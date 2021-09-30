https://ria.ru/20210930/forum-1752557493.html

Стартовал молодежный форум "Моя гордость. Моя страна. Моя малая родина"

Стартовал молодежный форум "Моя гордость. Моя страна. Моя малая родина" - РИА Новости, 30.09.2021

Стартовал молодежный форум "Моя гордость. Моя страна. Моя малая родина"

Всероссийский молодежный форум "Моя гордость. Моя страна. Моя малая родина", собравший участников XVIII всероссийского конкурса "Моя страна – моя Россия" –... РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T19:04

2021-09-30T19:04

2021-09-30T19:04

образование - общество

российский государственный гуманитарный университет

дальневосточный федеральный университет

россия

ано "рсв" ("россия – страна возможностей")

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Всероссийский молодежный форум "Моя гордость. Моя страна. Моя малая родина", собравший участников XVIII всероссийского конкурса "Моя страна – моя Россия" – одного из проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей", проходит в Москве по 1 октября в гибридном формате, сообщает пресс-служба АНО "РСВ".Основными тематическими направлениями XVIII сезона конкурса "Моя страна – моя Россия" стали наука, технологии и космос. В рамках молодежного форума пройдет очный этап номинации "Моя гордость. Моя малая родина (Мой город. Моё село)", а также номинации "Моя страна. Моя история. Мой космос", приуроченной к 60-летию со дня полета Юрия Гагарина в космос.Участники форума представляют на форуме проекты, направленные на формирование общероссийской гражданской идентичности, духовно-нравственное и патриотическое воспитание детей и молодежи, вовлечение местных жителей и сообществ в процессы развития территорий, сохранение культурно-исторического наследия городов и малых поселений страны.Как сообщила руководитель конкурса "Моя страна – моя Россия", проректор РГГУ Лариса Пастухова, номинация "Моя гордость. Моя малая родина (Мой город. Моё село)" стала второй по популярности в нынешнем сезоне конкурса, собрав в заочном этапе 12968 авторов проектов из 84 регионов России. В номинации "Моя страна. Моя история. Мой космос" приняли участие 5 361 человек из 74 регионов России.Всего Участниками XVIII конкурса "Моя страна – моя Россия" стали 91147 человек из всех регионов страны и иностранных государств.

https://ria.ru/20210601/uchastniki-1735137858.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

образование - общество, российский государственный гуманитарный университет, дальневосточный федеральный университет, россия, ано "рсв" ("россия – страна возможностей")