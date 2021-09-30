Онлайн-конференция о проведении XVI Всероссийского фестиваля науки
4 октября в 12:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция, посвященная проведению XVI Всероссийского фестиваля науки NAUKA 0+.
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Участники:
- Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий ФАЛЬКОВ;
- ректор МГУ им. М.В. Ломоносова Виктор САДОВНИЧИЙ.
Всероссийский фестиваль науки NAUKA 0+ является одним из ключевых событий объявленного Президентом РФ В.В. Путиным Года науки и технологий в Российской Федерации. Один из крупнейших мировых просветительских проектов в области популяризации науки реализуется ежегодно с октября по ноябрь в 80-ти регионах нашей страны. За 15 лет в нем приняли участие более 25-ти миллионов человек.
В программе – лекции лауреатов Нобелевской премии, лучших российских ученых, виртуальные лаборатории, увлекательные научные шоу, дискуссии о будущем, показы научных фильмов, соревнования роботов, научные бои, квизы и квесты. Ведущие научные институты, крупные промышленные корпорации и вузы покажут свои новейшие разработки на интерактивных выставках.
Организаторы: Министерство науки и высшего образования РФ, Правительство Москвы, МГУ им. М.В. Ломоносова и РАН.
Участники:
- Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий ФАЛЬКОВ;
- ректор МГУ им. М.В. Ломоносова Виктор САДОВНИЧИЙ.
Всероссийский фестиваль науки NAUKA 0+ является одним из ключевых событий объявленного Президентом РФ В.В. Путиным Года науки и технологий в Российской Федерации. Один из крупнейших мировых просветительских проектов в области популяризации науки реализуется ежегодно с октября по ноябрь в 80-ти регионах нашей страны. За 15 лет в нем приняли участие более 25-ти миллионов человек.
В программе – лекции лауреатов Нобелевской премии, лучших российских ученых, виртуальные лаборатории, увлекательные научные шоу, дискуссии о будущем, показы научных фильмов, соревнования роботов, научные бои, квизы и квесты. Ведущие научные институты, крупные промышленные корпорации и вузы покажут свои новейшие разработки на интерактивных выставках.
Организаторы: Министерство науки и высшего образования РФ, Правительство Москвы, МГУ им. М.В. Ломоносова и РАН.
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