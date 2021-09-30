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Украинка, ударившая поляка после слов о Донбассе, выступила с угрозами
Украинка, ударившая поляка за слова о Донбассе, выступила с угрозами - РИА Новости, 30.09.2021
Украинка, ударившая поляка после слов о Донбассе, выступила с угрозами
Украинский адвокат Татьяна Монтян прокомментировала конфликт с польским политологом Якубом Корейбой в эфире Первого канала. Она пригрозила оппоненту новыми... РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T15:11
2021-09-30T17:44
в мире
украина
польша
донбасс
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Украинский адвокат Татьяна Монтян прокомментировала конфликт с польским политологом Якубом Корейбой в эфире Первого канала. Она пригрозила оппоненту новыми проблемами из-за его заявлений."Клянусь, за свой длинный язык этому чмошнику еще прилетит всерьез. И, может, не только от меня", — написала она в Telegram-канале.По мнению Монтян, польский эксперт получил от нее "несильно", потому что ведущие стали живым заслоном.Она отметила, что современные ток-шоу не могут обойтись без скандалов, но Корейба вышел за разумные пределы. Адвокат также призналась, что для нее это был один из самых тяжелых эфиров за последнее время.Накануне в студии политической телепрограммы польский политолог во время обсуждения кризиса в Донбассе начал перебивать спикеров. В частности, у украинки создалось впечатление, что он посмеялся над жертвами конфликта. Позже эксперт приблизился к осуждавшим его участникам дебатов со словами "давайте помиримся". Монтян восприняла его шаг как провокацию и ударила по лицу, несмотря на попытки ведущих разнять гостей.
https://ria.ru/20210626/ukraina-1738702267.html
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в мире, украина, польша, донбасс
15:11 30.09.2021 (обновлено: 17:44 30.09.2021)
 
Украинка, ударившая поляка за слова о Донбассе, выступила с угрозами

Украинский адвокат Монтян пригрозила польскому политологу Корейбе проблемами

© Первый каналКадр из передачи "Время покажет" Первого канала
Кадр из передачи Время покажет Первого канала
© Первый канал
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Украинский адвокат Татьяна Монтян прокомментировала конфликт с польским политологом Якубом Корейбой в эфире Первого канала. Она пригрозила оппоненту новыми проблемами из-за его заявлений.
"Клянусь, за свой длинный язык этому чмошнику еще прилетит всерьез. И, может, не только от меня", — написала она в Telegram-канале.
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По мнению Монтян, польский эксперт получил от нее "несильно", потому что ведущие стали живым заслоном.
Она отметила, что современные ток-шоу не могут обойтись без скандалов, но Корейба вышел за разумные пределы. Адвокат также призналась, что для нее это был один из самых тяжелых эфиров за последнее время.
Накануне в студии политической телепрограммы польский политолог во время обсуждения кризиса в Донбассе начал перебивать спикеров. В частности, у украинки создалось впечатление, что он посмеялся над жертвами конфликта. Позже эксперт приблизился к осуждавшим его участникам дебатов со словами "давайте помиримся". Монтян восприняла его шаг как провокацию и ударила по лицу, несмотря на попытки ведущих разнять гостей.
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