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Канал TV1000 Русское Кино рассказал о новинках октября

Канал TV1000 Русское Кино рассказал о новинках октября - РИА Новости, 30.09.2021

Канал TV1000 Русское Кино рассказал о новинках октября

Телеканал TV1000 Русское кино приготовил подборку фильмов на октябрь. Зрителям покажут 11 картин отечественного кинематографа. Разнообразие жанров,... РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T14:26

2021-09-30T14:26

2021-09-30T14:26

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МОСКВА, 30 сен - Компания Viasat. Телеканал TV1000 Русское кино приготовил подборку фильмов на октябрь. Зрителям покажут 11 картин отечественного кинематографа. Разнообразие жанров, нетривиальные сюжеты, легкий юмор и мистические события. Устраивайтесь поудобнее и выбирайте фильм под настроение.3 октября в 19:20 – романтическая комедия "С 8 Марта, мужчины!"Роковая блондинка Анна Беркутова ведет важный национальный проект в Сколково. У неё есть всё: внимание мужчин, богатый жених, интересная работа. 8 Марта, в день ее рождения, жизнь Анны кардинально меняется. Жених расторгает помолвку, а ее проект крадут неизвестные. Вдобавок ко всему Анна начинает слышать мысли окружающих мужчин.3 октября в 17:45 – история межнациональной любви "Весь этот джем"Полина уезжает в деревню к бабушке залечивать душевные раны после расставания с любимым. В это же время сюда приезжает популярный американский актер, который ищет старинный рецепт крыжовенного варенья. У молодых людей не было шанса не встретиться. Они отправляются вместе на поиски секретного рецепта.С 4 октября в 18:00 по 4 серии – многосерийная психологическая комедия "Настя, соберись"В голове архитектора Насти живет 5 субличностей: хозяюшка, амбициозная карьеристка, богиня, строгая родительница и маленькая девочка. Они управляют Настей поочередно, исходя из пользы в каждом конкретном случае. Девушка сталкивается с чередой непростых ситуаций. А какой выбор она сделает – зависит от того, какая из субличностей заняла центральное место…10 октября в 00:00 – леденящий душу хоррор "Бывшая". Эксклюзивная телепремьера!Катя и Саша – счастливые влюбленные. Они собираются пожениться, когда в их жизнь вторгается третий лишний. Катя начинает получать послания от бывшей девушки Саши, с которой он когда-то подло обошелся. С этого момента происходит череда мистических событий, ведь оказывается, что бывшая несколько дней назад покончила с собой…С 11 октября в 23:00 по 2 серии – комедийный сериал "Беспринципные"Сборник историй из жизни нескольких состоятельных семей, которые обитают в одном из самых престижных районов Москвы. Мужья, которые изменяют жёнам. Жёны, которые держат мужей в ежовых рукавицах. И те, и другие постоянно попадают в неловкие и забавные ситуации. Правда, ситуации не совсем обычные…15 октября в 20:00 – мистический триллер "Невеста"Сразу после свадьбы Настя и Ваня отправляются в российскую глубинку: девушке предстоит знакомство с родственниками мужа. Семья Вани планирует обвенчать молодых по своим традициям. Сразу после обряда Настя сталкивается с пугающей сверхъестественной активностью. Попытка девушки разобраться в происходящим приводит ее к страшной находке. Настя понимает, что пора бежать.17 октября в 22:10 – осенняя комедия "Хандра"Трое творческих друзей живут на съемной квартире в Москве. Они много работают, чтобы оплачивать счета, и стараются не думать о возможном выселении. Утром друзья расходятся в разные стороны, и каждый попадает в непредвиденную ситуацию. Им предстоит за день решить обрушившиеся на них проблемы, чтобы не оказаться на улице и сохранить дружбу.17 октября в 20:40 – комедия в трёх главах "Всё о мужчинах"Таксист Отелло ведет беседы с пассажирами и делится своей мудростью. В один день он подвозит трех разных мужчин, у каждого из которых – своя удивительная история. Один мечтает о свингерской вечеринке, другой влюблен в девушку, которая вдвое его моложе, а у третьего – проблемы с отцом.24 октября в 18:35 – история о поисках мужа "Одноклассницы"За день до свадьбы Катя застает своего жениха в объятиях другой. Но отменять церемонию девушка не намерена. У нее есть сутки, чтобы найти нового избранника. А помогать Кате будут три лучшие подруги, которые не упустят шанс погулять на свадьбе в Сочи.24 октября в 20:00 – свадебная комедия "Одноклассницы: новый поворот"Прошел год со свадьбы Кати. Теперь свадебное платье предстоит примерить ее подруге Даши. Церемония пройдет в Сочи, там же решено устроить девичник. По нелепому стечению обстоятельств за день до свадьбы рядом с девушкой оказывается брат-близнец ее жениха. Вот тут подруг и ждет новый квест: им вновь предстоит спасать праздник.31 октября в 23:45 – фантастический боевик "Хардкор"Главный герой – киборг Генри. Он просыпается в научной лаборатории, практически не помня своего прошлого. Его приводит в чувства очаровательная супруга, которая здесь работает. Спустя несколько минут девушку похищают. Генри предстоит найти любимую жену и помешать пугающим планам ее похитителя.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-релизы