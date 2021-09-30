https://ria.ru/20210930/eks-ministr-1752562115.html
В Армении арестовали экс-министра обороны Тонояна
В Армении арестовали экс-министра обороны Тонояна - РИА Новости, 30.09.2021
В Армении арестовали экс-министра обороны Тонояна
Суд в Ереване арестовал в четверг бывшего министра обороны страны Давида Тонояна, которого правоохранители обвиняются в хищениях, сообщил журналистам его... РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T19:31
2021-09-30T19:31
2021-09-30T19:50
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ереван
давид тоноян
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ЕРЕВАН, 30 сен – РИА Новости. Суд в Ереване арестовал в четверг бывшего министра обороны страны Давида Тонояна, которого правоохранители обвиняются в хищениях, сообщил журналистам его адвокат Сергей Ованнисян.Ранее СНБ Армении обратилась в суд с ходатайством об аресте бывшего министра обороны Давида Тонояна, обвиняемого в хищении и подлоге."Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении Тонояна арест в качестве меры пресечения", - сказал адвокат.По его словам, бывший министр не признал себя виновным. "Решение об аресте будет обжаловано в Апелляционном суде", - сказал адвокат.В четверг в СНБ сообщили, что продолжается расследование уголовного дела по факту злоупотребления должностными лицами минобороны и ВС служебными полномочиями и подлоге при поставках вооружений. Отмечалось, что в рамках этого дела по подозрению в совершении хищений в особо крупных размерах были задержаны занимавший пост министра обороны в 2018-2020 годах Давид Тоноян, а также директор компании-поставщика Давид Галстян. В тот же день они были привлечены в качестве обвиняемых в хищении 2,27 миллиарда драмов и подлоге. В суд было подано ходатайство об их аресте.Ранее в Службе нацбезопасности Армении заявили, что бывший начальник управления авиации ВС страны задержан по делу о закупках "просроченных" ракет на сумму 4,6 миллиона долларов (2,27 миллиарда драмов). По данным ведомства, он "организовал процесс закупок не отвечающих техническим нормам ракет с истекшим сроком годности и погашение кредиторской задолженности компании-поставщика перед министерством обороны". В среду онлайн-издание hraparak.am сообщило об обысках в квартирах Тонояна, экс-начальника управления авиации Аветика Мурадяна, заместителя начальника генерального штаба Степана Галстяна.
https://ria.ru/20210927/karabakh-1751942858.html
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в мире, армения, ереван, давид тоноян
19:31 30.09.2021 (обновлено: 19:50 30.09.2021)
В Армении арестовали экс-министра обороны Тонояна
Суд в Ереване арестовал экс-министра обороны страны Тонояна, обвиняемого в хищениях
ЕРЕВАН, 30 сен – РИА Новости.
Суд в Ереване
арестовал в четверг бывшего министра обороны страны Давида Тонояна
, которого правоохранители обвиняются в хищениях, сообщил журналистам его адвокат Сергей Ованнисян.
Ранее СНБ Армении
обратилась в суд с ходатайством об аресте бывшего министра обороны Давида Тонояна, обвиняемого в хищении и подлоге.
"Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении Тонояна арест в качестве меры пресечения", - сказал адвокат.
По его словам, бывший министр не признал себя виновным. "Решение об аресте будет обжаловано в Апелляционном суде", - сказал адвокат.
В четверг в СНБ сообщили, что продолжается расследование уголовного дела по факту злоупотребления должностными лицами минобороны и ВС служебными полномочиями и подлоге при поставках вооружений. Отмечалось, что в рамках этого дела по подозрению в совершении хищений в особо крупных размерах были задержаны занимавший пост министра обороны в 2018-2020 годах Давид Тоноян, а также директор компании-поставщика Давид Галстян. В тот же день они были привлечены в качестве обвиняемых в хищении 2,27 миллиарда драмов и подлоге. В суд было подано ходатайство об их аресте.
Ранее в Службе нацбезопасности Армении заявили, что бывший начальник управления авиации ВС страны задержан по делу о закупках "просроченных" ракет на сумму 4,6 миллиона долларов (2,27 миллиарда драмов). По данным ведомства, он "организовал процесс закупок не отвечающих техническим нормам ракет с истекшим сроком годности и погашение кредиторской задолженности компании-поставщика перед министерством обороны". В среду онлайн-издание hraparak.am сообщило об обысках в квартирах Тонояна, экс-начальника управления авиации Аветика Мурадяна, заместителя начальника генерального штаба Степана Галстяна.