https://ria.ru/20210930/festival-1752457033.html

В Китае открылся XVIII международный фестиваль циркового искусства "Уцяо"

В Китае открылся XVIII международный фестиваль циркового искусства "Уцяо" - РИА Новости, 30.09.2021

В Китае открылся XVIII международный фестиваль циркового искусства "Уцяо"

XVIII Китайский международный цирковой фестиваль "Уцяо" стартовал во вторник в городе Шицзячжуан провинции Хэбэй на севере Китая. В нем принимают участие... РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T12:14

2021-09-30T12:14

2021-09-30T12:14

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хэбэй

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МОСКВА, 30 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". XVIII Китайский международный цирковой фестиваль "Уцяо" стартовал во вторник в городе Шицзячжуан провинции Хэбэй на севере Китая. В нем принимают участие циркачи из 17 стран и регионов мира.В рамках мероприятия пройдет три акробатических онлайн-гала-концерта, на которых будут представлены 35 выступлений китайских и иностранных акробатов, сообщили в провинциальном управлении по делам культуры и туризма.Оценивать 35 онлайн-номеров будут 17 известных деятелей из области циркового и акробатического искусства. Они определят трех обладателей высшей премии, пятерых - второй и семерых - третьей.Фестиваль проводится раз в два года начиная с 1987 года. В настоящее время он, наряду с международными цирковыми фестивалями в Монте-Карло и Париже, считается одним из наиболее престижных конкурсов в области циркового искусства, а также старейшим мероприятием подобного рода в Китае.

https://ria.ru/20210928/kino-1752169201.html

китай

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