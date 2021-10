https://ria.ru/20210930/dobrokhotov-1752566007.html

Нидерландский журналист отреагировал на возбуждение дела против Доброхотова

МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Нидерландский журналист Макс ван дер Верфф сообщил, что его не вызывали к следователям по делу покинувшего Россию главреда The Insider* Романа Доброхотова, на которого он намерен подать в суд."Меня к следователям не вызывали. The Insider* не связывался со мной, и вчера повторил ложь, за которую я подаю на Доброхотова в суд", - сказал РИА Новости Макс ван дер Верфф.Нидерландский журналист сообщил РИА Новости, что дело о клевете против главреда The Insider* Романа Доброхотова передадут в суд 6 октября.Ранее ФСБ РФ сообщила, что Доброхотов почти два месяца назад незаконно пересек границу России в направлении Украины "при посредничестве иных лиц". Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное пересечение государственной границы". Доброхотова планируют объявить в розыск.Исходя за оглашенной ФСБ даты, журналист бежал из страны вскоре после визита силовиков к нему домой: их претензии были связаны с другим уголовным делом - о клевете. Ее жертвой, по версии следствия, стал нидерландский журналист Макс ван дер Верфф – The Insider* писал, что Минобороны РФ якобы "сливает" через него информацию о сбитом в Донбассе Boeing рейса MH17. По данным защиты, у Доброхотова по этому делу статус свидетеля.Ван дер Верфф, комментируя РИА Новости обыски у Доброхотова, заявлял, что ждет извинений и опровержения. Он также сказал, что в Нидерландах против него организована кампания, однако прямых угроз он не получал.The Insider* позиционирует себя как интернет-издание, "специализирующееся на журналистских расследованиях, фактчекинге и политической аналитике". Редакция расположена в Риге (Латвия). Значительная часть материалов посвящена России, но также освещается политическая жизнь в Белоруссии, на Украине и в других странах, прежде всего, Восточной Европы.* СМИ, выполняющее функции иноагента

