https://ria.ru/20210930/festival-nauki-1752514579.html

Онлайн-конференция о проведении XVI Всероссийского фестиваля науки

Онлайн-конференция о проведении XVI Всероссийского фестиваля науки - РИА Новости, 30.09.2021

Онлайн-конференция о проведении XVI Всероссийского фестиваля науки

4 октября в 12:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция, посвященная проведению XVI Всероссийского фестиваля науки NAUKA 0+.

2021-09-30T16:17

2021-09-30T16:17

2021-09-30T16:17

анонсы

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Задать вопросУчастники:- Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий ФАЛЬКОВ;- ректор МГУ им. М.В. Ломоносова Виктор САДОВНИЧИЙ.Всероссийский фестиваль науки NAUKA 0+ является одним из ключевых событий объявленного Президентом РФ В.В. Путиным Года науки и технологий в Российской Федерации. Один из крупнейших мировых просветительских проектов в области популяризации науки реализуется ежегодно с октября по ноябрь в 80-ти регионах нашей страны. За 15 лет в нем приняли участие более 25-ти миллионов человек.В программе – лекции лауреатов Нобелевской премии, лучших российских ученых, виртуальные лаборатории, увлекательные научные шоу, дискуссии о будущем, показы научных фильмов, соревнования роботов, научные бои, квизы и квесты. Ведущие научные институты, крупные промышленные корпорации и вузы покажут свои новейшие разработки на интерактивных выставках.Организаторы: Министерство науки и высшего образования РФ, Правительство Москвы, МГУ им. М.В. Ломоносова и РАН.Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@ria.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы