факту хлопка газа в доме в Саратовской области, в результате чего пострадали женщина и трое ее детей, сообщило региональное управление СК РФ."По данным следствия, 29 сентября 2021 года около 21.30 (20.30 мск) в частном домовладении по улице Новая в селе Пушкино Советского района произошел хлопок газовоздушной смеси. В жилище на тот момент находился 34-летний хозяин дома, его 23-летняя супруга и трое их детей:девочки в возрасте одного и трех лет и двухлетний мальчик. Женщина и дети госпитализированы в лечебное учреждение. Мужчина не пострадал", - говорится в сообщении.Следователи выяснили, что в доме установлен газовый баллон, подключенный к котлу."По предварительным данным, из-за неплотного присоединения шланга баллона к котлу могла произойти утечка газа и скопление газовоздушной смести… Женщина попыталась зажечь котел. В этот момент произошел хлопок. Возгорание в жилище не произошло", - уточняется в сообщении.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального Минздрава, женщина и двое детей доставлены с ожогами в областной центр комбустиологии."У женщины и одного ребенка около 10% ожогов тела, их состояние оценивается как средней степени тяжести. У другого ребенка ожоги около 20%, он в реанимации в тяжелом состоянии. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20210927/khlopok-1751956102.html
https://ria.ru/20210927/vzryv-1752051552.html
советский район
саратовская область
россия
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происшествия, советский район, саратовская область, следственный комитет россии (ск рф), россия
14:23 30.09.2021 (обновлено: 14:43 30.09.2021)
 
Мать и трое детей пострадали при хлопке газа в Саратовской области

Мать и трое детей пострадали при хлопке газа в доме в Саратовской области

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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САРАТОВ, 30 сен - РИА Новости. Следователи проводят проверку по факту хлопка газа в доме в Саратовской области, в результате чего пострадали женщина и трое ее детей, сообщило региональное управление СК РФ.
"По данным следствия, 29 сентября 2021 года около 21.30 (20.30 мск) в частном домовладении по улице Новая в селе Пушкино Советского района произошел хлопок газовоздушной смеси. В жилище на тот момент находился 34-летний хозяин дома, его 23-летняя супруга и трое их детей:девочки в возрасте одного и трех лет и двухлетний мальчик. Женщина и дети госпитализированы в лечебное учреждение. Мужчина не пострадал", - говорится в сообщении.
Сотрудники МЧС - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
27 сентября, 11:05
В многоквартирном доме под Саратовом произошел хлопок газа
Следователи выяснили, что в доме установлен газовый баллон, подключенный к котлу.
"По предварительным данным, из-за неплотного присоединения шланга баллона к котлу могла произойти утечка газа и скопление газовоздушной смести… Женщина попыталась зажечь котел. В этот момент произошел хлопок. Возгорание в жилище не произошло", - уточняется в сообщении.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального Минздрава, женщина и двое детей доставлены с ожогами в областной центр комбустиологии.
"У женщины и одного ребенка около 10% ожогов тела, их состояние оценивается как средней степени тяжести. У другого ребенка ожоги около 20%, он в реанимации в тяжелом состоянии. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь", - сказал собеседник агентства.
Выбитые в результате хлопка газовоздушной смеси окна в многоквартирном жилом доме на улице Ленина в Изобильненском городском округе Ставропольского края - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
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ПроисшествияСоветский районСаратовская областьСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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