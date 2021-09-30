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Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210930/festival-1752457033.html
В Китае открылся XVIII международный фестиваль циркового искусства "Уцяо"
В Китае открылся XVIII международный фестиваль циркового искусства "Уцяо" - РИА Новости, 30.09.2021
В Китае открылся XVIII международный фестиваль циркового искусства "Уцяо"
XVIII Китайский международный цирковой фестиваль "Уцяо" стартовал во вторник в городе Шицзячжуан провинции Хэбэй на севере Китая. В нем принимают участие... РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T12:14
2021-09-30T12:14
россия-китай: главное
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МОСКВА, 30 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". XVIII Китайский международный цирковой фестиваль "Уцяо" стартовал во вторник в городе Шицзячжуан провинции Хэбэй на севере Китая. В нем принимают участие циркачи из 17 стран и регионов мира.В рамках мероприятия пройдет три акробатических онлайн-гала-концерта, на которых будут представлены 35 выступлений китайских и иностранных акробатов, сообщили в провинциальном управлении по делам культуры и туризма.Оценивать 35 онлайн-номеров будут 17 известных деятелей из области циркового и акробатического искусства. Они определят трех обладателей высшей премии, пятерых - второй и семерых - третьей.Фестиваль проводится раз в два года начиная с 1987 года. В настоящее время он, наряду с международными цирковыми фестивалями в Монте-Карло и Париже, считается одним из наиболее престижных конкурсов в области циркового искусства, а также старейшим мероприятием подобного рода в Китае.
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китай, хэбэй
12:14 30.09.2021
 

В Китае открылся XVIII международный фестиваль циркового искусства "Уцяо"

© AFP 2021 / Emmanuel Dunand Члены акробатической труппы "Уцяо" во время представления цирка Big Apple Circus
Члены акробатической труппы Уцяо во время представления цирка Big Apple Circus - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
© AFP 2021 / Emmanuel Dunand
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". XVIII Китайский международный цирковой фестиваль "Уцяо" стартовал во вторник в городе Шицзячжуан провинции Хэбэй на севере Китая. В нем принимают участие циркачи из 17 стран и регионов мира.
В рамках мероприятия пройдет три акробатических онлайн-гала-концерта, на которых будут представлены 35 выступлений китайских и иностранных акробатов, сообщили в провинциальном управлении по делам культуры и туризма.
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Оценивать 35 онлайн-номеров будут 17 известных деятелей из области циркового и акробатического искусства. Они определят трех обладателей высшей премии, пятерых - второй и семерых - третьей.
Фестиваль проводится раз в два года начиная с 1987 года. В настоящее время он, наряду с международными цирковыми фестивалями в Монте-Карло и Париже, считается одним из наиболее престижных конкурсов в области циркового искусства, а также старейшим мероприятием подобного рода в Китае.
 
Россия-Китай: ГлавноеКитайХэбэй
 
 
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