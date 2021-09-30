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Москва обеспокоена нарушением режима прекращения огня на Украине
Москва обеспокоена нарушением режима прекращения огня на Украине - РИА Новости, 30.09.2021
Москва обеспокоена нарушением режима прекращения огня на Украине
Москва встревожена ростом числа нарушений режима прекращения огня и практикой применения пыток со стороны Службы безопасности (СБУ) на Украине, заявила... РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T15:43
2021-09-30T15:43
в мире
украина
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
донецкая народная республика
луганская народная республика
мария захарова
ситуация в днр и лнр
россия
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Москва встревожена ростом числа нарушений режима прекращения огня и практикой применения пыток со стороны Службы безопасности (СБУ) на Украине, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Она сообщила, что в ведомстве ознакомились с 32-м докладом Наблюдательной миссии ООН по правам человека на Украине о правозащитной ситуации в этой стране за период с 1 февраля по 31 июля 2021 года."Вызывает озабоченность содержащаяся в нем информация о росте числа нарушений режима прекращения огня и ударов по гражданской инфраструктуре, в первую очередь, по объектам электро- и водоснабжения, образовательным учреждениям, более 80% из которых находятся на территории ДНР и ЛНР", - говорится в заявлении Захаровой на сайте ведомства.По ее словам, продолжают гибнуть и получать ранения мирные люди, проживающие на юго-востоке страны."В этом контексте отмечаем вывод НМПЧУ о том, что жители Донбасса вновь подвергаются психологическим страданиям, причиной которых стало возобновление военных действий. Люди, проживающие вдоль контактной линии, из-за ограничений на передвижение сталкиваются с серьезными трудностями в плане реализации своих социальных и экономических прав", - добавила Захарова.За семь лет своих домов лишились десятки тысяч семей, отметила официальный представитель ведомства, также указав, что ущерб, причиненный жителям Донбасса в результате боевых действий, в основном не возмещается, большинство пострадавших так и не получили компенсацию."Крайне обеспокоены упоминающимися в докладе массовыми нарушениями прав человека на подконтрольной украинским властям территории: дискриминацией, ненавистническими заявлениями, проявлениями насилия, ростом неравенства, ущемлением прав пожилых людей и инвалидов, а также национальных меньшинств", - отметила она.По словам Захаровой, тревогу также вызывает сохраняющаяся практика применения пыток и произвольных арестов представителями правоохранительных органов и СБУ. Эти факты, отметила она, свидетельствуют о неспособности Киева предпринять эффективные меры по улучшению ситуации с правами человека на Украине.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210929/gryzlov-1752409005.html
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в мире, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), донецкая народная республика, луганская народная республика, мария захарова, ситуация в днр и лнр, россия
15:43 30.09.2021
 
Москва обеспокоена нарушением режима прекращения огня на Украине

Москва обеспокоена ростом числа нарушений режима прекращения огня на Украине

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкРазбитое окно дома, поврежденное разрывом снаряда в результате обстрела в Петровском районе Донецка
Разбитое окно дома, поврежденное разрывом снаряда в результате обстрела в Петровском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Москва встревожена ростом числа нарушений режима прекращения огня и практикой применения пыток со стороны Службы безопасности (СБУ) на Украине, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Она сообщила, что в ведомстве ознакомились с 32-м докладом Наблюдательной миссии ООН по правам человека на Украине о правозащитной ситуации в этой стране за период с 1 февраля по 31 июля 2021 года.
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"Вызывает озабоченность содержащаяся в нем информация о росте числа нарушений режима прекращения огня и ударов по гражданской инфраструктуре, в первую очередь, по объектам электро- и водоснабжения, образовательным учреждениям, более 80% из которых находятся на территории ДНР и ЛНР", - говорится в заявлении Захаровой на сайте ведомства.
По ее словам, продолжают гибнуть и получать ранения мирные люди, проживающие на юго-востоке страны.
"В этом контексте отмечаем вывод НМПЧУ о том, что жители Донбасса вновь подвергаются психологическим страданиям, причиной которых стало возобновление военных действий. Люди, проживающие вдоль контактной линии, из-за ограничений на передвижение сталкиваются с серьезными трудностями в плане реализации своих социальных и экономических прав", - добавила Захарова.
За семь лет своих домов лишились десятки тысяч семей, отметила официальный представитель ведомства, также указав, что ущерб, причиненный жителям Донбасса в результате боевых действий, в основном не возмещается, большинство пострадавших так и не получили компенсацию.
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"Крайне обеспокоены упоминающимися в докладе массовыми нарушениями прав человека на подконтрольной украинским властям территории: дискриминацией, ненавистническими заявлениями, проявлениями насилия, ростом неравенства, ущемлением прав пожилых людей и инвалидов, а также национальных меньшинств", - отметила она.
По словам Захаровой, тревогу также вызывает сохраняющаяся практика применения пыток и произвольных арестов представителями правоохранительных органов и СБУ. Эти факты, отметила она, свидетельствуют о неспособности Киева предпринять эффективные меры по улучшению ситуации с правами человека на Украине.
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Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
 
В миреУкраинаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Донецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаМария ЗахароваСитуация в ДНР и ЛНРРоссия
 
 
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