https://ria.ru/20210930/donbass-1752506464.html

Москва обеспокоена нарушением режима прекращения огня на Украине

Москва обеспокоена нарушением режима прекращения огня на Украине - РИА Новости, 30.09.2021

Москва обеспокоена нарушением режима прекращения огня на Украине

Москва встревожена ростом числа нарушений режима прекращения огня и практикой применения пыток со стороны Службы безопасности (СБУ) на Украине, заявила... РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T15:43

2021-09-30T15:43

2021-09-30T15:43

в мире

украина

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

донецкая народная республика

луганская народная республика

мария захарова

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Москва встревожена ростом числа нарушений режима прекращения огня и практикой применения пыток со стороны Службы безопасности (СБУ) на Украине, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Она сообщила, что в ведомстве ознакомились с 32-м докладом Наблюдательной миссии ООН по правам человека на Украине о правозащитной ситуации в этой стране за период с 1 февраля по 31 июля 2021 года."Вызывает озабоченность содержащаяся в нем информация о росте числа нарушений режима прекращения огня и ударов по гражданской инфраструктуре, в первую очередь, по объектам электро- и водоснабжения, образовательным учреждениям, более 80% из которых находятся на территории ДНР и ЛНР", - говорится в заявлении Захаровой на сайте ведомства.По ее словам, продолжают гибнуть и получать ранения мирные люди, проживающие на юго-востоке страны."В этом контексте отмечаем вывод НМПЧУ о том, что жители Донбасса вновь подвергаются психологическим страданиям, причиной которых стало возобновление военных действий. Люди, проживающие вдоль контактной линии, из-за ограничений на передвижение сталкиваются с серьезными трудностями в плане реализации своих социальных и экономических прав", - добавила Захарова.За семь лет своих домов лишились десятки тысяч семей, отметила официальный представитель ведомства, также указав, что ущерб, причиненный жителям Донбасса в результате боевых действий, в основном не возмещается, большинство пострадавших так и не получили компенсацию."Крайне обеспокоены упоминающимися в докладе массовыми нарушениями прав человека на подконтрольной украинским властям территории: дискриминацией, ненавистническими заявлениями, проявлениями насилия, ростом неравенства, ущемлением прав пожилых людей и инвалидов, а также национальных меньшинств", - отметила она.По словам Захаровой, тревогу также вызывает сохраняющаяся практика применения пыток и произвольных арестов представителями правоохранительных органов и СБУ. Эти факты, отметила она, свидетельствуют о неспособности Киева предпринять эффективные меры по улучшению ситуации с правами человека на Украине.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210929/gryzlov-1752409005.html

https://ria.ru/20210930/vooruzhenie-1752473043.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210929/donbass-1752330937.html

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в мире, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), донецкая народная республика, луганская народная республика, мария захарова, ситуация в днр и лнр, россия