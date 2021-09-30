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Стартовал молодежный форум "Моя гордость. Моя страна. Моя малая родина"
Стартовал молодежный форум "Моя гордость. Моя страна. Моя малая родина" - РИА Новости, 30.09.2021
Стартовал молодежный форум "Моя гордость. Моя страна. Моя малая родина"
Всероссийский молодежный форум "Моя гордость. Моя страна. Моя малая родина", собравший участников XVIII всероссийского конкурса "Моя страна – моя Россия" –... РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T19:04
2021-09-30T19:04
образование - общество
российский государственный гуманитарный университет
дальневосточный федеральный университет
россия
ано "рсв" ("россия – страна возможностей")
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Всероссийский молодежный форум "Моя гордость. Моя страна. Моя малая родина", собравший участников XVIII всероссийского конкурса "Моя страна – моя Россия" – одного из проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей", проходит в Москве по 1 октября в гибридном формате, сообщает пресс-служба АНО "РСВ".Основными тематическими направлениями XVIII сезона конкурса "Моя страна – моя Россия" стали наука, технологии и космос. В рамках молодежного форума пройдет очный этап номинации "Моя гордость. Моя малая родина (Мой город. Моё село)", а также номинации "Моя страна. Моя история. Мой космос", приуроченной к 60-летию со дня полета Юрия Гагарина в космос.Участники форума представляют на форуме проекты, направленные на формирование общероссийской гражданской идентичности, духовно-нравственное и патриотическое воспитание детей и молодежи, вовлечение местных жителей и сообществ в процессы развития территорий, сохранение культурно-исторического наследия городов и малых поселений страны.Как сообщила руководитель конкурса "Моя страна – моя Россия", проректор РГГУ Лариса Пастухова, номинация "Моя гордость. Моя малая родина (Мой город. Моё село)" стала второй по популярности в нынешнем сезоне конкурса, собрав в заочном этапе 12968 авторов проектов из 84 регионов России. В номинации "Моя страна. Моя история. Мой космос" приняли участие 5 361 человек из 74 регионов России.Всего Участниками XVIII конкурса "Моя страна – моя Россия" стали 91147 человек из всех регионов страны и иностранных государств.
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образование - общество, российский государственный гуманитарный университет, дальневосточный федеральный университет, россия, ано "рсв" ("россия – страна возможностей")
19:04 30.09.2021
 

Стартовал молодежный форум "Моя гордость. Моя страна. Моя малая родина"

© Всероссийский проект "Моя страна - моя Россия"Конкурс "Моя страна – моя Россия" введет номинацию, посвященную Гагарину
Конкурс Моя страна – моя Россия введет номинацию, посвященную Гагарину
© Всероссийский проект "Моя страна - моя Россия"
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Всероссийский молодежный форум "Моя гордость. Моя страна. Моя малая родина", собравший участников XVIII всероссийского конкурса "Моя страна – моя Россия" – одного из проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей", проходит в Москве по 1 октября в гибридном формате, сообщает пресс-служба АНО "РСВ".
Основными тематическими направлениями XVIII сезона конкурса "Моя страна – моя Россия" стали наука, технологии и космос. В рамках молодежного форума пройдет очный этап номинации "Моя гордость. Моя малая родина (Мой город. Моё село)", а также номинации "Моя страна. Моя история. Мой космос", приуроченной к 60-летию со дня полета Юрия Гагарина в космос.
Участники форума представляют на форуме проекты, направленные на формирование общероссийской гражданской идентичности, духовно-нравственное и патриотическое воспитание детей и молодежи, вовлечение местных жителей и сообществ в процессы развития территорий, сохранение культурно-исторического наследия городов и малых поселений страны.
"Всероссийский конкурс "Моя страна – моя Россия" всегда по-особенному подходит к проведению финальных этапов. В нынешнем сезоне участники представляли свои проекты в самом восточном и самом западном университетах страны – Дальневосточном федеральном университете и Балтийском федеральном университете имени Иммануила Канта. Символично, что кампания очных защит 18-го сезона проекта финиширует в столице страны, собрав инициативных молодых людей более чем из 70 регионов России", - приводятся в сообщении слова заместителя генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" Алексея Агафонова.
Как сообщила руководитель конкурса "Моя страна – моя Россия", проректор РГГУ Лариса Пастухова, номинация "Моя гордость. Моя малая родина (Мой город. Моё село)" стала второй по популярности в нынешнем сезоне конкурса, собрав в заочном этапе 12968 авторов проектов из 84 регионов России. В номинации "Моя страна. Моя история. Мой космос" приняли участие 5 361 человек из 74 регионов России.
Всего Участниками XVIII конкурса "Моя страна – моя Россия" стали 91147 человек из всех регионов страны и иностранных государств.
Участники проектов платформы Россия- страна возможностей - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
1 июня, 17:41
Через АНО "РСВ" за три года прошло пять миллионов человек
 
Образование - ОбществоРоссийский государственный гуманитарный университетДальневосточный федеральный университетРоссияАНО "РСВ" ("Россия – страна возможностей")
 
 
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