https://ria.ru/20210930/festival-1752457033.html
В Китае открылся XVIII международный фестиваль циркового искусства "Уцяо"
В Китае открылся XVIII международный фестиваль циркового искусства "Уцяо" - РИА Новости, 30.09.2021
В Китае открылся XVIII международный фестиваль циркового искусства "Уцяо"
XVIII Китайский международный цирковой фестиваль "Уцяо" стартовал во вторник в городе Шицзячжуан провинции Хэбэй на севере Китая. В нем принимают участие... РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T12:14
2021-09-30T12:14
2021-09-30T12:14
россия-китай: главное
китай
хэбэй
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752460547_0:1061:2048:2213_1920x0_80_0_0_d29b171228837930d16c6d5ff86f6c31.jpg
МОСКВА, 30 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". XVIII Китайский международный цирковой фестиваль "Уцяо" стартовал во вторник в городе Шицзячжуан провинции Хэбэй на севере Китая. В нем принимают участие циркачи из 17 стран и регионов мира.В рамках мероприятия пройдет три акробатических онлайн-гала-концерта, на которых будут представлены 35 выступлений китайских и иностранных акробатов, сообщили в провинциальном управлении по делам культуры и туризма.Оценивать 35 онлайн-номеров будут 17 известных деятелей из области циркового и акробатического искусства. Они определят трех обладателей высшей премии, пятерых - второй и семерых - третьей.Фестиваль проводится раз в два года начиная с 1987 года. В настоящее время он, наряду с международными цирковыми фестивалями в Монте-Карло и Париже, считается одним из наиболее престижных конкурсов в области циркового искусства, а также старейшим мероприятием подобного рода в Китае.
https://ria.ru/20210928/kino-1752169201.html
китай
хэбэй
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752460547_0:869:2048:2405_1920x0_80_0_0_680ccc2b5c935b6405ae72ce61969952.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, хэбэй
МОСКВА, 30 сен - Проект "Россия-Китай: Главное"
. XVIII Китайский международный цирковой фестиваль "Уцяо" стартовал во вторник в городе Шицзячжуан
провинции Хэбэй
на севере Китая
. В нем принимают участие циркачи из 17 стран и регионов мира.
В рамках мероприятия пройдет три акробатических онлайн-гала-концерта, на которых будут представлены 35 выступлений китайских и иностранных акробатов, сообщили в провинциальном управлении по делам культуры и туризма.
Оценивать 35 онлайн-номеров будут 17 известных деятелей из области циркового и акробатического искусства. Они определят трех обладателей высшей премии, пятерых - второй и семерых - третьей.
Фестиваль проводится раз в два года начиная с 1987 года. В настоящее время он, наряду с международными цирковыми фестивалями в Монте-Карло и Париже, считается одним из наиболее престижных конкурсов в области циркового искусства, а также старейшим мероприятием подобного рода в Китае.