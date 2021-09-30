Стартовал молодежный форум "Моя гордость. Моя страна. Моя малая родина"
© Всероссийский проект "Моя страна - моя Россия"Конкурс "Моя страна – моя Россия" введет номинацию, посвященную Гагарину
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Всероссийский молодежный форум "Моя гордость. Моя страна. Моя малая родина", собравший участников XVIII всероссийского конкурса "Моя страна – моя Россия" – одного из проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей", проходит в Москве по 1 октября в гибридном формате, сообщает пресс-служба АНО "РСВ".
Основными тематическими направлениями XVIII сезона конкурса "Моя страна – моя Россия" стали наука, технологии и космос. В рамках молодежного форума пройдет очный этап номинации "Моя гордость. Моя малая родина (Мой город. Моё село)", а также номинации "Моя страна. Моя история. Мой космос", приуроченной к 60-летию со дня полета Юрия Гагарина в космос.
Участники форума представляют на форуме проекты, направленные на формирование общероссийской гражданской идентичности, духовно-нравственное и патриотическое воспитание детей и молодежи, вовлечение местных жителей и сообществ в процессы развития территорий, сохранение культурно-исторического наследия городов и малых поселений страны.
"Всероссийский конкурс "Моя страна – моя Россия" всегда по-особенному подходит к проведению финальных этапов. В нынешнем сезоне участники представляли свои проекты в самом восточном и самом западном университетах страны – Дальневосточном федеральном университете и Балтийском федеральном университете имени Иммануила Канта. Символично, что кампания очных защит 18-го сезона проекта финиширует в столице страны, собрав инициативных молодых людей более чем из 70 регионов России", - приводятся в сообщении слова заместителя генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" Алексея Агафонова.
Как сообщила руководитель конкурса "Моя страна – моя Россия", проректор РГГУ Лариса Пастухова, номинация "Моя гордость. Моя малая родина (Мой город. Моё село)" стала второй по популярности в нынешнем сезоне конкурса, собрав в заочном этапе 12968 авторов проектов из 84 регионов России. В номинации "Моя страна. Моя история. Мой космос" приняли участие 5 361 человек из 74 регионов России.
Всего Участниками XVIII конкурса "Моя страна – моя Россия" стали 91147 человек из всех регионов страны и иностранных государств.