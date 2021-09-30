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Онлайн-конференция о проведении XVI Всероссийского фестиваля науки
Онлайн-конференция о проведении XVI Всероссийского фестиваля науки - РИА Новости, 30.09.2021
Онлайн-конференция о проведении XVI Всероссийского фестиваля науки
4 октября в 12:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция, посвященная проведению XVI Всероссийского фестиваля науки NAUKA 0+.
2021-09-30T16:17
2021-09-30T16:17
анонсы
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/sharing/article/1752514579.jpg?1633007831
Задать вопросУчастники:- Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий ФАЛЬКОВ;- ректор МГУ им. М.В. Ломоносова Виктор САДОВНИЧИЙ.Всероссийский фестиваль науки NAUKA 0+ является одним из ключевых событий объявленного Президентом РФ В.В. Путиным Года науки и технологий в Российской Федерации. Один из крупнейших мировых просветительских проектов в области популяризации науки реализуется ежегодно с октября по ноябрь в 80-ти регионах нашей страны. За 15 лет в нем приняли участие более 25-ти миллионов человек.В программе – лекции лауреатов Нобелевской премии, лучших российских ученых, виртуальные лаборатории, увлекательные научные шоу, дискуссии о будущем, показы научных фильмов, соревнования роботов, научные бои, квизы и квесты. Ведущие научные институты, крупные промышленные корпорации и вузы покажут свои новейшие разработки на интерактивных выставках.Организаторы: Министерство науки и высшего образования РФ, Правительство Москвы, МГУ им. М.В. Ломоносова и РАН.Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@ria.ru
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы
16:17 30.09.2021
 

Онлайн-конференция о проведении XVI Всероссийского фестиваля науки

Читать ria.ru в
4 октября в 12:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция, посвященная проведению XVI Всероссийского фестиваля науки NAUKA 0+.
Задать вопрос

Участники:
- Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий ФАЛЬКОВ;
- ректор МГУ им. М.В. Ломоносова Виктор САДОВНИЧИЙ.

Всероссийский фестиваль науки NAUKA 0+ является одним из ключевых событий объявленного Президентом РФ В.В. Путиным Года науки и технологий в Российской Федерации. Один из крупнейших мировых просветительских проектов в области популяризации науки реализуется ежегодно с октября по ноябрь в 80-ти регионах нашей страны. За 15 лет в нем приняли участие более 25-ти миллионов человек.
В программе – лекции лауреатов Нобелевской премии, лучших российских ученых, виртуальные лаборатории, увлекательные научные шоу, дискуссии о будущем, показы научных фильмов, соревнования роботов, научные бои, квизы и квесты. Ведущие научные институты, крупные промышленные корпорации и вузы покажут свои новейшие разработки на интерактивных выставках.
Организаторы: Министерство науки и высшего образования РФ, Правительство Москвы, МГУ им. М.В. Ломоносова и РАН.
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@ria.ru
 
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